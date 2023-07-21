媲美吃到飽等級！屏東火鍋超大份量肉盤 10多種蔬菜無限續

由複合式餐廳成功轉型成火鍋店的【春日佐光】今年邁入第八個年頭，店家提供了多樣肉品和海鮮類的火鍋，還有食材豐富的自助吧可以自由享用，希望藉由最單純的用心，保留住最好的品質。

店面裝潢走輕日式的風格路線，店內環境寬敞舒適，依照客群的不同設計了可以一人用餐的座位區和適合團體聚餐的四人桌、大桌區。多樣化選擇的自助吧更是店內的一大特色，舉凡醬料、湯頭、飲料、蔬菜、甜點通通都有，可以依據自己喜好去搭配，讓人可以撐著肚皮、心滿意足地打個飽嗝。

▲醬料自助吧，能夠依照自己喜歡的口味調配，店家也有提供黃金比例的沾醬建議，且醬料皆是店家自己研製，尤其是經典沙茶醬與外頭的店家相比，不鹹且不油，相當順口。

▲野菜放題。店內也有蔬菜區自助吧能夠直接夾取自己喜歡吃的食材，包含香菇、高麗菜、玉米、豆皮、南瓜、洋蔥等超過十種的新鮮蔬菜可以挑選，CP值超高！

▲甜點、飲料自助吧，有茶凍跟冰淇淋可以選擇，還有八種不一樣的配料跟醬料可以DIY出獨特的口味。

店內鍋物的另外一大特色便是提供了野菜放題的選項，只要199元就能享用數十種新鮮蔬菜吃到飽，是許多中老年齡層顧客頻繁回訪的主要因素之一。

▲用親民的價格就能享有野菜放題，盡情挑選想吃的蔬菜搭配鍋物吧！

鍋底

除了基本的壽喜燒與和風口味鍋物外，只要加價49元，就可以替換成川味香辣、起司牛奶、藥膳養身、韓式泡菜、東北酸菜、剝皮辣椒等6種不同的鍋底，並另有純素的鍋底供素食者大啖十多種的蔬菜饗宴。

壽喜燒鍋

放入些許洋蔥提味的濃厚關東風，帶點鹹甜的口感，可以加點生食等級的土雞蛋作為蘸醬使用，不僅起到降溫的作用，沾取蛋液的肉質吃起來會更滑嫩順口！

起司牛奶鍋

富含滿滿蛋白質、鈣質的牛奶與鹹香起司一同入鍋，熬煮出濃郁純白的湯頭，喝起來香醇不膩口，在淡淡奶香中煮滾的蔬菜跟海鮮也會越煮越入味。

品牌主打不使用組合肉，皆是使用原塊肉切製，有專門的廠商負責肉類的調理與進口，每份食材皆會標示清楚的產地來源，在品質上做最嚴格的把關，超大份量的肉盤，肉量可以直接與吃到飽的份量媲美。

精選梅花豬肉

取自胛骨部位的肉，特色是中間帶有一條筋，油花分布均勻細膩，肉質結實，軟嫩的口感很適合當作火鍋肉片。

上選五花牛肉

外觀呈現粉紅色澤的牛五花片，不僅擁有分布均勻的脂肪，而且肉質鮮嫩，肥而不膩。

大海的鮮味

嚴選新鮮產地直送的海鮮，除了綜合蝦子與鮮魚的「討海人號」拼盤，也有提供「討蝦人號」、「討漁人號」等蝦魚分開的選項喔。

討海人號

內含天使紅蝦、無毒白蝦、白文蛤、深海魷魚、紐西蘭淡菜、現流鱸魚片、台灣鯛魚等7種料鮮味美的食材，豐富的種類、高品質的把關卻有最親民的價格。

飯後甜品

餐後甜點的部分【春日佐光】提供了自製冰淇淋和茶凍選項，皆是採用自助的方式，可以使用店家提供的八種不同配料與醬料，搭配出專屬自己的獨特口味。

【春日佐光】不僅僅只專注在食材的品質，座位的設計同樣兼顧到個人的隱私，以最實惠的價格提供優良的生鮮食材，不只讓顧客吃得安心也吃得歡喜，想要在屏東吃到CP值最高的風味火鍋，這裡絕對是你最佳的選擇。

▲現在點選主餐，就能以任選三樣丸餃類僅需99元喔！





春日佐光。人文和風燒鍋 屏東仁愛門市

店家地址：屏東縣屏東市仁愛路14-1號

店家電話：087517325

營業時間：周一-周五 11：00–15：00， 17：00–22：00

周六-周日 11：00–22：00

粉絲專頁：https://bit.ly/3rgA7SV





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