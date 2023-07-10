療癒人心！ 海中垃圾變身地景藝術　品好味遊祕境小島綠旅行

【文：行遍天下】

今年夏天到澎湖，除了迪士尼的主題花火節，更有「舞．漁網－澎湖海廢藝術節」以海廢為主題，透過策展活動、藝術創作、結合生態旅遊等方式，藝術家將廢棄物注入新生命，結合活動療癒人心。

▲遊客沿著海灘將淨灘後的海廢整理加入創作行列。（圖片提供：澎湖海廢地景藝術節，攝影，陳旅）





舞．漁網－澎湖海廢藝術節 五大展場新視角賞玩菊島

澎湖海廢藝術節有多項大型地景藝術，邀請藝術家駐地創作，其中永久性藝術品會永久置放於當地，成為澎湖地標，讓外地人在非藝術節期間也能欣賞。今年活動特別邀請到國際藝術家林舜龍老師，規劃超大型地景藝術「方舟」，以別開生面的方式進行，邀請民眾與遊客至澎湖各地沿海淨灘，收集海廢浮標等素材進行創作，近萬人共創的地景，讓人反思作為地球上的生命共同體，每個人都有責任保護。

▲林舜龍的大型地景藝術作品「方舟」，從設計手稿可以看出海廢打造的鯨艷創作。（圖片提供：澎湖海廢地景藝術節）





祕境古堡中的自由魚神

不只主視覺，遊客還能自由探索橫跨4座島嶼的5個展場，透過親身參與藝術或淨灘活動，一起進行有意義的綠色旅遊！來到澎湖西嶼的東昌營區，二戰時期的玄武岩日軍碉堡，藝術家使用保麗龍、牡蠣殼等海廢打造出的自由魚神，手中火炬代表自由、光明和希望。而澎湖最有名的景點跨海大橋漁翁島遊客中心旁，「重生」與「網裡找龜」可以看到兩個海龜為主題的海廢作品，有保麗龍的大海龜上岸生產，海廢浮球及牡蠣殼重製小海龜，打造小海龜新生意象與大海沙灘融合，這些海廢經過藝術家的重新打造重生讓垃圾變為藝術品，令人驚嘆不已！

▲東昌營區日軍碉堡砲臺中的自由魚神竟然是海廢垃圾打造的喔。（圖片提供：澎湖海廢地景藝術節）

▲海廢牡蠣殼「重生」為爬向大海的新生小海龜，讓海洋重生希望。（圖片提供：澎湖海廢地景藝術節）





散步欣賞創作融入地景

走在員貝1公里多的環島步道，能夠看到整個澎湖群島的輪廓，包含鳥嶼、白沙嶼、大小雞善嶼與大小錠鉤嶼，還有絕美沙灘澎澎灘等。藝術家利用里海這個作品將整個環山步道變成環教場域，「里海」概念上來自呼籲減少海洋廢棄物的理念，作品透過形似山岳聖母的主體形象，讓遊客旅行時也獲得環境保護的反思。另外，七美雙心石滬景觀台更有新看點，年紀最小的藝術家昊翰、吳際（小三與小五）倆兄弟在此完成Jellfish水母地景。他們從可愛的海洋生物出發，用晶瑩剔透海廢玻璃為媒材，海邊撿的海廢玻璃馬賽克拼貼，再使用熔融的玻璃創作，將雙心石滬、七美燈塔、小台灣等知名景點，及神祕的史前石器遺跡都生動展現出來。

▲年紀最小的藝術家吳際用晶瑩剔透的海廢玻璃為媒材，創作雙心石滬與可愛螃蟹，完整作品將在Jellfish水母地景呈現。（圖片提供：澎湖海廢地景藝術節）





DATA

澎湖海廢地景藝術節

時間：2023年6月底至8月，部份永久性藝術品將在活動後現地保留





漂浮鯨魚 繞島划行海上看日出

欣賞完藝術品，不妨來體驗動感的漂浮鯨魚環島獨木舟淨海之旅，小門嶼在澎湖本島的島嶼鏈上，算是最容易挑戰的小島，可以跟著專業教練進行輕鬆的環島划行之旅。這裡的地質地形景觀豐富，是澎湖群島的縮影，有戶外地質教室之稱。自南邊沙灘出發，從海上觀賞島上的的玄武岩海崖，外形呈現球狀結構的多孔玄武岩，特殊的多樣貌的地質景觀。獨木舟能到達祕境區域，除了欣賞美景，還可以順手淨海，為環境永續盡自己的心力。

