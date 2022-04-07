白蘭地鐵板冰淇淋太酷！墾丁「沙灘小酒館」希臘島嶼風 爆量蛤蜊好吃又好拍
四季鮮明的南國恆春半島中，其實躲藏著許許多多的小秘境、小餐館等，除了皆極具特色之外，其中不乏一些感受彷彿身處異地異國、如幻似夢之感！也在在於店家的巧手築夢之下，體現了更多關於店主的過去與故事、旅行與經歷等等。【沙灘小酒館 beach bistro】便是一個在下次的南國旅行計劃時，不妨可以加入行程當中的小驚喜！
【沙灘小酒館 beach bistro】位於香蕉灣這一帶，墾丁大街持續往南行駛，開往滿州鄉的方向，經過著名景點船帆石不久便可抵達！
【沙灘小酒館 beach bistro】門外兩旁的戶外座位區，便是最好拍照打卡的區域！一秒抵達滿溢地中海風情的希臘之感，偽出國照趕緊上傳IG、FB和朋友炫耀！到來不久也終見太陽公公露臉迎賓，光影之下讓照片更好看了！
此番造訪恰巧錯過一手打造這的店主張中和先生駐店，經店員解說得知店主正在防疫隔離中，因為每年在東北季風吹起後，店主便會風塵僕僕回到法國盧昂的家，也許以法國當地的悠閒姿態生活、或再進修精進自己的廚藝一波！回台灣之時也會帶著法國當地的香料、食材回國，讓國人也能體驗法國的大地風土！
【沙灘小酒館 beach bistro】
店家地址：屏東縣恆春鎮船帆路230號
店家電話：088851281
營業時間：10:30–21:00
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