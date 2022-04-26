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絕對萌翻你心！米飛兔「67周年限定店」高雄8大展區免費拍 兔兔生吐司不能錯過
米飛兔的粉絲們絕不能錯過！高雄夢時代為了迎接米飛兔的67周年，特地舉辦《米飛67周年：米飛的花花世界期間限定店》，全新的百坪展區皆「免費」入場參觀，可愛的米飛兔無所不在，萌翻所有大朋友小朋友們的心。
現場除了展出全球限量400幅的45周年作者親筆簽名原跡版畫之外，精心規劃的八大展區，「米飛探索區」、「米飛的鞦韆花園」、「米飛熱氣球」、「彩色米飛娃娃牆」、「藝想世界」、「兔兔燈場」、「米飛繪畫世界」、「驚喜大扭蛋」，每個點都超級好拍，快來留下和米飛的專屬紀念。當然不能不提每周六的miffy人偶見面會，記得看準時間到現場來和會動的米飛兔同歡！
怎麼可以吃兔兔呢？但是這個兔兔我可以！高雄夢時代和台北知名甜點店限量推出「超可愛兔兔早餐時光組」更是一大萌點，有夠勾錐的兔兔造型生吐司，搭配無添加原味奶酥醬，可愛的miffy玻璃杯也非常值得收藏。每週四至日還有限量兌換的miffy保溫餐袋、miffy造型碗盤組，持會員卡於全館指定店櫃消費滿600元並扣抵6點OPEN POINT點數即可輕鬆獲得，數量有限。即日起至5/16，快把握機會到高雄夢時代走進米飛兔的花花世界吧。
米飛的花花世界
地點：夢時代8F時代會館(高雄市前鎮區中華五路789號)展期：即日起至2022/5/16(一) 花花世界米飛人偶見面會：4/30(六)、5/7(六)、5/14(六) 13:30/14:30/16:30
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