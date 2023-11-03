36個景點一次收！澎湖三天兩夜夏日海島遊，帶你玩爆景點吃爆美食

跟著 LittleGiant 於 2023-07-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 36 個景點，其中包含 飛機巷、奎壁山摩西分海、阿嬌姨海邊小舖。

澎湖三天兩日夏日海島遊，帶你玩爆景點吃爆美食

第一日

飛機巷

奎壁山摩西分海

阿嬌姨海邊小舖

南寮古厝群

澎湖足跡民宿

北寮村安檢所

劉正港檸檬汁

藍媽媽仙草中央店

麗洋手作伴手禮

No.42 Cafe

大漢花枝丸

觀音亭國際海濱公園

隆福海鮮餐廳

第二日

澎湖後寮天堂路

澎湖跨海大橋

池西玄武岩

池西岩瀑(九孔瀑布)

池西碼頭涼亭

小池角雙曲橋

池西虎目滬

赤馬沙灘

牛心山

池東大菓葉玄武岩

二崁聚落

二馬豆花

二崁·老樹下剉冰

小門嶼燈塔

第三日

小門村鯨魚洞公仔

小門嶼外海涼亭

小門嶼彩色村落

阿萬伯純仙人掌冰，果汁

小門井腳後 六媽蚵嗲

外垵漁港

漁翁島小池角美食坊

絇伶仙草

澎湖 三哥酒釀雞排

第 1 天

飛機巷 | 1 小時

搜尋座標位置23.586615, 119.634249

湖西北寮至隆們自行車道上

就可以拍攝到飛機起降的畫面囉!

記得看好班機時間!才能捕捉到與飛機一起的畫面!

奎壁山摩西分海 | 1 小時

先看好潮汐的時刻表

在開始退潮時就差不多要前往

才能看到摩西分海的畫面

不然晚去了就只會看到整個石頭露出的畫面

雖然生態豐富也是很好玩

但沒看到慢慢露出的畫面挺可惜的

阿嬌姨海邊小舖 | 1 小時

位於廟口的小吃部

推薦熱的時候可以來一杯芒果仙人掌冰沙再來份炸小卷

南寮古厝群 | 15 分鐘

走入南寮古厝感受到滿滿的歷史感

裏頭有些小吃還有景點南寮浮球秘境、龜辟港社壁畫、南寮牛屎窟

南寮硓𥑮樹屋、南寮村1號古井

吃的則推薦527粉圓冰!

澎湖足跡民宿 | 1 小時

足跡民宿為新開設的民宿，離機場近

有包棟也有個人住宿可預訂

包棟有5間房間其中2間為四人房，其他為雙人房

北寮村安檢所 | 1 小時

原本在地圖上有一條秘境道路可以拍攝天堂路

但位置被刪除了

導航北寮村安檢所繼續往下走就會到達天堂路

劉正港檸檬汁 | 10 分鐘

有檸檬汁、仙人掌汁、風茹茶、仙草茶、楊桃汁等各種選擇，在澎湖有三間店

一間在馬公市區，一間是劉正港檸檬汁隘門店，一間是劉正港檸檬汁中華店

藍媽媽仙草中央店 | 20 分鐘

超級推他們家的仙草冰，配料可以自由搭配，主要是珍珠、芋圓、地瓜圓及仙草、紅豆、綠豆等等

仙草冰味道很夠味，也可以單點仙草凍或仙草茶

麗洋手作伴手禮 | 10 分鐘

麗洋手做伴手禮的起司蛋糕好吃之外，最特別的是仙人掌口味的千層

建議上午開店就要先去買來吃，不然下午絕對是售完

No.42 Cafe | 1 小時

這間咖啡店有個特別口味的肉桂捲，是澎湖限定的風茹茶口味

雖然吃起來不特別明顯，但整體口感很棒，還是很推薦

大漢花枝丸 | 20 分鐘

吃過一次就愛上的花枝丸!!!!!!

生意超級好，可以先點等叫號

花枝排、花枝丸、花枝鑲油條都給他來一份

最特別的是花枝鑲油條，台灣本島吃不到的口味!

