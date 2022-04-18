地景、公園、美術館！高雄「10大親子景點」推薦 室內室外都能玩

帶小孩出門就會想要找些可以讓他們好好放電的景點，現在有許多公園、餐廳或是觀光工廠都有許多適合小朋友的設施和體驗，讓大人小孩都能開心玩！今天小編就整理了10個高雄親子景點，好玩又適合親子同遊～快跟著小編來探索高雄的親子景點吧！

高雄市立兒童美術館

高雄市立兒童美術館。 圖／IG, lamb1006

想去美術館，又怕小朋友的音量難控制或者興致缺缺嗎？不用擔心！高雄市立兒童美術館是一座專門為兒童打造的美術館，館外有沙坑區、館內則有兒藝工坊、說故事時間以及適合小朋友看得有趣展覽，也會展示可以讓小朋友互動、操作的作品，非常適合親子同遊，而且免門票唷～

地址：高雄市鼓山區馬卡道路330號

營業時間：平日09:00~12:00、13:30~16:30假日09:30~17:30（週一休館）

義大遊樂世界

義大遊樂世界。 圖／IG, wow._.yuri

到高雄，有遊樂園、有商場又有飯店的義大遊樂世界最適合親子家庭了！遊樂園的部分以希臘為主題，分為「特洛伊城堡」及「聖托里尼山城」，「聖托里尼山城」為親子室內遊樂館，從B1到RF一共有六層樓適合小朋友玩得的遊樂設施，像是城堡旋轉木馬、小小駕訓班、瘋狂小巴士等，玩累了園區內也有餐廳哦！

票價

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

營業時間：09:00~17:30（週六~20:00）

高雄時空之城

高雄時空之城。 圖／IG, morita7446

高雄時空之城是相當熱門的高雄親子景點，參觀全程免門票，還有免費的咖啡及點心可以享用喔！位置就位於台糖物流園區的詩舒曼蠶絲文化園區，上去便會有服務人員先指引及導覽整個蠶絲園區，導覽完畢就能到頂樓露天戶外平台，參觀壯觀的3D壁畫，壁畫非常巨大且立體，有暴龍、鯊魚、艾摩石像、小丑等，抓對角度拍起來很逼真有趣哦！

小編小提醒：若要前往參觀別忘了事先預約哦！

地址：高雄市前鎮區成功二路4號六樓

營業時間：09:00~17:00

美濃民俗村

美濃民俗村。 圖／IG, ciaoyen0506

到高雄除了可以到美濃吃粄條，也可以來美濃民俗村！美濃民俗村是一個具有客家文化特色的小園區，除了展示客家文化，像是油紙傘、童玩、懷舊小物等，還有擂茶館提供擂茶現磨DIY、現搗麻糬DIY以及油紙傘DIY，都很適合帶著小朋友一起來體驗喔！

地址：高雄市美濃區中山路二段421巷80號

營業時間：平日08:30~17:00｜假日08:30~17:30

旗津星空隧道

旗津星空隧道。 圖／IG, tzuyilien

旗津星空隧道原本是日治時期開鑿的一條軍事戰備隧道，後來改建成星空隧道，整個隧道非常具有藝術氣息又帶點可愛，沿途都能看到牆壁上的藝術彩繪，搭配燈光非常夢幻，可以想像與小寶貝走在這裡，他們時不時用閃閃發亮的眼神抬頭看著整個彩繪過的隧道，穿過隧道之後還能看到絕美峭壁及壯闊的海景，是小編非常推薦的高雄親子景點，還可以順遊旗津海水浴場哦！

地址：高雄市旗津區廟前路1巷

宏裕行花枝丸館

宏裕行花枝丸館。 圖／IG, ava.0802

宏裕行花枝丸館是位於高雄前鎮區一座以花枝丸為主題的觀光工廠，整個園區內部以海洋為意象打造，在這裡除了可以參觀花枝丸的生產等相關產業知識，最推薦爸媽帶小朋友來的原因就是他們的「親子手作DIY教室」啦！DIY體驗項目包含手作花枝丸及繪繪帆船，還有販售各式海產伴手禮哦！

小編偷偷說：他們的餐廳「深海堡堡」評價也很高，相當新鮮又真材實料哦！

地址：高雄市前鎮區新生路240號

營業時間：09:00~18:00（週二公休）

台灣糖業博物館（橋頭糖廠）

台灣糖業博物館（橋頭糖廠）。 圖／高雄旅遊網

台灣糖業博物館（橋頭糖廠）於1901年就啟用，是非常具有歷史及充滿故事的景點，來到這可以參觀各式運糖火車頭、製糖百年重機具等，若是帶著小朋友來，一定要體驗體驗五分車，五分車早期為運送蔗糖的工具，現在搖身一變成為觀光小火車，行駛速度不快，起點為台糖高雄花卉農園中心，終點為高雄捷運橋頭糖廠站3號出口，可以慢慢欣賞沿途風光哦！除此之外，還有視覺迷宮、漆彈場、賽車場、花市及博物館等區域，園區非常大可以逛上一個下午，是很不錯的高雄親子景點呢～

五分車票價

地址：高雄市橋頭區糖廠路24號

營業時間：09:00~16:30

SKM PARK

SKM PARK。 圖／IG, cmn8025

SKM PARK前身為太魯閣草衙道，地理位置非常方便，搭乘高雄捷運至草衙站2號出口就可抵達！園區內除了大人最愛的OUTLET購物商場、健身中心、水療護膚中心等，還有電影院、棒壘打擊場、鈴鹿賽道樂園、兒童遊樂場、VR 虛擬實境樂園，非常適合親子同遊，大人能逛得很滿足、小朋友也可以玩得開心哦！

營業時間：週一至四11:00~21:30週五11:00~22:00六日10:30~22:00

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

衛武營都會公園

衛武營都會公園。 圖／高雄旅遊網

衛武營都會公園是南台灣最大的都會公園，也是2022高雄燈會的場地哦！天氣好的時候來散步是最幸福的事了～公園內有觀景台、單車步道、大草皮，無論想要溜小孩、野餐或放風箏都很適合，最棒的是還有一座共融遊戲場，攀爬網、溜滑梯、鞦韆、大沙坑等，光是這個大沙坑就夠讓小朋友們玩瘋啦！

地址：高雄市鳳山區輜汽路281號

愛河愛之船

愛河愛之船。 圖／高雄旅遊網

在高雄，除了到旗津可以搭渡輪，來愛河搭船也是相當熱門的親子行程！搭乘愛之船有別於在陸上漫步，體驗一下在水上漫遊，沿途會經過高雄流行音樂中心、85大樓、光榮碼頭、真愛碼頭、二二八和平公園、玫瑰教堂、星座碼頭等各個高雄知名地標，無論是白天或夜晚都很美，還有導覽員沿途導覽哦！

地址：高雄前金區河東路178號對面（起點站：愛之船國賓站）

營業時間：15:00~22:00

高雄親子景點真的很多，無論是室內室外都有，看完小編介紹的這10個高雄親子景點，可以開始規劃高雄遊囉～安排個三天兩夜剛剛好！

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