吃可愛長大！巨大「發芽舞龍貓」台北信義免費拍　神隱少女、霍爾的移動城堡同款先行登場

宮崎駿電影鐵絲最新朝聖地請收！超萌大、中、小等身尺寸「發芽舞龍貓」即日起現身台北信義區，坐鎮「橡子共和國」全新台北一號店門口，現場也將販售一系列台北先行開賣的《神隱少女》提燈、人氣極高的《霍爾的移動城堡》餐具等，讓大家除了能免費打卡還能入手可愛同款收藏，開幕期間加碼滿額好禮別錯過。

必拍打卡亮點

圖／編輯葉穎樂攝

最新「橡子共和國」台北一號店位於新光三越A8館4樓，入口處的三款等身大小的發芽舞龍貓為台灣首登場的電影造景，吸睛指數爆棚，尚未正式開幕式就已吸引不少遊客駐足搶拍。店內還有毛絨絨的大型貓巴士，可以近距離合影，大小朋友都會愛。

圖／編輯葉穎樂攝

台北店先行販售商品

圖／編輯葉穎樂攝© Studio Ghibli

而即日起開幕的「橡子共和國」台北店將搶先開賣多項同款，其中詢問度最高的除了《神隱少女》「無臉男感應提燈」，還有迷你版「龍貓發芽舞飾物盒」、6款經典角色「懷舊存錢筒」。現場也開賣神隱少女「指路手掌提燈」、超逼真綠色頭「搪膠存錢罐」，趣味、實用功能兼具，全台門市和網路商店同步上市。

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其他話題商品與優惠

圖／編輯葉穎樂攝

此外，《霍爾的移動城堡》經典餐具也是粉絲必訪區域，霍爾、蘇菲、馬魯克湯碗神還原電影畫面，還有微波爐可使用的卡西法的大餐平底鍋盤、經典卡西法荷包蛋平底鍋等都欠入手。

圖／編輯葉穎樂攝 圖／編輯葉穎樂攝

館內另有常態性授權的玩偶、擺設品、毛巾、杯款、文件夾、明信片等，全店只要消費滿1000元，即可獲贈龍貓與花朵「七周年限定徽章」，第二波4/15起則為單筆消費滿1200贈送龍貓與花朵「迷你托特包」，一律只送不賣。滿額禮單筆消費不累贈；數量有限，送完為止。

圖／橡子共和國提供 © Studio Ghibli；圖／編輯葉穎樂攝

而恰逢一週年的台南店也將祭出好康，除了館內湯婆婆油屋打卡點，起消費滿額還會贈送「一周年紀念側背小包」。另外，台南店獨家優先販售的商品有無臉男造型懶骨頭、「神隱少女20周年紀念」束口袋，南部粉絲跑台北前也能先就近衝一波。

橡子共和國 台北信義A8店

地址：台北市信義區松高路12號4F營業時間：平日11:00至21:30；例假日前一天11:00至22:00

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