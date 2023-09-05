高雄人讚爆！「手搖潛力股」結果出爐一面倒，在地人力推敲碗望展店
高雄手搖潛力股出爐！手搖市場十分火熱，除了各式聯名、周邊推出外，飲料本身口感與味道更是大家選購的重要指標。近日在臉書掀起「高雄手搖潛力股」投票風潮，在地手搖店「丹醇研選」成了話題中心，吸引不少網友表示「超級強潛力股」、「一定支持」。
高雄在地手搖品牌「丹醇研選」經過網友討論與投票，結果幾乎是一面倒，榮登「高雄手搖潛力股」，參與投票的網友與在地人大讚「超好喝的，推推」、「這間很優」、「奶茶很特別」等，但是該品牌在高雄僅有兩專櫃，分別位於夢時代購物中心B1及8樓，令不少人呼「開太少間」，敲碗希望店家能再展店。
而該投票也意外引起一陣飲料推薦潮，像是「丹醇研選」鮮奶茶、神農四季青茶、蜜香紅茶拿鐵、黑糖珍珠鮮乳等都受到網友喜愛與稱讚。「丹醇研選」主打純鮮乳茶飲，使用研選自產自銷崙頂牧場的丹醇鮮乳調製每杯飲品，也成為許多鮮奶茶控的必喝愛店。
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