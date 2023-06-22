端午連假活動推薦！ 6/24、6/25最美高雄承億酒店主辦「綠綠森活節」亮點介紹

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綠綠森活節是以「植栽結合插畫藝術」為主題的市集；圖片來源／承億集團提供
綠綠森活節是以「植栽結合插畫藝術」為主題的市集；圖片來源／承億集團提供

端午連假決定好去哪裡玩了嗎？若沒有想法，不妨於6/24、6/25到高雄走走，參與全台最美城市度假酒店承億酒店TAI Urban Resort和高雄市立圖書館總館之間大草坪舉辦的「綠綠森活節」。

綠綠森活節是高雄市繼駁二藝術特區、衛武營、高美館等場域舉辦創意市集之後，首次由星級酒店全新規劃打造，以「植栽結合插畫藝術」為主題的市集，可以在花間徜徉感受大自然的靈感。

綠綠森活節是什麼？

綠綠森活節；圖片來源／承億集團提供

這是以植物花藝為主題的常態市集，支持藝文創作，6月份登場的「綠綠森活節」將集結40家攤位展示植栽花器、再生品牌、插畫藝術、手作工藝、風格餐飲、心靈療癒和獨立刊物等豐富內容，帶來一場綠意盎然的森活體驗。

綠綠森活節市集亮點

交通方便，地點選在承億酒店一樓戶外草坪，同時連結高雄市立圖書總館與喜樂時代電影院，對於喜愛藝文活動與電影的民眾十分友善。

酒店7樓佔地210坪的書店「承風CITY WIND BOOKS」，提供週末來逛市集、閱讀、喝咖啡；圖片來源／承億集團提供

咖啡書香相伴，不能錯過承億酒店7樓佔地210坪的絕美書店「承風CITY WIND BOOKS」，提供週末來逛市集、閱讀、喝咖啡全方位的假日休憩體驗。

步入綠綠森活節尋找森活儀式之美，在花間徜徉感受大自然；圖片來源／承億集團提供

搶先曝光的亮點攤商包含：曾獲高雄市文化局主辦的「2023青春設計節」視覺傳達設計類「優選獎」的《誤植生存法則》，帶來精緻插畫圖鑑，搭配特殊展覽形式，探討人類對外來種植物的主觀印象及生存權利。

《阿旭寫字公司》曾為國內外品牌合作寫字，2022年完成了詩人若驩《可口樂園》書名寫字並與屏東國立海洋生物博物館二次合作企鵝誕生季展覽。

超人氣動畫師《梅康米》以獨特自我風格的動畫，創造色彩斑斕的奇妙貓貓世界。

另外，承億酒店自營全新烘焙品牌「TAi香」，帶來最純粹的食材及迷人麵包，還甜點品牌「Pastry by Linger」結合茶香與法式糕點的絕妙美味，讓參與市集的民眾在輕鬆寫意的氛圍中，品嚐到星級酒店的招牌點心。

特別邀請新銳插畫家JINZ設計市集的主視覺，透過插畫設計結合植物生活文化；圖片來源／承億集團提供

為了「綠綠森活節」，承億酒店特別邀請新銳插畫家JINZ設計市集的主視覺，透過插畫設計結合植物生活文化體驗，為多元性格的人們做紙上服裝搭配設計，以插畫與人真實的互動，帶來清新療癒的視覺感受。

6月份「綠綠森活節」攤商一覽

免費入住一晚承億酒店

承億酒店與高雄總圖共構；圖片來源／承億集團提供

為吸引更多參與人潮，承億酒店特別準備「經典和式雙人房」住宿抽獎活動，即日起至6/25 23:59截止，凡追蹤「綠綠森活節」與「承億酒店」官方臉書粉絲頁，轉發指定貼文於限時動態，留言標註一位朋友以及說一句話，即有機會抽中免費入住一晚承億酒店的機會。詳細活動資訊將陸續於「綠綠森活節」官方臉書釋出。

／INFO／

日期：6/24（六）～6/25（日）

時間：12:00～18:00

地點：承億酒店（高雄市前鎮區林森四路189號）與高雄市立圖書館總館間大草坪

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/212380

酒店 市集 咖啡

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