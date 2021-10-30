屏東最美「福爾摩莎可可農場」清水模外觀簡約好拍！激推巧克力霜淇淋＆馬卡龍

CACAO FARM FORMOSA 福爾摩莎可可農場

身為一個巧克力愛好者，怎麼可以錯過屏東最美可可農場呢！要說是屏東最美～絕對不誇張，而且也跟一般印像中的農場不一樣喔。極簡又耐看的清水模外觀，超級寬敞乾淨的環境～配上大片綠地，好適合家裡有小朋友的家長可以帶小朋友來走走玩耍。CACAO FARM FORMOSA 福爾摩莎可可農場～裡面除了有各式各樣的巧克力商品販售外。還有可以自己動手diy的體驗教室唷！

CACAO FARM FORMOSA 福爾摩莎可可農場～位於屏東的內埔，是許多人到訪屏東，會特地安排的景點之一唷。看看這外觀～不說真的不會知道是可可農場呢，比較像是大豪宅，門口附設有汽車停車位～大約有十幾二十個位置唷。來到這邊，不用擔心找不到車位停～除非當天人很多啦！

我們到訪的當天，剛好正在下雨～所以滿多人在躲雨的，但～完全不減我們想要快點入內的心情呀，真的是已經想來很久了呢！

天哪～72%的巧克力霜淇淋耶！因為現在還在疫情之下～都還要隨時帶著口罩，所以我們決定逛完後再來買霜淇淋吃。

延著步道慢慢走，可可農場大約分成4個區域：可可體驗教室、巧克力實驗室、巧克力專賣店、可可甜點餐廳。

可可甜點餐廳

一定一定要記得預約，不然可是會跟我們一樣撲空的唷。內用空間座位數不多，不知等位置需要等多久～不然我們好想內用來喝可可飲品呀！

生意真的很好呢，好多甜點都已經售完了。想要品嚐巧克力蛋糕的朋友～建議可以把CACAO FARM FORMOSA 福爾摩莎可可農場的行程排在上午唷。

巧克力專賣店

可可農場，怎麼可以缺少好吃的巧克力商品呢。想帶好吃的巧克力回家當伴手禮，來這裡就對了！還好～5倍卷要發了，想好怎麼花了沒呢？

好愛福爾摩莎可可農場的整體室內風格呀！可可相關的壁面～搭配上水磨石桌台～超美呀，幻想着如果是在自己家～肯定都不想出門了。

巧克力馬卡龍

不得不說，沒買真的好後悔！逛完後我們有去買霜淇淋～上面就有附上半片的巧克力馬卡龍，超好吃的呀，而且沒有以前吃過的馬卡龍那般甜膩。巧克力做的馬卡龍，完全不膩口～一個人一次吃完1個沒問題。如果你是馬卡龍愛好者～千萬別錯過喔！

各式各樣不同的巧克力周邊～除了黑巧克力，當然也有白巧克力啦！裝成小罐子的水果頑石，是不是也很適合買給小朋友～分給同班同學吃呢。帶回家當伴手禮～包裝也很美呢。

超多可可系列的商品啦～要不是偷尼哥在，真的會忍不住什麼都想結帳帶走呢。

福爾摩莎可可農場的形象餐車

這一個區域是巧克力實驗室，平常如果時間剛好的話，是可以看到師傅在裡面製作巧克力甜點的唷。除了有巧克力蛋糕之外，還會有風乾後的果乾沾上巧克力的周邊甜點唷。

看看後面有一罐罐滿滿的紐扣巧克力，看著融化後的巧克力～瞬間感覺好像鼻息間都是巧克力香氣呢。如果對於烘培有興趣的朋友～這邊也有販售小包裝的紐扣巧克力喔！

最後，當然不可少的就是來一支72%巧克力霜淇淋啦！超好吃的啦，72％～不會太甜，但也不會有苦味！不管是大人或是小孩，都很適合唷。上面附上的馬卡龍，就是我吃了就愛上～連偷尼哥都說不甜，願意吃上幾口的呢！除了霜淇淋外，也有可可冰砂唷！來到福爾摩莎可可農場～一定要選一樣來品嚐唷！

CACAO FARM FORMOSA 福爾摩莎可可農場

地址：屏東縣內埔鄉大同路三段榮和巷80號

訂位電話：(08)7709138

營業時間：11:00-18:00

公休日：星期一、二

官網：https://www.cacaofarm.com.tw/

手作課程開放預約囉，預約網址：www.cacaofarm.com.tw

文章來源：Miss V

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