斗六隱藏版咖啡廳！格調氛圍手作美味 各式異國美食驚艷登場

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

藏身於雲林科技大學旁龍潭路上的【灰色維度早午餐咖啡廳】為當地的隱藏版美食，結合早午餐和咖啡廳的概念打造，開業至今已走過1年多的時光，裝潢風格是雲科大裡的教職員、學生們以及附近居民們經常光顧的口袋名單之一。

▲呈現出低調質感的店面裝潢，卻意外讓人忍不住為之駐足。
▲呈現出低調質感的店面裝潢，卻意外讓人忍不住為之駐足。

品牌的創立源自於幾位有相同目標的年輕人們，將手作美味與文創、藝術和雜貨店元素結合，透過清爽簡約的文青風中帶點優雅氛圍的別緻裝潢，打造出舒適、溫馨、友善的美食場所。室內的每一處都是精心設計而成，充滿格調的質感，帶給客人極其鮮明的用餐氛圍。

▲店家本身為寵物友善餐廳，可以帶上自家愛寵一同前來用餐。
▲店家本身為寵物友善餐廳，可以帶上自家愛寵一同前來用餐。

▲超好拍的沙發座位區。
▲超好拍的沙發座位區。

▲櫃台處擺放著多款甜點美食。
▲櫃台處擺放著多款甜點美食。

店家提供的餐點主要分成米食、麵食、點心、飲品四大類，推出像是韓式泡菜豬肉飯、私房青醬雞肉焗烤飯、日式職人牛丼、甜薯雞腿肉義大利麵、蕃茄培根火腿義大利麵、香蒜培根熔岩起司帕尼尼、厚片土司等各式各樣的異國風味佳餚，從日式、韓式、義式口味應有盡有，另外也有提供一系列的特調飲品任君挑選！

│韓式泡菜豬肉飯

幾乎是來店必點的韓式泡菜豬肉飯，吃過的饕客們都狂推不已！餐點中共選用豬五花與豬梅花兩種肉品作為搭配，結合韓式泡菜醃製而成，口感鮮嫩無比。且為讓整體香氣更入味、濃郁，泡菜豬需要醃製長達24小時以上，可謂是下足功夫，只為呈現出料理的最佳風味。

▲覆蓋上的半熟蛋可微微戳開，伴著醬汁與米飯一同入口，口感層次會顯得更加飽滿、綿密。
▲覆蓋上的半熟蛋可微微戳開，伴著醬汁與米飯一同入口，口感層次會顯得更加飽滿、綿密。

│甜薯雞腿肉義大利麵

甜薯雞腿肉義大利麵選用雲林水林在地產的地瓜搭配白醬混合調配而成，在主廚精心炒煮之下，將地瓜本身擁有的的天然甜味與香氣和奶油香完美交織，厚實的雞腿肉更使用特製的香料醃製後才會進行煎煮，並貼心地切至塊狀，方便入口，每一口都吃的店家滿滿的用心！

│香蒜培根熔岩起司帕尼尼

無論是做為早午餐，還是下午茶搭配都合適的香蒜培根熔岩起司帕尼尼，特別挑選口感更佳、奶香更足的山形吐司，加上新鮮培根與高級起司片一同熱壓而成，出爐後的香氣撲鼻而來，一口咬下，會品嘗到有如熔岩噴發的流漿口感，濃郁的香氣更是一絕！

蝶豆花鮮奶

飲品當中超人氣的蝶豆花鮮奶，選用濃郁焦糖醬搭配蝶豆花茶、純正鮮奶依獨家比例調和而成，品嘗時的散發出香氣層次極佳！除了風味十足之外，鮮明色彩也讓人看著目不轉睛、少女心湧動！

▲天然的水藍色彩是蝶豆花的食材元素所形成。
▲天然的水藍色彩是蝶豆花的食材元素所形成。

│可可牛奶

精選優質可可與鮮乳調配而成可可牛奶，上層撒上適量的可可粉，入口時綿密的口感中帶著爽朗的可可香，令人瞬間放鬆不已。

▲用店內自製的茶類製作的手工甜點巴斯克蛋糕，口味會不定期更換，總能帶給客人一些偶然的小驚喜。
▲用店內自製的茶類製作的手工甜點巴斯克蛋糕，口味會不定期更換，總能帶給客人一些偶然的小驚喜。

由於店家本身也有飼養寵物，便以此為發想，特意在室內設立一區寵物用品、精品小物、文創品、日用品、文具及模型公仔的選品販售區，客人在用餐之餘也可四處逛逛，看到中意的商品也可向店家購買回家收藏或使用。


【灰色維度早午餐咖啡廳】

營業地址：雲林縣斗六市龍潭路1-28號1樓

營業時間：11:00–20:30

店家電話：055360385

粉絲專頁： bit.ly/4au91ZP


延伸閱讀>>斗六網美系咖啡廳│風味料理特調飲品 超精緻餐點即刻上桌！

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咖啡廳 義大利麵 蝶豆花

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