高雄人讚爆！「手搖潛力股」結果出爐一面倒，在地人力推敲碗望展店

位於高雄南屏路與裕誠路交叉口，佔地近千坪的瑞豐夜市，攤位擺設超過一千個，內容可說是包羅萬象，從小吃、流行服飾到休閒娛樂都應有盡有。而在那麼多的攤位之中，又有哪些是不容錯過的呢？這回我們盤點了瑞豐夜市人氣美食，嚴選其中的八大必吃，推薦給不知從何吃起的你，這篇收下準沒錯！

2023-08-30 11:00