兒童節連假玩台南 相約葫蘆埤自然公園「童遊趣」體驗古早味童年

【旅奇傳媒/編輯部報導】兒童節連假快來葫蘆埤自然公園放電囉！臺南市政府觀光旅遊局，以「童遊趣」為主題，在園區規劃「童年回憶123」古早味童玩特區，讓親子兩代能相互交流彼此的童年回憶，在戶外空間規劃「寶貝好棒自拍區」、「是誰把拼圖變大了」等互動裝置，以及園區既有的石造大象溜滑梯，搭配兔兔的魔術秀，讓大小寶貝們放鬆同遊，趣享葫蘆埤自然公園的特色與活力。

▲古早味童玩特區，有許多精彩互動裝置。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市長黃偉哲表示，兒童是國家未來的主人翁，是國家未來的希望，市府持續推動完善的生育、養育及教育相關政策，今年提高了育兒津貼及托育補助，也不斷在各行政區營造各類型遊戲與教育兼具的親子互動環境，營造「整個台南都是孩子的遊戲場」，來豐富孩子們的童年。

▲4/5、4/6有魔術表演、滾鐵圈、丟沙包、跳格子等古早味童玩。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，在4/5、4/6的假期，歡迎大小朋友到葫蘆埤自然公園看街頭藝人的魔術表演、體驗滾鐵圈、丟沙包、打彈珠、尪仔標、跳格子等古早味童玩。也可以在佈景區開心自拍、挑戰特大立體拼圖，還有好吃又好玩的童樂市集，大家一同歡樂共渡童年時光。園區也不定時舉辦快閃有獎徵答，酷帥小跑車等你拿，讓寶貝們看得愉快、玩得開心。

▲4/5、4/6到台南吃美食、度假，帶著家中寶貝一起逛遊葫蘆埤自然公園。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，兒童節連假期間臺南活動不間斷，有「紅球臺南」（3/29-4/7）、「High Five！一起玩樂 兒童節派對」（4/4）、「臺史博2024童樂匯」（3/30-4/7）、「細遊南博」（4/4-4/7）、「蕭壠14倉兒童藝術節」（4/4-4/7）、「2024學甲蜀葵花文化節」（3/23-5/5）……等精采活動，歡迎大手攜小手來臺南共遊同樂，留下兒童連假專屬的美好回憶。旅遊活動資訊及相關遊程，請至「臺南旅遊網」查詢。

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