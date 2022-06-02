廢墟風景點超好拍！ 屏東恆春「鈕扣倉庫」情侶約會推薦，浪漫迷人夜晚超chill

恆春鈕扣倉庫已經收藏了一陣子了，這次來逛週日限定的恆春夜市，意外的發現鈕扣倉庫就在這裡，夜晚氣氛超好，很有異國風，裡面空間也蠻大的，很多座位可以坐。好幾個空間都有獨特的風格，逛著逛著像是看展一樣，很有趣哦！在找墾丁景點的朋友趕快收藏！

鈕扣倉庫介紹

逛恆春夜市時，意外發現口袋名單鈕扣倉庫就在這裡耶！夜晚的鈕扣倉庫點亮燈光看起來好美，我們在外面觀望了一下，覺得這間店好特別就決定進去坐一坐了，沒想到裡面別有洞天，比想像中佔地更大，而且氣氛非常好～很推薦。

進入鈕扣倉庫每人先付門票100元，裡面的店有好幾間，都是可以折抵消費的！如果你有帶外食（通常逛夜市手上都會提吃的），要放在門口處不能攜帶入內，離開時自己記得要帶走。

本想說裡面就是一間有氣氛的咖啡廳，沒想像是這樣複合式的空間，有露天咖啡座也有室內的座位，很多空間可以探索。

夜晚的鈕扣倉庫很有異國風，當天也剛好有現場演唱，感覺超chill的。

裡面的店都很有特色，都超好拍的耶！

好幾個場景都是必拍，我們拍了一輪有夠忙的，最後才找個位子買冰來吃。

這間的冰很好吃，小孩吃的很開心。

轉了一圈比較熱門的飲品是含有酒精的，有開車當然不能喝酒，然後其中一間有賣飲料的要等比較久，所以我們另外2張門票就去買了海尼根帶回民宿。如果假日想來chill飲一杯的朋友，記得不能開車來嘿～

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第一次來到鈕扣倉庫覺得比想像中還有好玩，裡面好像在華山的展覽一樣，到處都有驚喜。然後不同的座位區都各有特色，你想坐哪裡都可以。

這一區好有fu喔！超有異國感的，不說真的會以為在國外。

還有像這種室內的空間，看起來很荒廢風格！但是真的有放座位可以坐。

逛一逛發現這一區也很有趣，裡面整個是混搭風的。

想說我老公幫我拍照的時候怎麼會一直笑，原來是因為我背後的板子啦！

這區好多玩具也太有趣了，我覺得花這個門票錢進來蠻值得的，有點像是看展的氣氛。

下次有來恆春玩耍，大別忘了週日限定的恆春夜市好逛好吃，還有鈕扣倉庫也推薦進來坐一坐。

鈕扣倉庫

鈕扣倉庫官網

地址：屏東縣恆春鎮恆西路12號

電話：08 888 3578

營業時間：18:00-01:30(週三公休)

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康