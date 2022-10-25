把握最後機會！ 衝光榮碼頭拍「小海豹、小企鵝漂浮氣球」　一天玩遍高雄13個景點大滿足

跟著 白日夢情侶檔 於 2022-10-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 13 個景點，其中包含 美麗島站、双妃奶茶、哈瑪星鐵道文化園區。 如果沒去愛河約會，那絕對別說你去過高雄!! 身為高雄囝仔的Eason只要一回家鄉就一定會去港灣走走，這次特別帶了Jennifer南下就為了無所事事小海豹而來，就在小海豹的陪伴下，一天就這麼愜意的度過了，趕快趁著小海豹還躺在這邊，過來一睹他的可愛吧!

美麗島站 | 30 分鐘

✔美麗島站 這應該是高雄最有名的捷運站之一了吧！趁著一大早還沒什麼人，Jennifer趕快搭著高雄捷運來好好欣賞被美國旅遊網站「BootsnAll」評選為全世界最美捷運站第二名的美麗島站。美麗島站因美麗島事件而命名，而外觀則由日本建築師高松伸設計，出入口為四座玻璃帷幕鋼骨站台建築，造型呼應站名，帶有合掌祈禱的意象。更為有名的是站內的公共藝術「光之穹頂」，由義大利藝術家水仙大師「Narcissus Quagliata」歷時四年半所完成，運用了4,500片玻璃搭配彩繪及燈光組合的藝術創作，直徑30公尺，總面積660平方公尺，代表宇宙誕生、成長、榮耀與毀滅，是來高雄非常值得造訪的景點之一，親身站在光之穹頂更能深刻體會它的壯觀。 【景點資訊】 地址：高雄市新興區中山一路115號 營業時間：週一至週日06:00-24:00 電話：(07) 793 - 8888

双妃奶茶 | 10 分鐘

✔双妃奶茶 欣賞完美麗島站之後，我們繼續搭著捷運前往鹽埕埔站，要來鹽埕區走走，就絕對不能錯過號稱為奶茶街的飲料一級戰場新樂街，超佛心的價格搭配濃郁茶香，甚至還可以免費加珍珠，這麼實在的店家讓Jennifer每次來高雄都一定要買，無論是純茶類或是招牌的珍珠奶茶都很推薦！而在双妃奶茶的附近還有開遍南北的樺達奶茶，兩家可以說是各有擁護者，但如果是特別來高雄的人可以先喝看看双妃！ 【餐點資訊】 地址：高雄市鹽埕區新樂街173號 營業時間：週一至週日09:00-21:00 電話：(07) 521 - 8300

哈瑪星鐵道文化園區 | 1 小時

✔哈瑪星鐵道文化園區 買完飲料就可以開始今日的散步行程啦！從双妃步行約5分鐘即可到達哈瑪星鐵道文化園區，這裡是原日治時期的打狗驛，也就是高雄第一個火車站，二戰時受空襲摧毀，現存站體為1947年重建，成為之後的台鐵高雄港站，2003年被登錄為高雄市歷史建築。其實哈瑪星原本是海域，日治時期日本當局在高雄建立港口，為了疏濬航道，於是利用淤泥填海造陸而形成。「哈瑪星」的由來是因為當地有兩條濱海鐵路通往商港、漁港和漁市場，日語稱為「濱線」（日語：はません，Hamasen），以臺灣話稱之為「哈瑪星」（Há-má-seng）。現在這邊已經成為大小朋友假日的去處，草地上仍看得到昔日鐵軌，園區內也放置了經典懷舊的百年老火車廂、古董蒸汽火車頭、鋼鐵裝置藝術等，一旁的哈瑪星台灣鐵道館還可以搭哈瑪星小火車，超級適合來遛小孩。 【景點資訊】 地址：高雄市鼓山區鼓山一路32號 營業時間：24小時 電話：(07) 531 – 6209

棧貳庫 | 1 小時

✔棧貳庫 逛完了哈瑪星之後，接著在它對面不遠處又是一排倉庫群-棧貳庫，前身為高雄港2號碼頭，曾被命名為漁人碼頭，也是痞子英雄的拍攝景點，後來則重新改建成今日所見的棧貳庫，同時這裡現在也開放可以搭渡輪唷😜😜😜這裡其實也是近幾年才改建的景點，為尊重歷史文化，儘可能保存了倉庫裡外所遺留下來的老牆、老窗，以呈現老建築簡約質樸的樣貌，而現今的棧貳庫更為熱鬧，下午時人潮滿滿也時不時會有街頭藝人表演，此外更特別的是這裡還有全白的旋轉木馬，超級夢幻的😍😍😍 【景點資訊】 地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號 營業時間：週一至週日05:30-10:30 週日至週四 10:00-21:00、週五至週六 10:00-22:00、國定假日及假日前夕 10:00-22:00 電話：(07) 531 - 8568

駁二藝術特區 | 1 小時

✔駁二藝術特區 拍完美照之後，可以到駁二走走，欣賞本土藝術家的作品、以及逛逛附近的市集攤販。駁二藝術特區的前身高雄港倉庫建於1973年，過去主要用來儲放魚粉與砂糖，但隨產業轉型而被閒置，直到2000年高雄市政府因尋找國慶煙火施放地點，才讓這些舊倉庫起死回生，名稱的由來則是因倉庫所在地位於高雄港第二號接駁碼頭，而最有名的雕像莫過於「工人及漁婦」，它們所傳達的是高雄工業都市及海洋城市的文化意涵，是來駁二必定要看看的作品。 【景點資訊】 地址：高雄市鹽埕區大勇路1號 營業時間：週一至週四 10:00-18:00、週五至週日 10:00-20:00 電話：(07) 521 – 4899

