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全台首個「眷村燈會」在鳳山！黃埔新村夜燈祭　日式老宅、Q版大象新亮點

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圖：高雄市政府觀光局／提供
圖：高雄市政府觀光局／提供

大小朋友最愛的拍照打卡Q版大象「林叔旺伯」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
大小朋友最愛的拍照打卡Q版大象「林叔旺伯」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】2022臺灣燈會睽違20年後重返高雄，為了讓高雄各特色區域能呈現精彩多元燈節體驗，吸引遊客前往旅遊，高雄市政府觀光局特別將地方燈節展區延伸至美濃、旗山、岡山、林園、大寮捷運站，及鳳山黃埔新村。

在鳳山規劃全台第一個眷村內的燈會，邀請黃埔新村以住代護居民、鳳山周邊餐廳、文創小店共同參與，將日式老宅眷村聚落，經由巧妙設計光影呈現，融合眷村的記憶空間，在燈光妝點之下，更顯優雅、恬靜氛圍，是台灣燈會主燈區外別具歷史風味的燈會展區。

▲黃埔新村東巷彩繪燈籠吊掛布置村里巷弄別具特色。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲黃埔新村東巷彩繪燈籠吊掛布置村里巷弄別具特色。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲主題燈座「華燈初上-蛻變」，收集在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座，彷彿走一趟時光機體驗眷村味。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲主題燈座「華燈初上-蛻變」，收集在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座，彷彿走一趟時光機體驗眷村味。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲設置「織為家」作品，藉由巧妙編織技法，結合光影點綴，讓巷弄間的空地處處有驚喜。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲設置「織為家」作品，藉由巧妙編織技法，結合光影點綴，讓巷弄間的空地處處有驚喜。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲「織為家」作品以幾何形狀編織藝術裝置，吸引民眾駐足欣賞拍照留念。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「織為家」作品以幾何形狀編織藝術裝置，吸引民眾駐足欣賞拍照留念。　圖：高雄市政府觀光局／提供

以黃埔新村中軸道兩旁、東巷弄為主要策劃展區，主題燈座包含「華燈初上-蛻變」，收集了眷村在地元素老木窗、老紅門及竹編，打造沉境式的房舍燈座，體會早期眷舍情境。「織為家」作品，則是藉由巧妙編織技法，結合光影點綴，讓巷弄間的空地處處有驚喜。

▲「來坐 · 來坐」作品則是結合傳統雕花、虎年圖像，投射燈光效果，呈現黃埔新村在地意象。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「來坐 · 來坐」作品則是結合傳統雕花、虎年圖像，投射燈光效果，呈現黃埔新村在地意象。　圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，一進到村里在東一巷西側空地「林叔旺伯」作品，彷彿Q版的林旺叔叔述說著眷村裡的大小故事，夜間點亮後更是可愛溫馨，打造最受小朋友及網美喜愛的打卡拍照聖地。而在中軸道兩側人行道設置的作品「來坐 · 來坐」，結合傳統雕花、黃埔新村在地意象，加入投射燈光影效果，以及運用中軸道PA燈染色、大樹纏燈、燈籠彩繪吊掛布置村里巷弄空間，走進村裡隨處都是不能錯過的拍照絕佳點。

觀光局表示，來到鳳山，不能錯過古城文化巡禮，歡迎遊客走訪古蹟鳳山龍山寺、鳳山縣城東便門、東福橋及鳳儀書院、歷史建築原臺灣總督府農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗支所等，文化底蘊深厚的鳳山和風韻猶存的街廓，已形成鳳山文青聚落地圖，還可以到周邊鳳山兵仔市場、中華街觀光夜市品嚐在地小吃美食、特色餐廳，享受具在地小吃、古蹟民宿體驗、燈節沉浸的地方燈節觀光體驗，感受高雄不一樣的燈節氣氛。

「黃埔夜燈祭」持續展燈至2月底，每天下午5 點亮燈，10點熄燈，來一趟兼具視覺、味蕾饗宴鳳山文青風的小旅行。

活動相關資訊請關注官方網站 https://huangpu.org.tw 或FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/huangpuvillage查詢。

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眷村 觀光夜市 燈會

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