組合非常的搭配

觀音亭國際海濱公園 | 1 小時

馬公市區看夕陽或是玩水最佳選擇之一

導航觀音亭或觀音亭親水遊憩區

夕陽搭配西瀛虹橋落入海面真的是超級美!!!!

這裡也是澎湖花火節施放煙火的地點

隆福海鮮餐廳 | 2 小時

最美海景海鮮餐廳就給隆福海鮮餐廳

海鮮選擇多樣化，也有大包廂可以提供給人數較多的團體觀光客

海鮮新鮮好吃份量也給得很足夠!價格公道

第 2 天

澎湖後寮天堂路 | 1 小時

想走天堂路，那肯定是需要一番功夫的

先查好潮汐，最好等退到差不多快底，不然浪一個打上來鞋子全溼

也有看到很多人直接穿拖鞋去，方便又不怕溼掉

再來你需要閃避人群，天堂路人真的超級多，連平日也是

拍過去後面就是滿滿人頭，想拍照後面又一堆人要過

不然就是得早起前往拍攝了

海湛藍美到不行，在沙灘走走也是個不錯的選擇

跨海大橋 | 15 分鐘

覺得人多的話可以到澎湖跨海大橋的另一端拍照

人有稍微少一些些啦

用空拍的視角拍出跨海大橋的不同面貌!是不是很美呢

池西玄武岩 | 15 分鐘

有如瀑布般的柱狀玄武岩現場看真的很壯觀，顏色偏向深黑色

記得向上走到玄武岩頂端和風獅爺合照

往下看就是魚塭及大海，視野特別好

池西岩瀑(九孔瀑布) | 1 小時

從池西岩瀑的頂端看出去可以看到一格一格的魚塭

退潮後格子漸漸顯現出來，從滿潮到退潮的變化真的非常大

可以在即將退潮完全時來拍照，可以拍到人站在魚塭上的畫面!運氣好還可以拍到倒影

池西碼頭涼亭 | 1 小時

來碗小管麵線，湯頭鮮甜，但小卷稍嫌少了些，再來份海菜煎餅，印象讓我深刻的反而是海菜煎餅，海菜味道很濃郁，煎餅香酥好吃

小池角雙曲橋 | 40 分鐘

小池角雙曲橋有兩個涼亭，用空拍的方式呈現更能顯現它的美

記得要抓好漲退潮時間，不然退潮完，涼亭和橋底下只剩滿滿的石頭囉

也可以導航池西碼頭涼亭，到旁邊的堤坊拍小池角雙曲橋，有不同的感覺

池西虎目滬 | 1 小時

不用搭船到七美望安，澎湖西嶼也有超大愛心可以看

算好退潮的時間前往就會看到超大的愛心

漲潮的時侯來浮淺也很不錯，生態超級好，但要小心部要踩傷珊瑚礁囉

赤馬沙灘 | 1 小時

去年新設置的盪鞦韆供遊客拍照使用，盪鞦韆擺放在赤馬沙灘上

無論是白天或是傍晚夕陽拍攝都很浪漫

且遊客不多，盪鞦韆輕鬆就能拍到!

