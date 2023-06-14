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澎湖花火節美食攻略！錯過會後悔的「7間隱藏美食」必追

聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台
澎湖隱藏美食 （圖／IG-@r2_venus）（圖／IG-@penghu_eat）（圖／IG-@penghu_eat）（圖／IG-@ cc2kitchen）（圖／IG-@ nistoreyo）
澎湖隱藏美食 （圖／IG-@r2_venus）（圖／IG-@penghu_eat）（圖／IG-@penghu_eat）（圖／IG-@ cc2kitchen）（圖／IG-@ nistoreyo）

2023澎湖花火節盛大開幕，接下來肯定不少人計畫到澎湖玩一波。

都去到澎湖了，怎麼能只看完煙火就走呢？

相信大家去澎湖除了玩水看煙火，五臟廟也不甘不寂寞，

小編幫大家整理了7間吃過都說讚的澎湖隱藏美食，

不論分量還是口味都讓人回味難忘！

讓你的澎湖旅行不只好玩，更是食指大動！

2023澎湖花火節用餐推薦

澎湖美食#1 金瓜麵猴、鹹魚粥

位在澎湖最大傳統市場「北辰市場」，

絕對是尋找美食小吃的絕佳地點。

這間無招牌的小店販售的金瓜麵猴，更是大家口耳相傳的好味道。

還有著全台最小的「一口粽」也是本店招牌之一。

店家地址：澎湖縣馬公市大智街12號

營業時間：(一)~(日)06：00－12：30

▲金瓜麵猴的一口粽 （圖／IG-@r2_venus）
▲金瓜麵猴的一口粽 （圖／IG-@r2_venus）

澎湖美食#2 洪家炸粿

來澎湖怎麼能忘記最有名的炸粿呢！

麵糊裡除了高麗菜，滿滿鮮蚵加下去不手軟，還有四隻虎蝦。

這麼澎派有料，一顆才50元真的超級佛，

油炸後，滿滿海味又香香脆脆，絕對值得五星好評！

地址： 澎湖縣馬公市8-36號

營業時間：(一)~(日) 12:00-17:00

▲洪家炸粿 （圖／IG-@penghu_eat）
▲洪家炸粿 （圖／IG-@penghu_eat）

▲洪家炸粿 （圖／IG-@toadeater7805）
▲洪家炸粿 （圖／IG-@toadeater7805）

澎湖美食#3 海城 上湯鮮魚粥 飯麵擔

想吃當季海產，卻又怕人不夠點合菜吃不完？

不妨來海城試試他們招牌的綜合海鮮粥！

配合澎湖當季海產新鮮直送，

整碗海鮮多到滿出來，湯頭更是濃郁鮮美。

不吃海鮮的人，也可以試試他們其他飯麵小吃，評價也相當好喔！

地址： 澎湖縣馬公市三多路441號

營業時間：(一)~(日) 10:00-14:00，16:30-21:00

▲海城 上湯鮮魚粥 飯麵擔 （圖／IG-@penghu_eat）
▲海城 上湯鮮魚粥 飯麵擔 （圖／IG-@penghu_eat）

澎湖美食#4 玉冠嫩仙草

玉冠在澎湖已經是相當知名的老店。

旅遊旺季時門口絕對是大排長龍，但吃過的朋友都表示絕對值得等待。

真材實料甚至吃的到絲絲入扣的仙草滋味，

銅板價但配料粉圓芋圓地瓜圓等，份量絕對沒在跟你客氣的啦！

口味份量都這麼厲害，肯定是要來排隊吃一次才算來過澎湖吧！

地址：澎湖縣馬公市民福路32號

營業時間：10:00–22:00 (11月~2月淡季公休)

▲玉冠嫩仙草 （圖／IG-@ cc2kitchen）
▲玉冠嫩仙草 （圖／IG-@ cc2kitchen）

澎湖美食#5 椒麻皮蛋麵

超神祕不起眼的小吃店，藏著讓人上癮的好味道。

喜歡吃辣的朋友更是不能錯過！

白色鐵皮屋外掛著小小的「排骨麵」字樣燈籠，

沒想到裡面竟藏這樣的美味！

不到一張百元鈔就能享受，

又香又麻的椒麻皮蛋麵配上古早味餛飩湯，

想試試新口味的不妨來踩點看看吧！

地址：澎湖縣湖西鄉168號(龍門國小旁)

營業時間：06：30-13：00 (週日公休)

▲椒麻皮蛋麵 （圖／IG-@oattttt_22）
▲椒麻皮蛋麵 （圖／IG-@oattttt_22）

澎湖美食#6 楊媽媽韭菜盒

這間小店都是不少人無意間路過，一試成主顧的涮嘴美味。

現點現做，餡料飽滿，餡料口味也相當多元，

除了招牌的韭菜，京醬肉絲口味吃過的也都是讚不絕口。

搭配乾烙作法，無油吃的更清爽健康，

如果有路過，不妨來體驗一下餡料會爆出來的韭菜盒吧！

地址：馬公市民權路89-1號

營業時間：14點～20點(一 ~ 六)

▲楊媽媽韭菜盒 （圖／IG-@ nistoreyo）
▲楊媽媽韭菜盒 （圖／IG-@ nistoreyo）

▲楊媽媽韭菜盒 （圖／IG-@ nistoreyo）
▲楊媽媽韭菜盒 （圖／IG-@ nistoreyo）

澎湖美食#7 三哥雞排

傳說中只賣三小時就收攤？想吃還要用搶的雞排？

招牌的「三哥酒釀雞排」絕對必點絕對必點Top1

大塊厚實的雞排但有淡淡酒香，光想像就口水直流了。

現場排隊通常較容易撲空，建議可以先用電話預訂

尤其想吃真的要請早，平常可是下午5點後就買不到囉！

地址：880澎湖縣馬公市民權路80-1號

營業時間：15:30–時間不固定

電話：069275669

▲三哥雞排 （圖／IG-@ nellydyu）
▲三哥雞排 （圖／IG-@ nellydyu）

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