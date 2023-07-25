新開店！超鮮甜雞湯小卷米粉湯專賣店「澎發號」，整隻飽滿小卷很美味

從台灣本島紅到澎湖的【澎發號】新店開幕啦！以自家熬煮雞湯製作，加上澎湖新鮮直送的現撈小卷，湯頭充滿海味層次豐富的「澎發號雞湯小卷米粉」是台中起家一砲而紅的超人氣小吃，豬飛吃過台中店，湯頭鮮甜、配料精緻、小卷Q彈的滋味一直讓我念念不忘，這次跟好友企鵝媽跑來澎湖花火節，剛好也是澎湖澎發號開幕期間，直接二話不說衝來吃了。身在海鮮故鄉的【澎發號】，滋味當然是鮮甜無比，這次我們挑戰極辣會噴火的鬼椒湯頭，阿斯～真的無敵辣！

澎湖 澎發號 位置

「澎發號」店名取自「澎湖發財號」的縮寫。澎湖澎發號位在澎湖鬧區媽宮城隍廟附近，這裡算得上是美食一條街，附近有很多人氣必吃美食，像是鐘記燒餅、馬路益燒肉飯、北新橋牛雜湯⋯⋯都在這附近。大大的復古招牌「澎湖發財號」就高掛在店頭外，騎車經過實在醒目。

澎湖 澎發號 空間

以室內空間為主，座位設計寬敞舒適，在這個炎熱的夏季，待在室內吹冷氣才是首選。開放式的廚區，烹煮過程一目瞭然，不只是看的食指大動，整個環境乾淨整潔令人安心。店裡由兩位年輕妹妹負責，不只是胃口滿足，看著他們也是心悅神怡。

在開始點餐前可以先看一下店內公告，簡單明嘹說明點的餐點內容以及店家的相關規範。喜歡這種說清楚講明白，不囉唆的店家。

澎湖 澎發號 菜單

菜單設計很簡單分為這幾種：豪華、極辣、招牌、簡單，四種口味，價格100-180元。主食有米粉、冬粉、麵條，三種選擇。冷盤有小卷切盤，還有不定時會有的小菜。

豬飛吃過台中的澎發號，一人一碗的份量其實很飽足，想要吃澎湃一點就點豪華或者招牌，豪華比招牌多了「特製XO小卷干貝醬」。也可以加價升級小菜套餐、飲料套餐。

餐點都是現點現做，上餐速度大約是10分鐘左右開始出餐。來的這天剛好沒有豪華，我們分別點了招牌、極辣，最亮眼的就是那隻看起來肉質飽滿Ｑ彈的小卷，是澎湖當地新鮮小卷直送，都來到海鮮故鄉吃小卷了，鮮甜程度當然是TOP的！這碗集結了澎湖直送小卷、澎湖特有狗母魚丸、多汁入口油豆腐、黑金紫菜、會爆漿的福州丸、絲瓜，光是配料就這麼豐富。

桌上有兩款辣醬可以自己添加，左邊深色的味道是香辣、右邊顏色淺的是酸辣。

招牌小卷米粉/麵線/冬粉 NT$150

招牌小卷米粉

招牌小卷麵線

招牌小卷冬粉

有米粉、麵線、冬粉三種選擇，可以依照自己喜歡的口感挑選，豬飛自己比較喜歡米粉。

配料有澎湖直送新鮮小卷、澎湖特有狗母魚丸、多汁入口油豆腐、黑金紫菜、會爆漿的福州丸、絲瓜，另外會加上調味用的韭菜、芹菜、香菜、油蔥。湯頭很特別是使用雞湯湯底，配上海鮮料鮮度是double的！湯頭喝起來有比較重的白胡椒風味，讓整體的鮮度更加提升。

飽滿新鮮小卷是整碗的主角，在澎湖很容易吃到小卷米粉，但要吃到配料這麼多的豪華版小卷米粉只有在澎發號。整隻沒有切斷的小卷已經去除內臟，橫躺在米粉上頭，吃起來口感鮮脆Q彈，肉質飽滿甜度很高，配上鮮甜的絲瓜、爆漿福州丸，實在滿足。

造型很像腰果的白色丸子是狗母魚丸。使用澎湖特產的新鮮狗母魚製作，外表可可愛愛，吃起來的口感是比較有Q勁的，魚味也比較鮮明。一旁的油豆腐吸飽了湯汁，咬下去會噴汁。

極辣小卷米粉 NT$170

提醒～～點這道「極辣」請小心食用！

『極辣』跟『招牌』就差別在鬼椒。漢斯先生說他想要吃點辣的，就點了極辣，親切可愛的妹妹還特地提醒是真的真的…很辣！畢竟用辣度一百萬度印度鬼椒製作的辣醬，要是不兇猛一點，就丟了鬼椒顏面。漢斯還信誓旦旦的說他可以，平常也是有吃辣，應付的來。

店家很貼心先把鬼椒醬放在湯匙上，怕這個辣度一般人無法承受，讓我們一點點的加入湯裡慢慢感受。這辣度真的是辣到我用筷子沾上一咪咪就辣到眼淚鼻涕直流，到底是誰發明的鬼椒醬啦，能吃完一球辣醬肯定是神人。漢斯先生最後也只撥一點點加入湯裡，就已經辣到全身冒汗。

朋友覺得加一點點鬼椒醬到湯裡，其實很加分，會讓鮮度更加明顯，嗜辣的朋友可以挑戰看看，據店家說目前沒有人可以吃完一球的鬼椒醬，最多就1/2顆。

澎發號 澎湖店

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00（週三休）

地址：澎湖縣馬公市建國路46號

電話：0937-392199

文章來源：豬飛小姐的彩色生活/ FB：豬飛小姐

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