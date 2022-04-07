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白蘭地鐵板冰淇淋太酷！墾丁「沙灘小酒館」希臘島嶼風 爆量蛤蜊好吃又好拍

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

四季鮮明的南國恆春半島中，其實躲藏著許許多多的小秘境、小餐館等，除了皆極具特色之外，其中不乏一些感受彷彿身處異地異國、如幻似夢之感！也在在於店家的巧手築夢之下，體現了更多關於店主的過去與故事、旅行與經歷等等。【沙灘小酒館 beach bistro】便是一個在下次的南國旅行計劃時，不妨可以加入行程當中的小驚喜！

【沙灘小酒館 beach bistro】位於香蕉灣這一帶，墾丁大街持續往南行駛，開往滿州鄉的方向，經過著名景點船帆石不久便可抵達！

【沙灘小酒館 beach bistro】門外兩旁的戶外座位區，便是最好拍照打卡的區域！一秒抵達滿溢地中海風情的希臘之感，偽出國照趕緊上傳IG、FB和朋友炫耀！到來不久也終見太陽公公露臉迎賓，光影之下讓照片更好看了！

此番造訪恰巧錯過一手打造這的店主張中和先生駐店，經店員解說得知店主正在防疫隔離中，因為每年在東北季風吹起後，店主便會風塵僕僕回到法國盧昂的家，也許以法國當地的悠閒姿態生活、或再進修精進自己的廚藝一波！回台灣之時也會帶著法國當地的香料、食材回國，讓國人也能體驗法國的大地風土！

▲人氣招牌＂白酒蛤蜊義大利麵＂，完全不見麵體的上頭可用滿坑滿谷的比喻來形容這爆量的新鮮蛤蜊，細數一番一份都將近有50顆的蛤蜊，爽度十足！義大利麵以清炒的方式登場，保留麵芯口感讓人愛不釋口！
▲人氣招牌＂白酒蛤蜊義大利麵＂，完全不見麵體的上頭可用滿坑滿谷的比喻來形容這爆量的新鮮蛤蜊，細數一番一份都將近有50顆的蛤蜊，爽度十足！義大利麵以清炒的方式登場，保留麵芯口感讓人愛不釋口！

▲＂法式紅酒燉牛肉佐法國麵包（或白飯）＂，風味及香氣特殊，用法國麵包一口一口沾著食用，搭配外頭白雲藍天實在愜意優雅！
▲＂法式紅酒燉牛肉佐法國麵包（或白飯）＂，風味及香氣特殊，用法國麵包一口一口沾著食用，搭配外頭白雲藍天實在愜意優雅！

▲台灣與法國的時差時間，看著指針行進也讓人感受慢了下來。
▲台灣與法國的時差時間，看著指針行進也讓人感受慢了下來。

▲芒果冰沙意外濃厚好喝，想來用了十足十的芒果下去現打，即使造訪時間是一月之間，仍讓人感受猶如盛夏的國境之南！
▲芒果冰沙意外濃厚好喝，想來用了十足十的芒果下去現打，即使造訪時間是一月之間，仍讓人感受猶如盛夏的國境之南！

▲飯後甜點以一道享有桌邊服務的法式火焰香橙白蘭地鐵板冰淇淋當作完美ending是再好不過的了！店家使用高酒精濃度的白蘭地去使火焰燃起，既華麗驚豔又美味！這白蘭地酒精濃度極高，不建議開車的民眾或小朋友享用噢！【欲拍攝者也請勿靠太近以免發生危險】
▲飯後甜點以一道享有桌邊服務的法式火焰香橙白蘭地鐵板冰淇淋當作完美ending是再好不過的了！店家使用高酒精濃度的白蘭地去使火焰燃起，既華麗驚豔又美味！這白蘭地酒精濃度極高，不建議開車的民眾或小朋友享用噢！【欲拍攝者也請勿靠太近以免發生危險】

▲【沙灘小酒館 beach bistro】現場星光熠熠，非常多的知名人士、歌手藝人皆曾來此享受迷人希臘風情！
▲【沙灘小酒館 beach bistro】現場星光熠熠，非常多的知名人士、歌手藝人皆曾來此享受迷人希臘風情！

【沙灘小酒館 beach bistro】


店家地址：屏東縣恆春鎮船帆路230號

店家電話：088851281

營業時間：10:30–21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3KHAbAj


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