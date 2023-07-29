生意爆炸好！高雄清真潮州牛雜：平價料多「牛雜湯」　超驚艷「牛肉燴飯」必點

高雄牛雜湯推薦！開在高雄清真寺旁，主打潮州牛肉湯的高雄清真潮州牛雜，是一間蠻多附近在地人推薦的平價高雄牛雜湯、牛肉湯專賣店。

根據朋友說法是只要有開生意都超好～這次來吃，覺得牛雜湯的料味道乾淨，湯頭也濃郁；不過，這次來吃發現更驚豔的是牛肉片滿滿的好吃牛肉燴飯！以價位來說真的可以算是幾間吃過很超值的高雄牛肉燴飯、牛肉湯，推薦喜歡牛雜湯、牛肉燴飯的大家到鳳山衛武營這一帶一定要試試！

聽過、經過這間專賣牛雜湯的高雄清真潮州牛雜已經好幾個月，卻一直沒機會來吃～上週跟老媽聊到，行動派老媽說：明天就出發去吃！我們便大老遠從左營一路開到這。

人氣鳳山美食：高雄清真潮州牛雜

高雄清真潮州牛雜位在高雄鳳山802醫院後方，建軍站周邊一帶。我們這天是剛開店不到11點就去，人潮還不算多，後來快12點後店內內用座位幾乎坐滿。

牛雜湯是一大鍋在那滾，一進店就可以聞到誘人的牛雜高湯味道！老闆娘看我拿著相機靠近，還特地撈起牛雜料給我們看。

高雄清真潮州牛雜菜單

這裡賣的東西很簡單，全都是牛肉料理，牛雜湯、牛肉湯、牛排骨湯、牛肉燴飯以及幾樣牛肉熱炒。

高雄牛雜湯推薦：高雄清真潮州牛雜

這天是跟我媽一起去吃，點了兩碗湯與一碗小的牛肉燴飯。

▼牛雜湯（大）$80

（內用點湯喝光第一次後，可到櫃台與店家續加湯一次。）高雄清真潮州牛雜如其店名，就是主打牛雜湯。上桌時還會附上辣醬，以大碗牛雜湯給的牛雜份量來說，80元很超值。

以幾間吃過的高雄牛雜湯來說，高雄清真潮州牛雜的各種牛雜部位味道處理得非常乾淨，完全沒腥味，對於怕牛雜腥味的人來說，這的牛雜不管口感還是味道來說都非常不錯～

高雄清真潮州牛雜的牛雜湯

是除了高湯外，有加中藥與九層塔的潮州牛雜湯。湯頭不會過鹹或是中藥味過重，但要說印象深刻，我比較喜歡潮州牛大福或是高雄八德路牛雜湯湯頭味道。

一碗湯加一碗白飯，又或是兩碗湯加一份牛肉燴飯。

▼牛肉燴飯（小）$60

不得不說，物價飛漲的2023，這60元的牛肉燴飯，牛肉片可以給到這樣，真的相當不錯！

牛肉燴飯是沙茶為主味，但這沙茶給得恰到好處，不會搶掉牛肉甜味；再來是師傅炒功不錯，牛肉軟嫩，油菜也不會太老，老實說，這牛肉燴飯比剛剛的牛雜湯來得更有記憶點。

▼牛排骨湯 $80

比起牛雜湯，我更愛牛排骨湯欸！雖然說湯頭都一樣，但選用的牛排骨肉多且帶點油花，一咬下也發現肉很多，吃完這碗其實蠻有飽足感的！

以份量和價格來說，高雄清真潮州牛雜可以算是高雄牛雜湯裡很超值的！也難怪住附近的朋友說只要有開這裡生意都超好，人潮滿滿～以這價格來說的確無可挑剔，特別是牛肉燴飯，不管是肉量或味道，我覺得算幾間高雄牛肉燴飯裡數一數二好吃，推薦給大家啦！

高雄清真潮州牛雜

地址：高雄市苓雅區建軍路13號

營業時間：10:30～19:00（週一公休）

臉書粉絲團：高雄清真潮州牛雜FB

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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