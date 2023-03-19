苓雅最強炸豬排！「鋒勝豚王豬排亭」翠玉、洋食、打狗町配套餐吃到爽，唐揚雞、老兵牛肉絕對不能錯過

寫在造訪鋒勝豚王豬排亭之前

這家豬排店自己大概造訪不下十次，卻赫然發現一直都沒有機會把它給收錄進部落格之中，於是趁著老闆豬排王在2023年一月開始調漲自己的薪水之後，來給他讚聲一下，畢竟這麼好吃的豬排，怎麼可以只有我吃到呢？位在苓雅寮聖公媽廟宇附近，走路到鯨魚堤岸只要短短3分鐘，搭輕軌來更是光榮碼頭下車步行就可以，騎車來的話周邊有不少停車格，開車也有停車場，而且不用特別梳妝打扮再前來，就算你穿個吊嘎短褲夾腳拖，老闆應該還是笑著臉迎接你上門。

鋒勝豚王豬排亭環境

店內外都沒有太多華麗的裝潢，但是飽餐一頓可是完全沒問題，每天清潔打掃維持環境的舒適程度，就已經是是沒得挑惕了。

這裡歡迎一家大小一起來用餐，兒童座椅都有準備，餐具及調味料就得要自行取用，還有那可以一直喝一直喝的解膩作用味增湯，永遠熱騰騰的等你開喝。

鋒勝豚王豬排亭菜單

品嘗在鋒勝豚王豬排亭

味增湯無限暢飲

再次強調，這裡的味增湯是可以擔任去油解膩的作用，所以不是走濃郁的路線，單純以味增及洋蔥作為主基調，讓你吃炸物的時候都可以更加暢快，要怎麼喝都隨你。

鋒勝老兵牛肉湯咖哩麵（190元）+ C套餐（唐揚雞+飲料）（+150元）

不是豬排店嗎？怎麼會有牛肉？怎麼沒有介紹豬排？我想你看到這邊一定滿頭問號，但這只是開場前菜，鋒勝的老兵牛肉加入了許多的中式香料燉煮，熬的每一塊肉都已經是不用咬就可以輕鬆化開的程度。

吸飽了湯汁精華之後的牛肉給得非常霸氣，直接厚切沒在跟你開玩笑的，半筋半肉的部分真的會讓人一吃就喜歡，融入了咖哩烏龍湯麵之中，也完全不遜色，無論何時來碗熱熱湯麵都很OK。

C套餐會在多上一份完整的唐揚雞，不過許多日本料理店都是一口一口大小，這邊直接給你一整隻大雞腿，就是怕你沒吃飽，整隻進入油鍋鎖住所有湯汁，讓你每一塊都是有咬勁又充滿了雞腿的鮮嫩多汁。

鋒勝打狗町炸豬排咖哩飯（170元）+B套餐（洋食幸運炸豬排+飲料）（+130元）

前菜吃完終於換上招牌登場，招牌的打狗町豬排，走的是獨自研發的炸粉，呈現了一絲絲中式炸排骨的元素，但外皮仍舊是卡滋卡滋的脆，一上桌就會想要趕快先夾一塊嘗嘗原味。

再來就看每個人怎麼往下吃了，我們習慣直接整晚咖哩醬像瀑布一樣淋到飯上面去，讓剛剛的脆皮再有咖哩的陣陣香氣。

厚實的豬排可是有著接近2.5公分的厚，熟度也掌控的剛剛好，不會吃完回家要去找師傅喬下巴的咬合，裹著濃濃獨門咖哩，簡直就是名副其實的白飯殺手。

配餐我們也選擇B套餐，可以豬排雙享，我們選了幸運洋食炸豬排，這款就比較像是平常看到的日式炸豬排模樣，以酥脆的麵包粉做為麵衣，一咬下去就是噴出來的台灣豬鮮美口感，還帶著微粉紅的熟度，讓你吃到最後都不感到乾柴。

鋒勝翠玉煎豬排（單點110元）

我們既然要來吃豬排了，就不會放過第三道的翠玉煎豬排，這個在其他餐廳就更為少見，因為煎豬排最難之處就是咬掌控好溫度，溫度一高就硬梆梆，溫度不夠就沒熟，這款以蔥花跟醬汁簡單調味，吃的就是原始的鮮甜，每一口都能夠吃到豬排與其他兩者的完美結合，在口中越嚼越香。

牛滷花干煮（50元）

滷完牛肉的湯汁，絕對不能就這樣浪費掉的是吧？用蘭花干給他好好的吸收才行，已經很入味的花干，可以吃到中藥、牛肉及花干本身的香氣，就很像吃麻辣鍋一定要來一份老油條一樣，享受熬製多時的湯頭精華。

造訪鋒勝豚王豬排亭後記

既然吃這麼多次才終於寫了第一次，就是要用踢館式的點法把每一種豬排都給吃過一輪，看過我文章的人都知道我不喜歡用什麼高CP值美食，因為每一個廚師及店家的背後付出，都不是可以輕易就被計算的，鋒勝豚王豬排亭雖然搬過家，卻硬是靠著扎實的硬派作風，將豬排這道菜做出了不同的變化極致，採用薄利多銷的方式跟大家一起努力的過著生活，所以就算他去年中就公布要調整售價，我們依然就是要吃爆，這才是尊重用心製作料理的職人的最佳回應方式，你說是吧？

鋒勝豚王豬排亭

店家FB

地址：高雄市苓雅區永平路40號。

電話：07-2691886。

營業時間：11：00 – 14：30 、17：00 – 20：30。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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