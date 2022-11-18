一生必看一次！2023「澎湖海上花火節」結合迪士尼百年慶典 明年4月盛大登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023 澎湖國際海上花火節暫定於2023年4月20日至6月29日在澎湖觀音亭園區舉辦，作為全台春夏最盛大的花火活動，澎湖花火節一直廣受各界關注。2023 年逢迪士尼100週年，澎湖國際海上花火節將結合迪士尼百年慶典帶到澎湖，伴隨著盛大煙火和無人機燈光秀，帶來一場專屬澎湖的花火盛會。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖花火節在2022滿20年，是全台最長壽的大型活動，每當七彩煙火沿著觀音亭園區海堤展開，鋪滿澎湖夜空，都能引來民眾驚嘆，也被譽為一生必看一次的花火秀，近年引進無人機燈光秀，更帶動國旅話題吸引旅客赴澎賞花火，2023年暫定於4月20日至6月29日期間辦理，這次將在澎湖花火節期間展演迪士尼百年慶典，此次無人機展演主題將呼應迪士尼百年慶典「奇幻百年．精彩永恆」的主題，期盼吸引更多旅客到澎湖共襄盛舉。

▲澎湖國際海上花火節歷久彌新。(攝影／徐鴻恩) 圖：澎湖縣政府旅遊處觀光促進科／提供

「澎湖國際海上花火節歷時20年，與澎湖城市觀光有相當密切的連結，也與地方產業息息相關」澎湖縣政府旅遊處處長陳美齡表示「2019年開始花火節引入無人機演出搭配燦爛煙火，當年度在網路社群媒體引起廣泛討論聲量。2020年更以迪士尼旗下品牌『漫威』推出主題無人機秀，活動期間創下52萬人次赴澎。」

「澎湖花火節作為全國最知名的大型活動之一，今年也榮獲國際肯定，澎湖縣政府以澎湖花火節為主軸向國際節慶協會（International Festivals & Events Association，簡稱IFEA）申請，榮獲該協會評選為『2022國際節慶城市』」澎湖縣縣長賴峰偉分享道，「曾獲獎的國際節慶城市包括泰國清邁、美國費城、韓國晉州、美國麥卡倫等國際都市。」澎湖花火節歷久彌新，2023年澎湖縣政府以迪士尼百年慶典為主題，期望為花火節再創亮點，更多活動訊息歡迎參考澎湖Travel網站。

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