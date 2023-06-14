澎湖花火節美食攻略！錯過會後悔的「7間隱藏美食」必追
2023澎湖花火節盛大開幕，接下來肯定不少人計畫到澎湖玩一波。
都去到澎湖了，怎麼能只看完煙火就走呢？
相信大家去澎湖除了玩水看煙火，五臟廟也不甘不寂寞，
小編幫大家整理了7間吃過都說讚的澎湖隱藏美食，
不論分量還是口味都讓人回味難忘！
讓你的澎湖旅行不只好玩，更是食指大動！
2023澎湖花火節用餐推薦
澎湖美食#1 金瓜麵猴、鹹魚粥
位在澎湖最大傳統市場「北辰市場」，
絕對是尋找美食小吃的絕佳地點。
這間無招牌的小店販售的金瓜麵猴，更是大家口耳相傳的好味道。
還有著全台最小的「一口粽」也是本店招牌之一。
店家地址：澎湖縣馬公市大智街12號
營業時間：(一)~(日)06：00－12：30
澎湖美食#2 洪家炸粿
來澎湖怎麼能忘記最有名的炸粿呢！
麵糊裡除了高麗菜，滿滿鮮蚵加下去不手軟，還有四隻虎蝦。
這麼澎派有料，一顆才50元真的超級佛，
油炸後，滿滿海味又香香脆脆，絕對值得五星好評！
地址： 澎湖縣馬公市8-36號
營業時間：(一)~(日) 12:00-17:00
澎湖美食#3 海城 上湯鮮魚粥 飯麵擔
想吃當季海產，卻又怕人不夠點合菜吃不完？
不妨來海城試試他們招牌的綜合海鮮粥！
配合澎湖當季海產新鮮直送，
整碗海鮮多到滿出來，湯頭更是濃郁鮮美。
不吃海鮮的人，也可以試試他們其他飯麵小吃，評價也相當好喔！
地址： 澎湖縣馬公市三多路441號
營業時間：(一)~(日) 10:00-14:00，16:30-21:00
澎湖美食#4 玉冠嫩仙草
玉冠在澎湖已經是相當知名的老店。
旅遊旺季時門口絕對是大排長龍，但吃過的朋友都表示絕對值得等待。
真材實料甚至吃的到絲絲入扣的仙草滋味，
銅板價但配料粉圓芋圓地瓜圓等，份量絕對沒在跟你客氣的啦！
口味份量都這麼厲害，肯定是要來排隊吃一次才算來過澎湖吧！
地址：澎湖縣馬公市民福路32號
營業時間：10:00–22:00 (11月~2月淡季公休)
澎湖美食#5 椒麻皮蛋麵
超神祕不起眼的小吃店，藏著讓人上癮的好味道。
喜歡吃辣的朋友更是不能錯過！
白色鐵皮屋外掛著小小的「排骨麵」字樣燈籠，
沒想到裡面竟藏這樣的美味！
不到一張百元鈔就能享受，
又香又麻的椒麻皮蛋麵配上古早味餛飩湯，
想試試新口味的不妨來踩點看看吧！
地址：澎湖縣湖西鄉168號(龍門國小旁)
營業時間：06：30-13：00 (週日公休)
澎湖美食#6 楊媽媽韭菜盒
這間小店都是不少人無意間路過，一試成主顧的涮嘴美味。
現點現做，餡料飽滿，餡料口味也相當多元，
除了招牌的韭菜，京醬肉絲口味吃過的也都是讚不絕口。
搭配乾烙作法，無油吃的更清爽健康，
如果有路過，不妨來體驗一下餡料會爆出來的韭菜盒吧！
地址：馬公市民權路89-1號
營業時間：14點～20點(一 ~ 六)
澎湖美食#7 三哥雞排
傳說中只賣三小時就收攤？想吃還要用搶的雞排？
招牌的「三哥酒釀雞排」絕對必點絕對必點Top1
大塊厚實的雞排但有淡淡酒香，光想像就口水直流了。
現場排隊通常較容易撲空，建議可以先用電話預訂
尤其想吃真的要請早，平常可是下午5點後就買不到囉！
地址：880澎湖縣馬公市民權路80-1號
營業時間：15:30–時間不固定
電話：069275669
澎湖邊吃邊玩推薦
搜尋【趣吧】：5-9月小管季夜釣小管
搜尋【趣吧】：澎湖星空之旅｜夜釣小管＆海上龍蝦餐
搜尋【趣吧】：澎湖遊艇包船賞夕陽｜贈海上下午茶
想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言