屏東最熱門的教堂在東港！網友大推吃過就離不開的「胡椒蝦料理」

屏東位在最南端，雖然距離北部遠卻也擁有北台灣沒有的獨特風景，一年四季仿佛都是夏天，氣候溫暖適合冬天前往避冬，屏東非常大，從屏東市到恆春再到墾丁，距離都非常遠，因此建議多花點時間在每個區域好好的玩一天，今天準備的東港一日遊，帶你走進屏東愛上東港！

東港一日遊推薦

海之女神

佇立在大鵬灣「藝術國際交流燈區」的「海之女神」，遠看你可能沒發現，他是由35萬顆蚵殼打造，高達15公尺的作品，其象徵新住民飄洋過海以堅毅勇氣落地生根意象，是2019年台灣燈會時所創作的作品，也成為屏東指標性的打卡景點。

圖 / IG @altis_5512

大鵬灣海上教堂

這裡是南台灣最熱門的教堂景點！教堂的浪漫氛圍與海相襯，吸引許多人前往朝聖，而在通往教堂前的路是一條海平面步道，左右臨海怎麼拍都好看，儼然成為網美前往屏東必拍的景點之一。而教堂內更是漂亮，歐式的外觀轉變成清水模，兩大不同風格也是教堂的特色之一，是來屏東絕對要拜訪的咖啡廳呀！

圖 / IG @duddy10759

圖 / IG @duddy10759

地址：屏東縣東港鎮鵬灣道路二段1號

風帆咖啡

位在台灣本島最南端的咖啡廳-風帆咖啡，映照著太陽的熱情，接待每個旅人。超美的玻璃屋咖啡廳，加上戶外的海島風情，能把藍天綠地通通收在照片裡，搭配無敵海景每個角度都超好拍，絕對要放進屏東一日遊的行程中呀！

圖 / IG@chantelle0417

圖 / IG@chantelle0417

圖 / IG @wen_xiao0126

地址：屏東縣東港鎮大鵬灣環灣道路五段50號

豐BAR 青洲濱海遊憩區

當豐Bar出現在東港時，簡直嗨翻了！因為豐BAR是東港唯一的沙灘酒吧，將時下最受歡迎的三大元素：沙灘、海景、美酒，集合在一起，沒有地方比這裡更Chill了！而豐Bar其實就在大鵬灣青洲濱海遊憩區裡，因此除了美酒，也能到遊憩區裡玩沙灘排球、踏踏浪，亦或是走回豐Bar的木棧道，在挑高的波浪屋點亮浪漫氛圍燈之時，遠眺小琉球，感受海風的吹佛，放鬆一下。

圖 / IG @_jujuchen_

地址 : 屏東縣東港鎮南平路635號

營業時間：平日13:00–20:00 / 假日11:00–20:00 (週二公休)

葉家肉粿

北部人還真的不知道什麼是「肉粿」乍看還以為是肉羹呢！這間葉家肉粿是東港必吃的美食之一，是在地人的早餐，也是遊子的回憶。一碗裡頭配料之豐富，主要是由米炊煮成的粿配上三種料，有蝦米、香腸、五花肉，再淋上蒜蓉醬油或辣椒醬油就是屏東人的五星級美味料理。有機會來屏東一定要試試！

圖 / IG @loveeat52

圖 / IG @yifung0511

地址：屏東縣東港鎮光復路三段156號

御木軒冰品專賣店

來到熱情的南台灣，第一個要找的當然是冰店呀！但是這家和傳統冰店很不一樣，有多種口味的剉冰和自製冰淇淋、霜淇淋，又熱情又多樣讓人一時會選擇障礙呢～可愛的霜淇淋造型也是亮點之一，拍吃又好拍，融化少女的心！勝利興村也有分店，是屏東必朝聖的網美小店。

圖 / FB御木軒冰室

圖 / FB御木軒冰室

地址：屏東縣東港鎮光復路一段262號

鵝老爺

來東港除了吃生魚片也別忘了吃鵝老爺！這是一間返鄉青年傳承家中長輩手藝的創新小店，外觀設計得非常可愛，打破傳統鵝肉店的刻板印象讓年輕人願意上門。想當然他們家鵝肉也是相當可口，肉質香甜，google評論也是一票好評，值得嚐鮮！

圖 / IG @tyng_1126

圖 / IG @tyng_1126

地址：屏東縣東港鎮長春一路52號

水月軒鮮蝦餐廳

最後小編要推薦給大家的這間餐廳就在東港旁邊的林邊鄉，是屏東人認證過的蝦子料理！據說其美味程度是只要有客人來就再也離不開這間餐廳了，從此「ㄉㄧㄠˊ」住在這，因為離開屏東後就吃不到這麼好吃的胡椒蝦啦～

圖 / IG @weiweiliu1229

圖 / IG@__1208.__

地址：屏東縣林邊鄉中林路282-21號

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