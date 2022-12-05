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草莓控驚豔！高雄「睿家三輪車手工麻糬」冬季必吃草莓大福、巧克力髒髒草莓大福

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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草莓季登場啦！！講到草莓甜點，就絕對不能錯過草莓大福啦！這間高雄草莓大福，是我們家每一年草莓季的儀式感甜點，高雄左營的睿家三輪車手工麻糬！每年總是曾台灣草莓季一開始就購入大湖草莓，而且是超甜，不帶酸味的大湖高山草莓喔！草莓大福多樣，除了可以單顆選，也可以直接帶整個6入禮盒，裡頭有經典紅豆餡、綠豆餡與巧克力餡的「揪嘎意草莓大福6入禮盒」！而2022年也有超特別的「草莓玫瑰」，只賣12/1-12/15兩週時間，每日限量販售。（三輪車草莓大福手工製作，數量有限！數量少需提前1~2小時預定，超過10個請盡量提前一日預定，避免等候喔～）

平價左營下午茶：睿家三輪車手工麻糬

講到北高雄麻糬，住在漢神巨蛋、凹子底站附近的大家一定都知道富民路上的三輪車創意甜點！每年都讓人好期待的草莓季來了啊啊啊啊啊啊啊～

今年在三輪車創意甜點FB看到草莓大福上市的消息超興奮！也特地提前預訂，超怕現場沒有～這次來倒是發現招牌跟之前不同，換成「睿家三輪車手工麻糬」了！原來店名三輪車創意甜點因無法註冊，加了老闆娘的名字改成現在看到的「睿家三輪車手工麻糬」。

店裡也提供內用座位，讓那些想現吃麻糬的客人可以稍坐休息。

睿家三輪車手工麻糬菜單（2022秋冬/2023春）

這天看到老闆娘手工包麻糬，旁邊閃閃發亮的草莓，忍不住問「你們草莓為何比別人大顆啊？」

「我只進大湖高山草莓啊！妹妹～～高山草莓沒有產季開始比較酸的問題，就是從頭到尾都很甜！！」

高雄草莓大福推薦：睿家三輪車麻糬

以往買草莓大福都是一顆一顆挑，但今年覺得有配好的禮盒好划算！直接帶草莓大福禮盒走～

▼揪嘎意（草莓大福6入） $特價420

這組合可以說是我們家愛的口味組！有我妹愛的草莓髒髒（巧克力），我爸媽的草莓紅豆，還有我愛的草莓綠豆。

今年一定要替我妹這顆草莓髒髒平反一下，以往我們都只買一顆草莓髒髒給我妹吃，因為我跟我爸媽始終覺得草莓大福就該是紅豆、綠豆、芋頭。巧克力？？好怪喔（偏見）——結果今年這禮盒有兩顆，我妹說：姐，你吃一個，真的很好吃啦！！

▼草莓髒髒

不吃則已，一吃驚人！！草莓髒髒也太好吃了吧～～主要是巧克力餡好吃但不膩，然後外層的可可粉用得不錯，是有巧克力香的無糖可可粉，加上草莓夠甜，一口咬下是苦、巧克力苦甜、草莓香甜三種層次～尾韻是可可粉的香氣，真心推薦啊啊啊啊啊！

▼草莓紅豆

草莓大福的經典口味就是紅豆，給大家看一下睿家三輪車手工麻糬——草莓大福和手的比例尺。

▼草莓綠豆

裡頭是黃色的綠豆仁泥，講真的，在以前從沒想過草莓跟綠豆對味。但這口味也是超熱銷的喔～～

這天剛好看到老闆娘包其他組禮盒，徵詢同意可以拍照後，也記錄下來，分享給大家看啦！

▼珍心意6入禮盒（綜合）$特價390

抹茶草莓紅豆、草莓芋頭、紅趜栗子綠豆、鹹蛋芋頭、乳酪抹茶、香草卡士達各一個。聽老闆娘說這個是目前禮盒裡賣最好的，因為各種招牌口味都吃得到。

▼揪嘎意（6入） $特價400

草莓紅豆、紅趜鹹蛋芋頭、抹茶紅豆乳酪三種口味各兩個。

▼草莓玫瑰 $300

（2022/12/1-12/15限定販售）（一人限購2盒，每日限量50盒）

這是老闆娘推出的10周年慶活動限量商品！將草莓以麻糬皮捲成玫瑰狀，像一朵朵盛開的花。我去時剛好是她第一次公開成品，有現場試吃到一顆！麻糬皮更薄，與餡料完美融合，也更凸顯草莓～蠻喜歡這樣的口感！可以不要限量嗎

睿家三輪車手工麻糬也有賣這種非草莓大福的麻糬禮盒，蠻多人會在土地公生日或拜土地公時，買這樣6入或12入的禮盒去，蠻體面而且有蠻好吃的。

▼自選麻糬6入

▼自選麻糬12入

睿家三輪車手工麻糬

地址：高雄市左營區富民路167號

電話：0985-665-767

營業時間：11:00-20:00

臉書粉絲團：睿家三輪車手工麻糬

官網：https://ruijia-mochi.com

#提供冷凍宅配，可直接官網下訂喔！

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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