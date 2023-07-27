3顆只要20元！ 高雄鳳山「山東煎包大餅」挑戰最便宜手工水煎包、一出爐瞬間被人潮秒殺

這間鳳山美食非常非常特別，影片當中我說鳳山沒有人才，其實是為了鋪陳這一整天鳳山美食的旅程做為一個奠基，所以各位網友們阿，別再為了這個來砲轟我了啦。

把話題拉回來，這間鳳山美食其實來之前知道是「山東大餅」的時候，我其實對於這種食物沒有甚麼喜好，所以來這間鳳山美食之前，我其實沒有抱著期待值。不過到了現場之後，看了滿滿人潮包圍這間看似不起眼的鳳山美食，我其實就對這間鳳山美食越來越興奮。就跟著愛吃輝來吃吃看這間鳳山美食好不好吃吧！

這間鳳山美食就位於工協市場附近，最早的時候其實就是在工協市場裡面飯售，隨著生意量越來越大，逐漸也搬出來市場外面。我想，絕大部分是怕影響到左鄰右舍，因為來來往往的購買人潮真的非常非常多。

只要一出爐，往檯面上一倒下去，每個客人的手就瘋狂地夾起來，好像都不用錢一樣。

這裡販售許多麵點類，也有類似牛舌餅的選項，也有鹹燒餅、甜燒餅等等。

水煎包分成三種口味，一種鮮肉、一種高麗菜、一種韭菜，鮮肉的部份是外層是黑芝麻，內餡非常非常厚實多汁。

他們的蔥油餅、蛋餅都是熱門選項，我個人最推薦蛋餅，屬於脆口的麵糊蛋餅，吃起來又不會過度油膩，真的會讓人一口接著一口。

你以為這鍋水煎包很多嗎？每個客人跟不要錢一樣瘋狂加入袋子之中，我不管任何口味，三顆20，是不是超級便宜？我本來覺得兩顆20元很便宜了，結果還有更便宜的。

其實我也不知道這是甚麼，大家知道的可以留言分享給我知道，因為我們一天要吃太多間了，所以沒有點到這個。

這一包豆漿才20元也是非常非常便宜，但是豆漿這價格我不是太驚訝，因為台南也有類似的店家。

整體來說：

大家一到這間店，絕對是自己先拿耐熱袋，再把夾子握在手上，趕快搶你想要吃的選項，因為你猶豫地當下，旁邊的阿伯阿姨就會把它夾走，口味上我覺得沒有地雷，至少我們吃了蛋餅、水煎包都沒有地雷。水煎包不僅僅是肉餡的好吃，高麗菜的也是特別好吃，脆口香甜又不油膩，本來覺得這種山東大餅店，阿公阿婆煎出來的應該會偏油，結果真的是我的刻板印象，我覺得油度剛剛好，你說要完全沒有油脂的感覺嗎？不可能！但是絕對不會讓你感到油膩的錯愕感。

體驗時間：112/06

工協市場山東煎包大餅

地址：高雄市鳳山區瑞興路438號

時間：0530-1300

停車：無

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