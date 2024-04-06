鮮又嫩的難忘滋味！ 台南名店劉家莊二代「牛五蔵-肉鍋 x 塩ホルモン」 米其林指南推薦必嚐的現切溫體牛火鍋

台南溫體牛火鍋推薦，來台南一定要吃的就是溫體牛，每天現宰溫體牛搭配牛骨湯，又鮮又嫩的滋味真的吃過一次就難忘，以前我都來喝牛肉湯，趁著過年回娘家期間就一起來吃吃溫體牛火鍋，台南溫體牛火鍋也是蠻多間的，這次訂了牛肉湯名店劉家莊的第二代新創的火鍋店-牛五蔵-肉鍋 x 塩ホルモン，牛五蔵一共有兩間店，台北汐止有一間，另一間概念店就直接開在台南啦。

牛五蔵-肉鍋 x 塩ホルモン的來頭也不小，在2022、2023這兩年 獲得了米其林指南推薦，以日式火鍋的方式呈現，結合了台式熱炒，超多口味的鍋底把溫體牛火鍋變的更多元化，還可以吃到溫體牛麻辣鍋啊，過年期間過來都是客滿的狀態，還好我們有先訂位，開車過來牛五蔵也有附設停車場，用餐消費就可以折抵停車費，路邊也是很多停車格可以停啦。

牛五蔵 – 肉鍋 x 塩ホルモン(台南總店)

台南市安平區建平路577號

06-2970709

午餐時段：11:00~15:00 晚餐時段：16:30~23:00

牛五蔵​-台南總店｜環境

一進來我以為來到燒肉店，黑色系的時尚裝潢讓溫體牛火鍋瞬間有質感了好幾倍，有圓桌跟方桌兩種配置，圍著圓桌吃火鍋還挺有氣氛的呢。

牛五蔵​-台南總店｜現切溫體牛

牛五蔵的溫體牛肉都是選用肉質軟嫩細緻的台灣黑母肉牛，每天從善化牧場新鮮直送，一到店師傅就會挑選適合做涮肉的部位，等客人點餐後現切擺盤，現場還能看到師傅快手俐落的片肉手法。

牛五蔵​-台南總店｜配料醬料區

牛五蔵的火鍋配料是統一擺在一旁的冷藏櫃，感覺像是在吃石頭火鍋的感覺，價格也都很透明的標示在底下。

醬料區擺好滿滿的醬料，光看就讓人覺得新鮮乾淨，想要什麼口味就自己調。

牛五蔵​-台南總店｜菜單

店內是火鍋跟熱炒的模式，菜單超大一本，我實在不知道怎麼點，哈哈，店員看我們3大4小，有一個國一跟小四的小孩就建議點新大盛，適合4~6人品嘗，但小朋友超過8歲有要加鍋底費，結果真的太多了，不如點雙鍋盛再去拿一些配料，總結吃了6000多，超誇張的貴，哈哈，牛五蔵真的比較適合大人們聚餐，想去的朋友可以先去官網的線上菜單看一下。

牛五蔵​-台南總店｜菜色介紹

新大盛 4680元

適合4~6人的套餐，裡面包含鍋底-牛骨鍋、牛骨鴛鴦、牛骨麻辣3選一，但是選擇牛骨鴛鴦還要加價140才能升級，特番牛四盤，精選熱炒兩盤(大)，滷味拼盤一盤，仙楂烏梅汁、柳橙冰桔茶2選一，另外我還加點了主廚嚴選骰子生牛角，聽說是牛五藏必點。

鍋底真的宇宙無敵大一鍋，根本適合六個大人吃，牛骨鍋底是用了100%台灣牛大骨，配上新鮮蔬果當日現熬，把牛骨豐富的膠質跟蔬果營精華熬出來，湯頭喝起來很鮮甜。

牛骨麻辣鍋還真的有點辣度，100%台灣牛大骨跟台灣純牛油當底，配上四川正宗大紅袍花椒和其他5種椒、獨家辛香料、中藥材慢火熬製而成，裡面還有鴨血跟豆腐，鴨血很大一塊又juicy，很適合喜歡吃辣的朋友啦。

主廚嚴選骰子生牛角 480元

額外加點的是骰子生牛角，要煮30分鐘，大概是7分熟的熟度就可以品嘗，所以一開鍋就要先放下去煮喔。

反正一開始你會先忘記掉他，大概吃到一半撈湯的時候才會記得，吃起來很有咬勁，不是鮮嫩的那種，我自己還蠻喜歡的，越嚼越香，但有的小部位會比韌一些。

科學麵 20元

對了，點鍋物套餐是沒有搭配任何附餐的，麵啊~飯啊~都是要額外點，有點出乎我的意料之外。

柳橙冰桔茶

這一壺好喝，很像冰沙的感覺，配火鍋很適合。

台灣牛燥飯 35元

看似不起眼的牛燥飯還蠻涮嘴的，上面的醬汁是主廚特製的牛肉醬汁，淋在Q彈的越光米飯，鹹香四溢的滋味全部吃光光啦。

烏龍麵 60元

麵60元真的有點貴，就是一份的量，我是吃不出來哪裡特別，不如點牛燥飯。

特番牛四盤

套餐附上四盤肉都很大盤，肉質的部位會依照當天提供的部位然後出2~3種部位給套餐，我們今天吃到三種，我不太清楚分別是哪部位啦，但每一種都是很好吃的。

現切溫體牛記得涮個3~5秒就可以品嘗，嫩度一入口就能感覺到不一樣啊。

這一盤感覺不管是色澤還是口感都跟前兩盤的有所不同，現在看還是會回味啦。

蔥爆溫體牛

蔥爆牛超級下飯，而且用溫體牛下去大火快炒，嫩度就是不一樣。

培根爆水蓮

套餐配的熱炒我們另一到選了爽口的炒水蓮，可以再清脆一點更好吃。

滷味拼盤

配的滷味拼盤味道是不錯，牛肚跟牛筋都很Q，但我們是吃不完啦，哈哈。

整體來說牛五蔵的用餐過程都非常滿意，肉質也是超棒的，不愧是米其林指南推薦的餐廳，只是價格算是中高價位，加上我們食量真沒那麼大，小孩又比較多，點套餐很不划算，有機會到台北汐止店吃的話，我會選擇單點比較划算，哈。

牛五蔵 – 肉鍋 x 塩ホルモン(台南總店)

地址：台南市安平區建平路577號

電話：06-2970709

營業時間：午餐時段：11:00~15:00 晚餐時段：16:30~23:00(假日/連假不休息)

公休日：周一

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文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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