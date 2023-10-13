限時三天！台灣部落觀光嘉年華「拾載精彩」10月13日閃耀高雄棧柒庫

本屆「台灣部落觀光嘉年華」首創「產業職人專講」邀請部落產業夥伴分享創業歷程，圖為台中松鶴部落泰好玩遊程。 圖：交通部觀光署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署於10/13-10/15，在高雄市棧柒庫西側倉庫辦理「2023年台灣部落觀光嘉年華」活動，讓邁入第10年的部落觀光成果嘉年華在南台灣熱鬧登場。

▲東河都蘭薪傳舞團呈現台灣原住民族的傳統精神及創作活力。 圖：交通部觀光署／提供

今年參與的部會有原住民族委員會、文化部、勞動部、內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署及觀光署轄下阿里山、日月潭、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸7個國家風景區管理處共同參展，展現近年來部落觀光的推動成果，並延續「歡迎來做部落客」主題，展現台灣原住民16族的部落風情及人文藝術風采，透過動態主題、情境佈置、各種手作體驗及特色商品，讓遊客走訪部落時體驗不同的樂趣，感受台灣原民文化之美。

▲阿里山來吉部落 fuzu 遊程在本屆首創的「產業職人專講」中，分享創業歷程。 圖：交通部觀光署／提供

展場設置「山海冰箱」、「跟著老人家的手（手做體驗）」、「部落假期」等展區，讓遊客與業者共同走過部落觀光的時間走廊，感受用心在地，榮耀台灣的「拾載精彩」風華。本次活動也首次引入外語定時導覽與雙語服務台機制，讓遊客可以招呼外國友人一起來高屏地區遊玩、更方便隨時洽詢，深入了解部落之美。

▲活動現場可預約體驗部落手作工藝或美食，五感體驗台灣文化之美，圖為台南左鎮陀螺童玩。 圖：交通部觀光署／提供

呼應高雄港都遊客型態，夜間活動更精彩。10/13晚間為部落團體美聲演唱，10/14晚間為金曲之夜，由新科歌王葛西瓦、金曲新星潮州土狗、KIVI 一同與遊客同歡。遊客可於10/13-10/15親臨「2023年台灣部落觀光嘉年華」活動現場，以五感體驗，感受原鄉之美、部落之豔，一起來高屏山麓作部落客；更多資訊請參閱「部落觀光嘉年華」粉絲專頁：https://fb.me/TaiwanIndigenousTourismFestival。

▲動現場可預約體驗布農烤肉月桃薑黃飯。 圖：交通部觀光署／提供

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