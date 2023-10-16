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樂高迷搶搭！「樂高輕軌專車」駛進高雄 打卡港灣美景、全台最大「未來概念店」客製專屬樂高小人偶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣樂高授權專賣店粉絲頁
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樂高迷要打卡！樂高在台第5家授權專賣店首度插旗南台灣，進駐高雄義享時尚廣場2樓，占地近150坪，開幕即掀朝聖人潮。高雄樂高授權專賣店更設有全台首座「Minifigure 工廠」，能夠客製專屬於自己的樂高小人偶，並加碼再推「樂高專車」，邀請粉絲搭乘樂高輕軌，打卡高雄港灣的熱門景點

圖／台灣樂高授權專賣店粉絲頁
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圖／台灣樂高授權專賣店官網
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高雄樂高授權專賣店一開幕就吸引大批人潮前往朝聖，同時也是全台最大的「未來概念店」，店內大面積馬賽克牆還原高雄港灣，十足在地化，並結合科技感與互動性設施，讓樂高迷一進去就像置身夢幻天堂。不僅如此，樂高也打造「樂高輕軌專車」駛進高雄，車身滿滿的樂高小人偶，加上高飽和度的繽紛色彩，為輕軌列車增添生趣，邀請樂高迷一起打卡漫遊高雄。

圖／台灣樂高授權專賣店粉絲頁
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圖／台灣樂高授權專賣店粉絲頁
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圖／台灣樂高授權專賣店粉絲頁
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此外，直至11/30，高雄樂高授權專賣店祭出一系列開幕限定贈品，只要成為會員即贈樂高購物袋，還有滿額送周邊的活動，樂高折疊傘、人氣樂高組、樂高鴨舌帽等統統包含在內。高雄的樂高迷們可要把握好康與機會，先搭「樂高專車」拍好拍滿，再至專賣店大玩一波。

圖／台灣樂高授權專賣店粉絲頁
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圖／台灣樂高授權專賣店粉絲頁
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圖／台灣樂高授權專賣店官網
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