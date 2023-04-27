15家「澎湖特色民宿」推薦！入住暖心民宿與無敵海景共度花火節

澎湖景色優美、海景迷人，一直都是十分熱門的旅遊地點，除了各式的水上活動與美食之外，一年一度的花火節也為澎湖吸引了不少人潮，其中「住宿」可是十分重要的一環，晚上舒服地睡個好覺，白天才有體力盡情玩樂，以下精選了15間特色民宿，趕緊來看看有沒有心儀的風格吧！





圖片來源：海角城堡民宿

│賞海景





虹庭民宿

位於住宅區的【虹庭民宿】環境清幽、價格親民，以和式風格呈現的房間裝潢簡約乾淨，還特地設有落地窗增加採光，也可步上陽台欣賞美麗的海景，同時也有提供烤肉區與包棟服務，選擇包棟的客人還有提供KTV與麻將桌，讓旅客們可以盡情狂歡。

▲圖片來源：虹庭民宿

虹庭民宿

民宿地址：澎湖縣湖西鄉沙港村62-3號

訂房電話：0933373394

詳細資訊：https://bit.ly/41H8EGK





沿海地帶海景民宿

喜歡浪漫風格的朋友就來【沿海地帶海景民宿】吧！得天獨厚的地理位置讓你在房間內就能透過窗戶欣賞海景與日出日落，也可走出民宿漫步在沙灘上聆聽海的聲音，民宿臨近天后宮、觀音亭、鯨魚洞、海洋公園等知名景點，白天觀海晚上觀星，浪漫之旅就此啟航。

▲圖片來源：沿海地帶海景民宿

沿海地帶海景民宿

民宿地址：澎湖縣馬公市西衛里560號

訂房電話：069260617、0920822233

詳細資訊：https://bit.ly/3MTaUXq





庭圓季海景民宿

喜歡豪宅風格的朋友【庭圓季海景民宿】絕對能滿足你的胃口，民宿以豪宅風格設計了五大夢幻房型，深受許多年輕族群、家庭客、情侶檔的喜愛，民宿整體採用歐式的豪華設計，讓人彷彿身在中世紀歐洲公主的房間中，浪漫高雅的氛圍加上無敵海景，快入住庭圓季像個歐洲貴族般度假吧。

▲圖片來源：庭圓季海景民宿

庭圓季海景民宿

民宿地址：澎湖縣馬公市西衛里西衛696號

訂房電話：0938398663

詳細資訊：https://bit.ly/3GVtYAr





小魚的家

【小魚的家民宿】幫你把整片大海搬進房間！民宿內整體裝潢採海洋風格，讓旅客有睡在沙灘上般的體驗，除了房間內的「大海」壁貼造景之外，還能走上視野遼闊的二樓觀景台賞海觀星，同時民宿也有提供浮潛、拖曳傘、夜釣小管等行程代訂，也可以選擇已經搭配好的套餐，來場不須規劃的放鬆之旅。

小魚的家

民宿地址：澎湖縣馬公市西衛里西衛83之86號

訂房電話：069271515

詳細資訊：https://bit.ly/3MVQkWu





大央島海景休閒民宿

喜歡海景又想擁有大空間來【大央島海景休閒民宿】就對了！民宿擁有得天獨厚的地理位置，不僅能在屋頂欣賞到美麗的海景與星空，同時也臨近馬公市區與各大景點；民宿整體採簡約的風格，讓本就寬廣的空間更顯寬闊舒適，絕佳的入住體驗讓民宿深受旅客的歡迎。

大央島海景休閒民宿

民宿地址：澎湖縣馬公市西衛里西衛1011號

訂房電話：0965061551

詳細資訊：https://bit.ly/40tIaYz





│近鬧區





夏日南風民宿

除了美景之外，生活機能也是選擇民宿的一大考量，【夏日南風民宿】位於馬公市區的靜巷之中，周圍有超商以及全聯讓你不必擔心半夜餓肚子，距離繁華的中正路只需不到10分鐘的車程，也臨近南海遊客中心、四眼井、觀音亭親水遊憩區等知名景點，讓你不必出遠門就能參加炫麗的花火節。

同時老闆也會貼心提供自製的旅遊指南，無論是隱藏美食還是特色景點應有盡有，更提供機場免費接駁、租車，讓你輕鬆暢玩澎湖。

▲圖片來源：夏日南風民宿

夏日南風民宿

民宿地址：澎湖縣馬公市民富街48巷3號

訂房電話：0955344250

詳細資訊：https://bit.ly/3mNqjxK





外婆的家

喜歡鬧中取靜的朋友肯定不能錯過【外婆的家】，民宿距離馬公機場只需8分鐘的車程，臨近烏崁、隘門潮間帶與林投公園，若要到馬公市區與花火節主場也十分方便，玩累了還能回到民宿屋頂觀星放鬆，享用美食與老闆貼心提供的泡麵，讓你感受有如來到外婆家的暖心體驗。