▲小門嶼有戶外地質教室之稱，從海上觀賞鯨魚洞的玄武岩海崖更是壯闊。（圖片提供：澎湖海廢地景藝術節）

從海上欣賞著名的景點「鯨魚洞」，因外型近似鯨魚頭的鯨魚洞原為一處玄武岩海崖，經過海水侵蝕作用，不斷的侵蝕，終成現今的「海蝕拱門」，讓人認識了海蝕地形的演進過程。而以鯨魚角度來欣賞，在遼闊海天之間，慢遊小島沿海，將發現全新海洋視野。

▲以鯨魚視角來欣賞璀璨的日出，金色的海天之間慢遊小島沿海，用永續生態的心來愛澎湖。（圖片提供：澎湖海廢地景藝術節）





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漂浮鯨魚

地址：西嶼小門嶼11-8號

電話：0953-885-110（志峰教練）

網址：wanderingwhale.com.tw





海底郵筒 了解珊瑚復育生態寄送幸褔

如果你熱愛各種輕重裝潛水活動，建議下水體驗深藍中的海底郵筒，這是台灣第一座結合「水下裝置藝術」與「珊瑚礁復育」於一體的海中郵筒，具有海底收信件功能的海底郵筒，同時兼具復育車渠貝與珊瑚礁的裝置藝術人工魚礁。位於鎖港與山水交界處「杭灣」，過去就是在地人的浮潛祕境！礁岩區復育豐富的珊瑚景致，潛入湛藍的海面下，薰衣草珊瑚堆疊，海膽、藍指海星、車渠貝、熱帶魚等各種生物圍繞著遊客。

▲海底郵筒（圖片提供：海底漫步SEA WALK）





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海底漫步 SEA WALK

地址：澎湖縣馬公市珠江1-51號880

電話：06-995-0011

FB：Sea Walk for clouding





澎湖美食 品嚐在地味同時減塑愛地球

在地人推薦力行減塑行動的好味道小店中，藍21咖啡是非常有個性的店家，招牌手工蛋餅濃郁的起司加上蛋香，配上8小時慢速滴濾的冰滴咖啡，每一口都有層次感，老闆自己也進行廢棄物創作，店內滿滿都是獨一無二的作品，享用美味同時還能欣賞藝術創作。

▲藍21咖啡的冰滴咖啡如威士忌般的濃郁口韻，店內陳列的作品也十分獨特有趣。（攝影：吳成夫）

若想吃飽足料理，皮克吐司的燒肉飯更是一絕！店主人把顧客當作自己的孩子，堅持選用澎湖在地小農食材，連飲料都是有機桑椹汁。皮克土司也是澎湖最早提供環保外送餐盒的店家，對於環保推動不遺餘力。餐後想要喝點飲料，首選草根果子的草茶，「草根澎風茶」以風茹草為茶基底，引領「海芙蓉」香氣消暑解膩；老味道新詮釋的風茹甘草吮指豆干，則象徵屬於古老島嶼上的人們知足的幸福。外帶部分，店家提供環保餐盒與外帶熱飲的保溫瓶都是免費服務喔！

▲皮克吐司傳承自家中馬路益燒肉飯的經典燒肉吐司，揉和創意與環保的美味。（攝影：吳成夫）





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藍21咖啡

地址：澎湖縣馬公市陽明路115號

電話：06-927-1698

時間：11:00-20:00





地址：澎湖縣馬公市中興路71號

電話：06-926-6303

時間：08:00-16:00





地址：澎湖縣馬公市文光路131號

電話：0982-662-194

時間：15:00-23:00





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