高雄港大港橋 | 1 小時

✔大港橋 走到駁二藝術特區碼頭旁，馬上就會看到純白色的的大港橋，它可是全臺首座可以水平旋轉的景觀橋樑，也是亞洲最長的跨港旋轉橋，可在3分鐘內完成水平運轉，但Eason倒是覺得親眼看到有點小座~大港橋長110公尺，橋寬5到11公尺不等，可供550人及自行車同時通行，以貝殼及海豚為設計意象，橋中心點還設有觀景台。想要看到旋轉的橋樑可是要注意時間的唷！它是在每天的下午3點進行開合秀，而每逢週五六日還會在晚間7點加開1場，這麼特殊的設計一定要安排好拜訪時間！現在在大港橋邊還有超可愛的「貓爪抓」，茶茶帶著厭世表情躺在泳圈上滑手機，手上還拿著珍珠奶茶，跟我的双妃遙相呼應~ 【景點資訊】 地址：高雄輕軌駁二大義站旁 (C12) 營業時間：24小時 開合秀：每日下午3點

大義倉庫 | 1 小時

✔大義倉庫 又逛回駁二的我們走到了第三座倉庫區：大義倉庫，這裡隨處可見裝置藝術跟繪畫，如果稍加留心，你會看到牆上有調皮的尿尿小童，還有從天而降的鞦韆，不管怎麼樣都超好拍！另外在一旁的綠地還有一座用木頭椅子堆成的圓屋，也是大家很喜歡的熱門的打卡景點。 【景點資訊】 地址：高雄市鹽埕區大義街2號 營業時間：24小時

高雄流行音樂中心/音浪塔 | 1 小時

✔高雄流行音樂中心/音浪塔 逛著逛著我們也累了，於是偷懶的搭上了輕軌(可以搭到真愛碼頭站或光榮碼頭站)到距離不遠的流行音樂中心吹吹冷氣、稍作休息。說到流行音樂中心，最讓人最印象深刻的應該就是這棟建築物本身了吧，不規則的高低設計而外觀又呈現前衛六角形的蜂窩狀造型，其實是象徵著海浪的意象，也是為了描述高雄這樣的海港都市🔥而且裡面也非常有設計感，寬敞的空間搭配明亮的採光給人一種很放鬆的感覺🔥當然!!這裡也還有這次的另一個主角啦!那就是條碼貓，看他在水面上玩得開心的模樣讓我們都覺得想下水了呢 【景點資訊】 地址：高雄市鹽埕區真愛路1號 營業時間：週二至週日10:00-22:00 電話：(07) 521 – 8012

無所事事小海豹 | 1 小時

✔光榮碼頭(無所事事小海豹) 終於介紹到今天的重頭戲啦！高雄市政府今年首度攜手６大萌翻眾人的LINE貼圖角色，以「台灣IP‧高雄原創」為概念，響應臺灣文博會、台灣設計展兩大展會，在光榮碼頭展出超巨型漂浮氣球，而Jennifer就是衝著超喜歡的「無所事事小海豹」來的，另外還有「PP Mini小小企鵝」、「ㄇㄚˊ幾兔」跟「豆卡頻道」的豆包也在附近，看我還不拍好拍滿！重點是這裡還可以拍到小海豹小小企鵝一起玩水的畫面唷！是不是融化了呢，愛河上還時不時會有人在玩SUP，在巨大的海豹跟企鵝旁邊特別逗趣壓~ 【景點資訊】 地址：高雄市苓雅區海邊路31號 營業時間：24小時 展出時間：2022/07/22~2022/10/31

漢神百貨 | 10 分鐘

✔二土手工千層Otto_Crêpe_快閃店 而在附近的漢神百貨還有Jennifer收藏口袋名單已久的二土手工千層蛋糕快閃店，一整天都在散步消耗了很多能量，完全適合大吃特吃甜點補回來吧！隨意點了三個口味完全不踩雷，就連以為會太甜的焦糖口味都很美味，完全不輸Lady M！ 【餐點資訊】 地址：高雄市前金區成功一路266-1號漢神百貨本館B3(手扶梯旁） 營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五至週六 11:00-22:00

高雄流行音樂中心/鯨魚堤岸 | 1 小時

✔高雄流行音樂中心/鯨魚堤岸 隨著天色漸漸暗下來，我們便散步回到高雄流行音樂中心對岸的「鯨魚堤岸」，這裡是以鯨魚群為建築設計意象的6棟獨立式展演空間，而爬上它頂端的綠化景觀台，就可以由高處往下拍漂浮的豆包，搭配緩緩落下的夕陽，整個人心情都輕鬆了起來！而這邊平常也不時會舉辦活動或是市集，也是一個適合打發時間的好去處！ 【景點資訊】 地址：高雄市鹽埕區真愛路1號 營業時間：24小時

無所事事小海豹 | 1 小時

✔無所事事小海豹 最後的最後，我們等到了點燈時間，每天晚上的7點鐘漂浮氣球們會被點亮，拍起照來又是一番不同的風情！ 【景點資訊】 地址：高雄市苓雅區海邊路31號 亮燈時間：每日19:00-23:00

高雄港大港橋 | 1 小時

最後心滿意足地搭輕軌回家去~

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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