▲圖片來源：外婆的家民宿

外婆的家

民宿地址：澎湖縣馬公市烏崁里558號

訂房電話：0928370796

詳細資訊：https://bit.ly/3MURUrz





傑克家族民宿

臨近鬧區的【傑克家族民宿】也是當地十分熱門的民宿之一，民宿內各種房型都精心選用King Size的床鋪讓旅客們一夜好眠，也有提供洗衣機與晾衣場，讓長途旅遊的旅客可以有清爽的衣物更換；民宿周邊除了有許多小吃店與便利商店之外，貼心的老闆娘也會推薦必吃的特色美食與景點，讓你有一場舒適的美食美景之旅。

▲圖片來源：傑克家族民宿

傑克家族民宿

民宿地址：澎湖縣馬公市林森路15巷36弄5號

訂房電話：069265200

詳細資訊：https://bit.ly/41z9XYg





哈利路亞民宿

位於馬公市區附近的【哈利路亞民宿】可謂是最暖心的民宿，一出機場便能享受到老闆的貼心接送，景點美食推薦、租車等資訊都可詢問老闆，幫旅客省去許多踩雷的可能性；民宿整體也採溫馨舒適的風格，讓客人擁有回到家一般的溫暖感受。

▲圖片來源：哈利路亞民宿

哈利路亞民宿

民宿地址：澎湖縣馬公市五福路201巷8弄1號

訂房電話：0921202747

詳細資訊：https://bit.ly/43IwVOy





船闆娘民宿

【船闆娘民宿】位於馬公市區的巷弄內，鬧中取靜的環境深受許多人的喜愛，同時也有提供租賃汽機車、代訂旅遊行程的服務，不過最讓旅客們推薦不已的就是老闆娘的手藝了！每天早上老闆娘都會精心準備小管麵食給房客們當早餐，就算是繁忙時期，老闆娘也會貼心準備人氣排隊美食「二信飯糰」與「鐘記燒餅」，為房客的旅程補充滿滿的能量。

船闆娘民宿

民宿地址：澎湖縣馬公市文明路126巷28弄9號

訂房電話：0984028650

詳細資訊：https://bit.ly/41O1kt2





│特色風格民宿





飛樂米星空號民宿

要說到最吸睛的民宿可不能錯過【飛樂米星空號民宿】，民宿宛如船艦般的外型玩味十足，內部也規劃了電梯、交誼廳、戲水池、泳池等設施，讓遊客有不亞於飯店的舒適體驗；同時民宿臨近山水漁港、山水沙灘、浮潛秘境海底郵筒等景點，老闆還會貼心規劃旅程與提供美味早餐，供客人盡情體驗澎湖風情。

▲圖片來源：飛樂米星空號民宿

飛樂米星空號民宿

民宿地址：澎湖縣馬公市山水里珠江182號

訂房電話：069953288、0952030855

詳細資訊：https://bit.ly/3LdhcQC





海角城堡民宿

【海角城堡民宿】是親子住宿的首選，城堡般的外貌與內部童心十足的動漫裝潢深受大朋友小朋友的歡迎，Q版的無臉畫風格更是讓各種主題相互交融而不顯突兀，還特地設計了室外泳池與露天浴缸，營造出舒適的度假氛圍。

▲圖片來源：海角城堡民宿

海角城堡民宿

民宿地址：澎湖縣湖西鄉港子尾68-3號

訂房電話：0932972661

詳細資訊：https://bit.ly/3UJTcrr





海貓行旅

【海貓行旅】可說是澎湖最放鬆的民宿了，民宿內部裝潢清新典雅，以昏黃色調的燈光創造一種無限放鬆的氛圍，還設有小吧台讓客人可以泡杯咖啡享受愜意時光，運氣好還能遇到貓店長Luca前來巡視，邊喝咖啡邊撸貓超幸福！

▲圖片來源：海貓行旅

▲圖片來源：海貓行旅

海貓行旅

民宿地址：澎湖縣馬公市西衛里西衛232之50號

訂房電話：0928368960

詳細資訊：https://bit.ly/3L9okxi





阿魯芭民宿

想要佛系出遊，【阿魯芭民宿】會是不錯的選擇，民宿不僅提供機場接送服務，也能協助房客規劃行程與租車，讓你只需帶著行李箱就能輕鬆享受舒適的澎湖之旅，入住時還會提供特色冰棒讓房客一掃炎熱躁感，貼心服務讓房客們不必擔心繁雜的瑣事，可以好好享受度假氛圍。

阿魯芭民宿

民宿地址：澎湖縣馬公市鐵線里鐵線尾69號

訂房電話：069950535、0977448981

詳細資訊：https://bit.ly/3LiDi3W





玩聚背包民宿

專為背包客設計的【玩聚背包民宿】與一般印象中的青年旅社不同，民宿內環境寬敞明亮，房間、浴室、交誼廳都裝潢得十分舒適；房型分為黃色塗鴉混合房、藍色海洋混合房、粉紅網美女生房等不同配色、裝潢可供房客挑選，不論是一人獨旅還是三五好友們一同包房都十分合適。

玩聚背包民宿

民宿地址：澎湖縣湖西鄉港底303-10號

訂房電話：0958961343

詳細資訊：https://bit.ly/43OzX3Z





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