牛心山 | 1 小時

牛心山最美的就是有天人菊圍繞，附近是大草原，只有牛心山玄武岩柱矗立在上

附近是荒蕪的大草原，有重置身國外的感覺

池東大菓葉玄武岩 | 30 分鐘

大菓葉漁港旁就是池東大菓葉玄武岩

規模比池西玄武岩還要大上好幾倍

居然是在在大菓葉海邊建設碼頭，挖取石塊時意外地發現這片埋於土中的柱狀玄武岩

附近有大菓葉義式手工冰淇淋，天氣熱可以前往吃冰，也有全家便利商店

二崁聚落 | 1 小時

二崁聚落保存的非常良好，以當地硓𥑮石與玄武岩為牆身，是傳統閩南合院建築群

且裏頭美食店家林立，像是二崁杏仁茶、牧羊人咖啡館、二崁生魚片專門店、二馬豆花等等

二馬豆花 | 30 分鐘

每份豆花都會以壺裝糖水附上一份豆花

配料有紅豆、綠豆、南瓜、花生，綜合的一碗60元

店內保存了硓𥑮石與玄武岩牆身，古早味非常特別

豆花口味正常，價格偏高

二崁·老樹下剉冰 | 5 分鐘

二崁聚落裡面最推薦的就是二崁·老樹下剉冰

店家保留傳統建築，添加植栽小巧思裝置讓店內更有味道

夏天還有紫色的紫薇花盛開

仙人掌剉冰酸甜好吃，配料有仙草珍珠芋圓等等，價格實在東西又好吃

來一碗超級消暑

小門嶼燈塔 | 1 小時

澎湖看夕陽我心目中第一名的秘境

位於小門嶼的燈塔，新的舊的同時矗立在山頂上

還保有早期的石頭碉堡

重要的是因為位處置高點，加上完全沒人看夕陽特別浪漫

如果有空拍機可以拍攝還可以拍出電影感大片

第 3 天

小門村鯨魚洞公仔 | 1 小時

鯨魚洞以前可以走下去洞穴，但現在因為安全問題

禁止遊客走下去，碎石多、如果漲潮也是蠻危險

用空拍視角看鯨魚洞也有不同的感覺，會讓我想到綠島的彎弓洞

小門嶼外海涼亭 | 1 小時

小門嶼最接近海的涼亭，位置就在島嶼的斷崖邊，看出去景色非常美

小門嶼彩色村落 | 1 小時

小門嶼彩色村落裏頭有許多海鮮美食

也可順路遊小門沙灘、鯨魚洞、小門嶼外海涼亭

阿萬伯純仙人掌冰，果汁 | 1 小時

仙人掌冰很純蠻好吃的

但建議可以外帶，室內用餐位置不多蒼蠅蠻多的

小門井腳後 六媽蚵嗲 | 1 小時

小門嶼的六媽蚵嗲是今年新開幕的店

大家來小門嶼都擠往阿挺海鮮、小萍的店吃海鮮

如果不想人擠人又可以接受坐室外位置，真的要跟你們大推六媽蚵嗲

老闆娘很熱情，海鮮都是他們自行捕撈，每次的炸魚種類都會不太一樣

我們這次就吃了青旗、煙仔虎兩種，非常新鮮

蚵嗲、蝦嗲也是超級好吃

甜點就來份芋頭球、白糖粿，白糖粿是我吃過最好吃的!!!!!!!!!都是現點現弄

紅茶珍珠鮮奶也好喝，可以調整甜度!

星期一~日09:00–18:00

0989617647

外垵漁港 | 30 分鐘

外垵漁港觀景台就是大家來澎湖朝聖的台版小希臘

看到這個景色真的可以理解為甚麼這樣稱呼

看出去外垵漁港搭配村落的畫面實在太美了

大家一般都會停在外垵漁港觀景台，沒有在上去三仙塔很可惜

三仙塔看出去的外垵漁港更壯觀

漁翁島小池角美食坊 | 1 小時

這間也是這趟澎湖吃到最好吃的餐廳

他們的小管炒飯、小管麵線、仙人掌豆花都是真材實料

而且偷偷說小卷給的比其他間還要多啦

必吃的是炒飯，鑊氣加上海鮮鮮味絕對讓你想再來一份

他們也有桌菜類型適合多人一起點一起吃的餐點

仙人掌豆花真的滿滿仙人掌汁，喝了我才知道其他間的都有參水一點都不純

這間是原汁下去加豆花，非常之好吃啊!

絇伶仙草 | 1 小時

澎湖有名的幾間仙草店玉冠嫩仙草、紫玉仙草從早到晚都在排隊欸

不喜歡排隊那就找其他間仙草店來吃，當地人都說吃起來差不多，根本感覺不出來啊

馬上找一間絇伶仙草，價格便宜之外，可以搭配的佐料更多

'而且仙草很好吃，完全不用排隊就可以吃到

澎湖 三哥酒釀雞排 | 15 分鐘

離開澎湖前最後吃到澎湖 三哥酒釀雞排真是太好了!

做成串燒的造型酒釀雞排

不油膩之外，香酥的外皮搭配多汁的內餡讓人超滿足!

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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