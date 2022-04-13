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南台灣最大「吉卜力主題店」4/28開幕！高雄首家橡子共和國 限定龍貓束口袋滿額送

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／橡子共和國提供© Studio Ghibli
圖／橡子共和國提供© Studio Ghibli

高雄宮崎駿鐵粉就近衝！繼全新台北一號店於信義區開幕，吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」宣佈正式插旗高雄一號店，打造南台灣最大「吉卜力主題店」，不僅有神還原的《魔女宅急便》「籠子裡的吉吉飾物盒」、「龍貓搖擺公仔」，也結合在地特色獨家設計成紀念束口袋，消費滿額即可免費領，4/28起開幕。

圖／橡子共和國提供© Studio Ghibli
圖／橡子共和國提供© Studio Ghibli

「橡子共和國」去年曾在高雄推出一個月快閃店，在粉絲敲碗下，確定長期進駐漢神巨蛋購物廣場6F挑空區。店面同樣將設有巨大龍貓打卡點免費拍到飽，而高雄店也會有多款先行商品，像是《魔女宅急便》「籠子裡的吉吉」飾物盒、分為大中小的「搖擺公仔 龍貓」，除了一碰就會晃動，柔軟的觸感升級療癒。

圖／橡子共和國提供© Studio Ghibli
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此外，為配合台灣黃金雨阿勃勒花季，高雄推出限定花色設計的限定紀念束，開幕期間凡消費滿1500元，即可獲得一入，數量有限，贈完為止；另一個剪影系列「捲捲環保午餐袋」則特別推出5款造景，大龍貓、中龍貓、貓巴士、灰塵精靈、魔女宅急便吉吉，可愛吸睛之餘還能伴大家環保購物。提醒大家高雄漢神巨蛋店先行販售的商品，每人每款限購兩個，數量有限，售完為止。

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