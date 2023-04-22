老罈酸菜魚也能獨享個人鍋！ 楠梓必吃文青風「煮鍋人」平價小火鍋
【煮鍋人】座落在高雄楠梓的惠民路上，靠近熱鬧的德賢商圈，周遭有許多大學以及公司行號，因此從去年年底開始營業至今，已成為附近大學生和上班族午晚餐固定登門報到的熱門店家。和一般小火鍋不同，在此用餐不需要等鍋熱、等湯滾，點完餐店員便會將食材新鮮現煮，接著將整鍋熱騰騰的火鍋送到客人面前，完全不需要自己動手。
鍋底的選擇種類非常多，有老少咸宜的原味鍋、跟韓劇歐巴吃的韓式泡菜鍋、老饕最愛的川味麻辣鍋、酸辣開胃的老罈酸菜鍋以及擁有濃郁乳香的起士牛奶鍋等，當然還有為茹素的客人準備的菇菇素食鍋，總共有十二種美味的現煮火鍋可供挑選，即使每天都來吃，也能嘗試各種口味不重複。
在煮鍋人吃飯，趕時間的上班族想吃鍋再也不用擔心午休時間很短，食材來不及煮完；帶孩子的家長們也不用煩惱自己不注意時，孩子會碰到桌上的爐火；廚房小白更是不用再對著鍋子望眼欲穿，研究裡頭的肉片到底熟了沒有。在煮鍋人，只需要當一個飯來張口的吃鍋人，強烈推薦給想吃鍋又不愛動手的你！
煮鍋人楠梓店
店家地址：高雄市楠梓區惠民路107號
店家電話：0905187521
營業時間：11:00-14:00/17:00-20:30(不定時公休)
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