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六堆客家文化園區 邀您認識菸業文化、六堆盤花之美

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六堆客家文化園區以農事學堂提供客家文化體驗活動。　圖：六堆客家文化園區／提供
六堆客家文化園區以農事學堂提供客家文化體驗活動。　圖：六堆客家文化園區／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】六堆客家文化園區2022年首場農事學堂「菸葉文化暨盤花體驗活動」於日前舉辦，透過一系列活動，包括菸業文化課程、禁菸政策宣導、盤花製作等，以寓教於樂形式讓大小朋友體驗六堆產業和人文共存共榮的永續發展理念。

為推廣客庄傳統產業文化，園區於每年10、11月會種植昔稱綠金的菸葉，活動除了向學員分享昔日六堆客庄菸葉種植、採收、烘烤等製程及文化樣態，並帶領大家思考如何將菸葉再利用及宣導禁菸對現代環境和健康的重要知識；另外，色彩繽紛的百日草在六堆園區同時綻放，向學員介紹六堆盤花的典故及由來，親自採摘百日草製作盤花，從中體驗六堆人勤儉和敬天惜物的文化精神。

參與園區活動進行盤花體驗的民眾分享，透過盤花體驗覺得很有文化內涵，參與的民眾大多數都是閩南人，可以讓更多人了解客家文化，覺得很有意義」；客家委員會客家文化發展中心何金樑主任也表示：「環境教育推展不分族群，很歡迎大家共同來學習客家環境教育，讓文化永續傳承」，園區活動以環境教育推廣為核心，結合客家產業文化回顧展望並提供客家粄食作為交工點心，讓民眾接觸環境教育同時有客家米食可以享用，未來還有系列性活動，如蒔禾、割禾、採菜等，希望讓民眾有更多機會認識及體驗客家文化與在地環境教育。

下一場農事學堂-蒔禾（稻作插秧）體驗活動將於3月5日舉辦，除了可親近泥土體驗種稻，更可以品嚐特色點心米蛋糕，相關資訊可至六堆客家文化園區臉書粉絲頁查詢。

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