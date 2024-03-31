巷子內的隱藏好味道！ 精選7間「嘉義火車站周邊美食」 火雞肉飯、草魚湯、烤玉米口袋名單快筆記

今天就回「嘉」！近年來，嘉義逐漸成為台灣旅遊的熱門城市之一，這裡不僅景點多，美食也非常多，因此這回我們以嘉義火車站為據點，盤點了車站周邊的必吃美食，像是低調的火雞肉飯、文青風豆花店、被網友譽為全台灣最好吃的烤玉米、嘉義高人氣宵夜草魚湯等等，趕緊把這些店家筆記下來，放進自己的嘉義口袋名單吧！

嘉義美食：在地人激推！嘉義火車站周邊美食7選

三采田美味廚坊

「三采田美味廚坊」鄰近耐斯廣場購物中心，店主精心挑選當季盛產食材，提供鄉村風的料理，例如花雕三杯雞、泰式椰香雞肉、私房醬燒梅花豬、韓式燒肉、布根地紅酒牛肉、香煎鯖魚、清蒸蔥爆虱目魚等等豐富菜色，不僅吃得出廚師用心，其豐富的層次感，不管大人還是小朋友都會很喜歡！此外，內用還會招待小餅乾，是間氛圍相當溫馨，又能吃到美味料理的餐廳。

圖／IG@hellomomo88

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地址｜嘉義市東區台斗街217號

電話｜05 276 3785

營業時間｜11:00-14:00；17:00-20:00（週一～二公休）

順裕火雞肉飯

來嘉義，當然要吃雞肉飯！每個嘉義人都有心中最愛的雞肉飯，而這家位在嘉義後火車站的「順裕火雞肉飯」，乍看或許低調又不起眼，但卻是不少人心中第一名的唷！順裕火雞肉飯的餐點品項較為簡單，大致分為火雞肉飯、滷肉飯、湯類和小菜，而他們的火雞肉飯，帶著陣陣油蔥香，而雞肉軟嫩，幾乎是入口即化，簡簡單單就很美味。

圖／IG@hengfu.liu

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地址｜嘉義市西區龍江街2號

電話｜05 231 9363

營業時間｜10:30-14:00；16:30-20:00（週六～日公休）

桃城豆花

「桃城豆花」由醫院改建而成，從店外到店內仍可清晰看見老屋的痕跡，而在這漂亮的建築內，主要提供豆花、飲品、沙拉等等，豆花的湯底可以選擇糖水或豆漿，配料則有紅豆、綠豆、薏仁、花生、珍珠以及冬季限定的湯圓。桃城豆花的豆花細緻綿密，是令人懷念的傳統豆花香氣，再加上用餐空間寬敞而雅緻，在店內用餐可說是十分舒適，是在地很受歡迎的名店。

圖／IG@nicolas._yang

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地址｜嘉義市東區光華路65號

電話｜05 228 7789

營業時間｜09:00-22:00（週三公休）

嘉義正老牌草魚湯

從晚餐賣到隔天早餐！嘉義除了火雞肉飯，「嘉義正老牌草魚湯」也是許多饕客必吃的在地美食！店家提供草魚頭、草魚肉和草魚尾的湯或粥，雖然每個部位不同，但都會是一大塊魚肉在碗內，看起來很豪邁。整體而言，嘉義正老牌草魚湯的湯頭鮮甜，毫無土味，魚肉雖嫩但仍保有肉感，不過要注意的是會有小刺，食用時還請小心～

圖／IG@foodie_jhenlife

地址｜嘉義市西區博愛路二段13號

電話｜05 233 8910

營業時間｜05:00-11:00；17:00-23:30

興加臭豆腐

嘉義銅板美食「興加臭豆腐」，特色為酥脆的外皮，裡頭保有豆腐嫩嫩的口感，另外泡菜清爽，醬汁則稍微偏甜。除了臭豆腐之外，許多客人都是為了紅麴滷豬腳而來，店家選用帶皮軟骨的部位，將豬腳滷得QQ的，吃起來很有口感，而如果內用的話，紅茶可以無限飲用，所以生意一直以來都非常好，聽說嘉義人的宵夜都吃這間呢！

圖／IG@suilovefood

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地址｜嘉義市東區興業東路191號

電話｜05 225 3890

營業時間｜14:30-00:00

山腳甜食

由於嘉義市就位在阿里山的山腳下，所以接地氣的把店名命名為「山腳甜食」，聽起來是不是很親切可愛？從嘉義火車站前站步行約六分鐘，即可到山腳甜食，來到這你會發現店面小巧可愛，是一不小心可能就會路過的巷弄甜點店。店家提供內用位置，飲料有咖啡、茶和氣泡飲，甜點則依當天製作品項為主，招牌為紫薯芋泥乳酪蛋糕，其餘還有泡芙、黑糖布丁、伯爵珍珠奶酪等品項，每一樣都超好吃。

圖／IG@billyshitkimo

圖／IG@billyshitkimo

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地址｜嘉義市西區蘭井街431號

電話｜0903 007 186

營業時間｜11:00-18:00（週二～三公休）

阿婆烤玉米

「阿婆烤玉米」被眾多網友盛讚為全台最好吃的烤玉米，生意好到就連平日也要等上好幾個小時，沒有提供電話預約，為此一營業便開放大家領取號碼牌，建議有興趣的讀者先拿號碼牌，以免向隅喲。阿婆烤玉米的流程是領號碼牌，接著等叫到號碼後則是挑玉米和結帳，並排取餐的時間，加上現點現烤所以時間較為漫長，不過炭香味搭配自製沙茶調味的香氣十足，吃起來也不會過於膩口，所以很多人都是等得心甘情願！

圖／IG@whereiamandwhatieat

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地址｜嘉義市東區民族路312號

營業時間｜09:30-21:00（週二公休）

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