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高雄個人份泰料上桌！獨家雞湯悶飯、炙燒海南雞銷魂奪胃

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

立足於文藻大學周邊的貝穀異國雞飯料理專門店，以「雞」為主軸融合道地南洋風味，研發出多元創意泰式料理，從雞湯燉煮過的金黃米飯到炙燒海南雞，都可見店長將把玩食物的精神化為一道道獨樹一格的美味，傳統美食與背骨靈魂的結晶也贏得學生與在地居民的喜愛。

▲炙燒海南雞
▲炙燒海南雞

醒目的酒紅招牌搭上整面落地玻璃，清新明亮的氛圍引人入勝，踏入店內，一張張木製桌椅在簡約白色系空間內顯得格外寧靜與舒適，而角落一隅能見多款餐點的實拍美照，讓你一目了然，除此之外，店內也貼心導入線上預訂系統及自助點餐機，讓趕時間的顧客能以有效率的方式飽餐一頓。

▲自助點餐機
▲自助點餐機

菜單上琳琅滿目的餐點皆為店長研發而來，餐飲科出身的他，對於食材的選擇也極其講究，從食材廠商的配合、時令蔬菜的選用及醬料的調製都毫不馬虎，最具特色的米飯則是嚴選泰國茉莉香長米，加入手作雞湯悶煮而成，湯底因有香蘭葉、香茅、檸檬葉等泰式風味香料，提升了嗅覺與味覺的層次感，金黃色澤中帶有淡淡雞湯尾韻的米飯也成了顧客不斷來訪的原因之一。

｜貴妃雞腿拼打拋

為低溫舒肥炙燒南洋雞與打拋豬的雙重饗宴，沾上使用花椒與麻辣調製的「口水醬」讓口感層次更上一層樓，而檸檬葉的融入則使風味更加道地，酸、麻、辣的多層次口感，令人一試上癮。

｜韓式洋釀炸雞飯

外酥內嫩多汁的雞肉塊均勻覆特調韓式醬料，醬料的甜、酸、辣，與雞肉的鮮美完美融合，搭配米飯帶來的雞湯香氣，口感鮮美多變，濃郁風味令人難忘。

｜泰式脆皮雞腿排

雞腿排經精心調味和炸製，酥脆的外皮下包覆著肉質鮮嫩多汁的雞腿肉，搭配使用檸檬葉、香茅調配的辣檸醬，酸辣相間，不僅能提鮮、解膩，還能引出雞肉的鮮甜風味，讓整道料理更加完美。

｜貝榖泰式手撕雞

每日新鮮的雞肉經烹調後，再由廚師手工撕成條狀，保留了雞肉的原汁原味，最後淋上獨家醬汁增加口感層次，是學生及小資族的最愛。

｜白肉骨茶雞湯

以獨特的風味與極高的營養價值受到廣大食客的喜愛，湯底使用大量鮮雞和豬骨慢煮數小時，再配上獨特香料和藥材，使湯頭呈現鮮美而濃郁的風味，搭配燉煮得恰到好處的雞肉，口感細膩鮮嫩，真實呈現出原汁原味的雞肉風味，是長輩們來店必點。

貝榖異國雞飯料理專門店-文藻店，以創意泰式料理於鼎中路佔有一席之地，每到用餐時刻人潮總是絡繹不絕，簡便的線上訂餐系統更是上班族們的福音，除此之外，店長也將持續研發出更多創新料理，讓顧客享有新鮮感與美味的雙重滿足。

圖片來源：貝榖異國雞飯料理專門店-文藻店臉書
圖片來源：貝榖異國雞飯料理專門店-文藻店臉書


貝榖異國雞飯料理專門店（文藻店）

店家地址：高雄市三民區鼎中路435號

店家電話：07-3493027

營業時間：11:00 – 19:00

粉絲專頁：https://pse.is/527chc


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醬料 泰式料理 咖啡廳

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