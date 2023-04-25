全台首座歷史建築倉庫改造旅宿　「大人的秘密基地」棧貳沐居KW2 HOSTEL開幕！

台灣首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」開幕；圖片提供／棧貳沐居

全台最大活化老倉庫棧貳庫慶祝五周年，近期攜手「MUJI RENOVATION」空間改造企劃團隊全新打造了台灣首座歷史建築倉庫旅宿「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，透過空間改造活化提升歷史感、國際感、價值感與創造力的「三感一力」，並以「大人的秘密基地」為空間發想概念，在歷史建築內賦予「住宿」新意義，伴隨高雄港海景而眠，享受港都的慢活步調。

棧貳沐居賦予歷史建築空間再生的可能性；圖片提供／棧貳沐居

棧貳沐居；圖片提供／棧貳沐居

全台首座歷史建築倉庫旅宿

MUJI RENOVATION 空間改造企劃團隊表示， 2022年時在棧貳庫看到這歷史建築賦予空間再生的可能性，除了既有延續餐飲、文創、展覽的基礎，這次全新導入「旅宿」概念，在高雄港濱體驗港遊、港食與港宿。而「棧貳沐居KW2 HOSTEL」也以「大人的秘密基地」為空間發想概念，在歷史建築內賦予「住宿」的新意義，眺望高雄港海景沐光而眠，享受慢活旅行步調，以「不只是旅宿」的企劃方向，創造內容趣味性與話題性，在MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊透過對台灣住宅與居家生活的觀察，以「簡約、自然、富質感」為基礎，將現有的空間以最基本單純的改造方式賦予新生命，讓旅人自由發揮空間的無限可能，讓歷史建築與旅人共同生活。

棧貳沐居在歷史建築內賦予「住宿」的新意義；圖片提供／棧貳沐居

「棧貳沐居KW2 HOSTEL」輕隔間的獨立房型設計，一間間看似錯落的積木盒，透過不同角度趣味排列，空間既隱密又共享，以「大人的秘密基地」為想像，打造能容納兩人的海景房，透過簡約空間讓旅人慢慢感受，保留與自己對話的時光。希望透過旅宿的引進，吸引更多國內外旅客造訪歷史建築，欣賞棧貳庫歷史建築之美，沉浸在自然海景與人文歷史建築空間之中。透過海景房，一覽高雄港景與夜晚的船燈漁火，高雄的海洋生活就在眼前。同時不提供一次性備品，體現對環境與海洋永續的注重，也用善意款待每位到訪高雄的旅人。

一覽高雄港景；圖片提供／棧貳沐居

棧貳庫KW2 全台最大活化老倉庫

棧貳庫位於高雄港2號碼頭，日治時期是存放砂糖、輸運出口的倉庫，曾遭美軍轟炸損毀，1962年重建後扮演鐵路轉海運的重要角色。2018年集結文創商品及餐飲美食，成功活化百年歷史碼頭老倉庫，打造好逛又好玩的水岸生活空間，純白旋轉木馬詮釋「夢想港濱」，展現港都風情與浪漫。

高雄港2號碼頭；圖片提供／棧貳沐居

住宿特色體驗【山津塢絹印】

體驗百年技藝漁旗絹印，重現高雄在地漁旗文化關於漁旗文化，高雄在地人知之甚少，多半是造船廠附近的居民才知相關淵源，然而大漁旗是高雄港重要文化之一，30 至 40 年代起，從日本傳入的漁旗文化，隨著台灣老師傅日漸凋零，這項傳統工藝近乎失傳，山津塢展開全台找尋大漁旗記憶，以及透過台日交流，致力將已式微近半世紀的高雄傳統漁業「大漁旗」文化復興。

百年技藝漁旗絹印；圖片提供／山津塢

【棧貳庫白色旋轉木馬】

高雄最受歡迎IG景點 純白旋轉木馬 White Carousel Horse純白旋轉木馬創造奇幻浪漫，展現輕鬆愜意的港濱風情。高雄港散策、漫遊港灣棧庫群，打造文創、餐飲水岸生活空間。

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號2F西側

電話：+886-7-531-7568

入住時間：17:00 以後

退房時間：11:00 以前

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編 輯／蘇琨峰

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