319與茶有約　高雄茂林「原。森。茶席」 體驗山林裡原生山茶文化

「原。森。茶席」將於3/19、3/20在高雄新威森林公園登場。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由茂林國家風景區管理處主辦的「原。森。茶席」聯合季節茶席即將在111年3月19、20兩日於高雄新威森林公園優雅呈現，歡迎茶友上網預約茶席體驗，春遊高雄六龜新威森林公園。

▲茶席體驗。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

「原。森。茶席」萃取本次茶席活動的重要元素：「森林」裡的「原生山茶」與部落夥伴精心款待的「茶席」；希望能透過活動形塑的意象，在綠意盎然的森林綠地裡愜意品味原生茶席、體會山林裡的四季變化，感受部落夥伴別具巧思妝點的用心。

本次特別邀請高雄桃源區及六龜區優秀的八席茶席師齊聚一堂，配合自然地景搭設風格各異的茶席主題，採限額預約制，期望帶給民眾質量兼具的品茗感受。此外，還特別設置食茶博覽會，將茶的知識傳遞給現場的每一位遊客，讓民眾在茶席裡一邊品茶、一邊與茶席師互動，在無拘的交流中體會原生山茶的魅力，凡報名茶席體驗即可獲得「原森紀念茶杯」乙組。活動現場還有抽獎活動，凡在當天購買商品超過1000元，即可擁有抽獎機會，超值好康現金券等著你來抽！

▲琉璃珠手鍊DIY。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲植物槌染DIY。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

在民眾悠閒品茗的同時，還能聽見來自高雄寶山部落的歌謠隊在現場的表演，屆時將會帶來一連串精彩的傳統布農族樂曲吟唱，與民眾一同享受森林茶香的清新與自在。

現場提供採茶體驗網美拍照區，以及限量免費體驗琉璃珠、植物拓染、洗愛玉DIY等豐富手作活動，讓遊客能在參與茶席品茗外，也能感受更多在地原民的生活日常與文化脈絡。

系列活動皆採網路預約報名，只要透過網路線上填寫表單即可報名茶席活動與DIY體驗，名額有限額滿為止，歡迎各地民眾3月19、20日與我們一起相約高雄新威森林公園，共渡原森茶席的美好假日時光，更多活動相關資訊可上「Fun心遊茂林」FB粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野