老罈酸菜魚也能獨享個人鍋！ 楠梓必吃文青風「煮鍋人」平價小火鍋

【煮鍋人】座落在高雄楠梓的惠民路上，靠近熱鬧的德賢商圈，周遭有許多大學以及公司行號，因此從去年年底開始營業至今，已成為附近大學生和上班族午晚餐固定登門報到的熱門店家。和一般小火鍋不同，在此用餐不需要等鍋熱、等湯滾，點完餐店員便會將食材新鮮現煮，接著將整鍋熱騰騰的火鍋送到客人面前，完全不需要自己動手。

▲清爽俐落的門面，用木紋櫃台及輕巧插圖點綴。簡約的設計，在小吃店林立的惠民路上顯得格外清新可愛。

▲牆上讓人看了會心一笑的標語，讓店裡的氣氛十分放鬆。

▲舒適寬敞的用餐環境，搭配暖色系的燈光，溫柔的氛圍無論是和朋友聚餐或是男女朋友約會，都是很好的選擇。

鍋底的選擇種類非常多，有老少咸宜的原味鍋、跟韓劇歐巴吃的韓式泡菜鍋、老饕最愛的川味麻辣鍋、酸辣開胃的老罈酸菜鍋以及擁有濃郁乳香的起士牛奶鍋等，當然還有為茹素的客人準備的菇菇素食鍋，總共有十二種美味的現煮火鍋可供挑選，即使每天都來吃，也能嘗試各種口味不重複。

▲雖是平價小火鍋，但是內容物卻一點也不馬虎，除了能夠挑選自己喜歡的肉品之外，光是基本的鍋底就有四種蔬菜、兩種菇類、七種火鍋料以及新鮮蛤蜊。

▲多種選擇的副食，有白飯、冬粉、科學麵、烏龍麵以及肉燥飯，能夠隨個人喜好挑選。

▲內用的話，除了冰涼的飲用水外，還有酸甜清爽的冬瓜檸檬能夠暢飲，消暑又解膩。

▲部分品項上桌前會淋油爆香，更添鍋氣。

▲川味麻辣鍋裡，有吸附滿滿麻辣湯汁的滑嫩鴨血和綿密豆腐。

▲在小火鍋中較不常見的老罈酸菜魚，酸度適中，十分激發食慾。

▲加了起司片的濃郁牛奶鍋，更添不同層次的奶香氣息。

在煮鍋人吃飯，趕時間的上班族想吃鍋再也不用擔心午休時間很短，食材來不及煮完；帶孩子的家長們也不用煩惱自己不注意時，孩子會碰到桌上的爐火；廚房小白更是不用再對著鍋子望眼欲穿，研究裡頭的肉片到底熟了沒有。在煮鍋人，只需要當一個飯來張口的吃鍋人，強烈推薦給想吃鍋又不愛動手的你！

煮鍋人楠梓店

店家地址：高雄市楠梓區惠民路107號

店家電話：0905187521

營業時間：11:00-14:00/17:00-20:30(不定時公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3nR4oWI





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