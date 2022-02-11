一盤才69元！新開幕高雄熱炒挑戰最平價　24道菜任選點滿整桌千元有找

超平價高雄熱炒推薦！絕對沒想到所有餐飲齊漲，高雄還會有69元熱炒！這間開在民族二路、六合路交叉口附近的香聚一刻小龍蝦，就是很親民的高雄熱炒店。晚餐時段24樣海鮮、肉類、青菜、湯品熱炒，任選一盤69元！食材新鮮，熱炒功夫到位，每到用餐時間總是吸引不少人用餐，假日用餐更是需要提前訂位啦！

新開幕高雄熱炒：香聚一刻小龍蝦

香聚一刻小龍蝦是新開在民族二路的高雄熱炒/小龍蝦專賣店，之前幾次假日騎車經過發現蠻多人的，有次回去查IG打卡，才知道蠻多人挑晚餐時段去吃69元熱炒。

香聚一刻小龍蝦雖然走平價路線，室內用餐區還蠻像大餐廳的排場，五點多去還好，晚上七點會有三四桌，店員說假日更是要提早訂，人超多，大概七點就全坐滿。

香聚一刻 小龍蝦 菜單

這家香聚一刻小龍蝦主打平價熱炒，與不同口味的小龍蝦，但要說最划算，絕對是右邊那欄晚餐時段17:00-21:00。熱炒均一價69元，24道菜任你選！！

之前只看過熱炒店主打熱炒99元，這天我們六人一起吃，點了一整桌14道熱炒，一盤69元，這樣不用1000元～～算下來一人161元，也太划算，哈哈哈哈，沒看過哪間高雄熱炒店敢這樣出菜啦！

稍微幫大家筆記一下這些菜，我們大家一致覺得來香聚一刻小龍蝦不要錯過海鮮！銅板價照樣有不錯表現～

鹽蒸白蝦 $69

一隻平均11塊錢的白蝦，以這價位來說，表現還不錯，不輸給很多平價火鍋店。100元加價6隻的那種白蝦，愛吃蝦的人可以點個兩盤～12隻也不用140元。

芹菜小捲 $69

這道算是在外吃小捲熱炒非常清爽的吃法，以芹菜、蔥、辣椒來炒，很媽媽家常味，不死鹹反而很襯小捲甜味。

芹菜魚皮 $69

跟上一道芹菜小捲比，我更愛芹菜魚皮，可能這種虱目魚皮平常比較少機會吃到！處理到完全無刺，炒過之後帶點ＱＱ口感，兩分鐘這盤被我們掃光。

塔香蛤蜊 $69

這道我超愛哈哈哈，這份量在外頭點大概100起跳，這裡賣69元，蛤蜊飽滿，不會因為低價就拿小蛤蜊唬你。

香酥胡椒螃蟹 $69

這個是下酒菜代表第一名，假如點酒，這道更是必點！軟殼蟹很酥，麵衣涮嘴，鹽酥鹹香但不死鹹，配啤酒剛剛好。

紅燒現撈魚 $69

比起一條200元的魚個頭小了點，但魚新鮮，肉細緻，紅燒味也不會太甜。

蒜泥白肉 $69

肉選得不會太肥，算清爽版的蒜泥白肉，還提供超多薑絲配著吃。

蔥爆肉絲 $69

這道也是很適合配白飯或是配啤酒吃，肉絲炒得超香，而且鍋氣有炒出來，看似樸實但我們覺得很值得點的一道喔。

金沙油條 $69

這個則是我自己很愛的一道！油條切成薄片，裹上鹹鴨蛋黃去炸，再炸過的油條超脆口，也是跟秘魯超搭～

鹹酥豆腐 $69

鹽酥豆腐我們也蠻愛的，炸過的嫩豆腐外酥內軟，搭配乾辣椒一起吃很涮嘴。

洋蔥炒蛋 $69 / 古早味蔥蛋 $69 / 季節蔬菜 $69

這三道比較像家常菜，但我覺得很難得的是在熱炒店裡，這三樣居然都還是維持一般家常合菜的鹹度，不會因為是熱炒店，想要推銷啤酒就把菜炒比較鹹。

蟹肉沙拉 $69

可惜我妹沒來，這蟹肉棒冷盤根本就是她最喜歡的經典小菜。

香聚一刻 小龍蝦 評價

以往主打高雄平價熱炒大概99元起一盤，香聚一刻小龍蝦不但晚餐時段就提供24樣熱炒任選均一價69元，熱炒功夫也是水準之上，不管小家庭外出吃飯、上班族晚間聚餐都划算！多人聚餐想要配個啤酒吃熱炒，荷包也不失血，在物價齊漲的最近更顯親民！！蠻推薦大家可以去試試（那天後來甚至有一桌中文很好的外國人，我都想說外國人怎麼會知道這種店。

香聚一刻小龍蝦

地址：高雄市新興區民族二路82號

電話：0958 817 643

營業時間：17:00-3:30（凌晨）

臉書粉絲團：香聚一刻小龍蝦FB

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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