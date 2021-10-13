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尋找墾丁秘境「山海瀑布源頭」　在陡峭懸崖旁俯瞰無敵海景

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▲圖片來源：IG@gavin82213
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▲圖片來源：IG@gavin82213、IG@rainstop263
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「山海瀑布源頭」是地圖上找不到的秘境，這景點就位在屏169縣道處，過車城鄉的7-11之後右轉，沿途沿著「星苑Villa」的指標走屏169線，過了星苑villa之後一直往前到底即到達祕境探險的開端。入口處的階梯隱身在草叢之中不太明顯，看得出來鮮少人來訪，通過溪谷上的橋，再穿越一小段荒煙漫草的山徑，即可聽見潺潺的水流聲不絕於耳，「山海瀑布源頭」的壯闊景色將顯露於眼前！

▲圖片來源：IG@gavin82213
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沿著「山海瀑布源頭」的小徑可以攀上巨岩上觀賞壯闊的景觀，往南可俯瞰佳樂水的海岸線，看向北方則能眺望溪仔口的景致，而朝東則是一片湛藍的太平洋，如此壯麗的海景美得令人窒息！但也要提醒探訪秘境的旅人，此處秘境因位處風切口，有時候風速會十分強勁，且此處沒有任何護欄等防護措施，攀登時請小心謹慎，切勿離懸崖太近以免發生危險！

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山海瀑布源頭

景點地點：屏東縣滿洲鄉屏169縣道盡頭

注意事項：道路狹窄建議騎車前往，此處無任何護欄等防護措施，探訪時務必小心自身安全。


延伸閱讀>>墾丁絕美夕陽新去處！隱身漁村的無敵海景咖啡

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