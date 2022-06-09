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高雄左營500cc古早味「福生果汁店」 連電影都來拍攝取景的半世紀老店

貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊／ 文、圖／貪吃鬼熊熊

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊

歡迎來到有故事的老街，老公說即使身為舊左營人（他爸是海軍）再次回到曾經非常熟悉的西陵街，感覺時光仿佛被凍結般，即使是假日這裡還是能享受到寧靜的氛圍，這裡曾經是許多服役於左營海軍軍區的軍士官兵們的採買地點，時間過去，人潮不再，但是仍有許多老味道依然存在著，就說說看這間曾經是周杰倫電影–天台拍攝場景之一的福生果汁店來說吧，日復一日做著相同工作的阿嬤，手腳俐落的打著新鮮果汁，煎著老味道的法國吐司，坐在這被時光遺落的角落處，靜靜地捧著骨董級的冰果室玻璃杯喝著酪梨牛奶，彷彿看見６０年前的風華，深深覺得福生果汁店不只販售飲品與小點心，它還訴說著老去的故事。

福生果汁店地點

Ｇｏｏｇｌｅ導航請設定：高雄市左營區西陵街116號（點我打開谷哥地圖

在不遠處還有一間福生水果冰，兩間福生都是親戚關係，大家不妨也一起收藏喔。

福生果汁店價錢

福生果汁店食記

酪梨牛奶（６０元）

雖然說酪梨在臺灣的產期為六月至隔年二月，八至九月是盛產期，這時候的酪梨應該是不夠香，但是看著阿嬤展開魔法，加入４／１顆的布丁，當然還有高雄人最愛的牛奶品牌之一（高牧鮮乳），才使得這杯酪梨ㄋㄟㄋㄟ香甜而濃郁吧！就是一定要跟老骨董玻璃杯拍一張，想必許多４．５．６年級生對它非常有親切感，小時候去冰店吃剉冰喝飲料，一定就是這款杯子裝盛。

法國吐司（２５元）

吃過不少美食，許多食物的美味都烙印在腦中，阿嬤現煎的法國吐司完全複刻了童年早餐店的味道，雖然現在比較少吃那麼油油的食物，但是偶而吃一下，讓食物帶著自己回到最快樂的國小時代也是很棒的體會。

最近嘗試著一個人自己吃飯，自己騎車，自己手機拍照，會不會下一個階段就是（自己旅行呢？）

福生水果冰

電話 07-587 5707

住址　高雄市左營區西陵街116號

營業時間　11:00–20:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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吐司 法國 水果 早餐 老街 高雄美食

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