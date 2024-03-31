快訊

垃圾、狗屎堆滿地！惡質情侶欠8個月房租開溜 房東1原因無法趕人崩潰

強烈雷雨帶來了...北市颳起強陣風 「6行政區」大雨狂下1小時

巷子內的隱藏好味道！ 精選7間「嘉義火車站周邊美食」 火雞肉飯、草魚湯、烤玉米口袋名單快筆記

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@billyshitkimo、@suilovefood
圖／IG@billyshitkimo、@suilovefood

今天就回「嘉」！近年來，嘉義逐漸成為台灣旅遊的熱門城市之一，這裡不僅景點多，美食也非常多，因此這回我們以嘉義火車站為據點，盤點了車站周邊的必吃美食，像是低調的火雞肉飯、文青風豆花店、被網友譽為全台灣最好吃的烤玉米、嘉義高人氣宵夜草魚湯等等，趕緊把這些店家筆記下來，放進自己的嘉義口袋名單吧！

嘉義美食：在地人激推！嘉義火車站周邊美食7選

三采田美味廚坊

「三采田美味廚坊」鄰近耐斯廣場購物中心，店主精心挑選當季盛產食材，提供鄉村風的料理，例如花雕三杯雞、泰式椰香雞肉、私房醬燒梅花豬、韓式燒肉、布根地紅酒牛肉、香煎鯖魚、清蒸蔥爆虱目魚等等豐富菜色，不僅吃得出廚師用心，其豐富的層次感，不管大人還是小朋友都會很喜歡！此外，內用還會招待小餅乾，是間氛圍相當溫馨，又能吃到美味料理的餐廳。

圖／IG@hellomomo88
圖／IG@hellomomo88

圖／IG@hellomomo88
圖／IG@hellomomo88

地址｜嘉義市東區台斗街217號

電話｜05 276 3785

營業時間｜11:00-14:00；17:00-20:00（週一～二公休）

順裕火雞肉飯

來嘉義，當然要吃雞肉飯！每個嘉義人都有心中最愛的雞肉飯，而這家位在嘉義後火車站的「順裕火雞肉飯」，乍看或許低調又不起眼，但卻是不少人心中第一名的唷！順裕火雞肉飯的餐點品項較為簡單，大致分為火雞肉飯、滷肉飯、湯類和小菜，而他們的火雞肉飯，帶著陣陣油蔥香，而雞肉軟嫩，幾乎是入口即化，簡簡單單就很美味。

圖／IG@hengfu.liu
圖／IG@hengfu.liu

圖／IG@hengfu.liu
圖／IG@hengfu.liu

地址｜嘉義市西區龍江街2號

電話｜05 231 9363

營業時間｜10:30-14:00；16:30-20:00（週六～日公休）

桃城豆花

「桃城豆花」由醫院改建而成，從店外到店內仍可清晰看見老屋的痕跡，而在這漂亮的建築內，主要提供豆花、飲品、沙拉等等，豆花的湯底可以選擇糖水或豆漿，配料則有紅豆、綠豆、薏仁、花生、珍珠以及冬季限定的湯圓。桃城豆花的豆花細緻綿密，是令人懷念的傳統豆花香氣，再加上用餐空間寬敞而雅緻，在店內用餐可說是十分舒適，是在地很受歡迎的名店。

圖／IG@nicolas._yang
圖／IG@nicolas._yang

圖／IG@nicolas._yang
圖／IG@nicolas._yang

地址｜嘉義市東區光華路65號

電話｜05 228 7789

營業時間｜09:00-22:00（週三公休）

嘉義正老牌草魚湯

從晚餐賣到隔天早餐！嘉義除了火雞肉飯，「嘉義正老牌草魚湯」也是許多饕客必吃的在地美食！店家提供草魚頭、草魚肉和草魚尾的湯或粥，雖然每個部位不同，但都會是一大塊魚肉在碗內，看起來很豪邁。整體而言，嘉義正老牌草魚湯的湯頭鮮甜，毫無土味，魚肉雖嫩但仍保有肉感，不過要注意的是會有小刺，食用時還請小心～

圖／IG@foodie_jhenlife
圖／IG@foodie_jhenlife

地址｜嘉義市西區博愛路二段13號

電話｜05 233 8910

營業時間｜05:00-11:00；17:00-23:30

興加臭豆腐

嘉義銅板美食「興加臭豆腐」，特色為酥脆的外皮，裡頭保有豆腐嫩嫩的口感，另外泡菜清爽，醬汁則稍微偏甜。除了臭豆腐之外，許多客人都是為了紅麴滷豬腳而來，店家選用帶皮軟骨的部位，將豬腳滷得QQ的，吃起來很有口感，而如果內用的話，紅茶可以無限飲用，所以生意一直以來都非常好，聽說嘉義人的宵夜都吃這間呢！

圖／IG@suilovefood
圖／IG@suilovefood

圖／IG@suilovefood
圖／IG@suilovefood

地址｜嘉義市東區興業東路191號

電話｜05 225 3890

營業時間｜14:30-00:00

山腳甜食

由於嘉義市就位在阿里山的山腳下，所以接地氣的把店名命名為「山腳甜食」，聽起來是不是很親切可愛？從嘉義火車站前站步行約六分鐘，即可到山腳甜食，來到這你會發現店面小巧可愛，是一不小心可能就會路過的巷弄甜點店。店家提供內用位置，飲料有咖啡、茶和氣泡飲，甜點則依當天製作品項為主，招牌為紫薯芋泥乳酪蛋糕，其餘還有泡芙、黑糖布丁、伯爵珍珠奶酪等品項，每一樣都超好吃。

圖／IG@billyshitkimo
圖／IG@billyshitkimo

圖／IG@billyshitkimo
圖／IG@billyshitkimo

圖／IG@billyshitkimo
圖／IG@billyshitkimo

地址｜嘉義市西區蘭井街431號

電話｜0903 007 186

營業時間｜11:00-18:00（週二～三公休）

阿婆烤玉米

「阿婆烤玉米」被眾多網友盛讚為全台最好吃的烤玉米，生意好到就連平日也要等上好幾個小時，沒有提供電話預約，為此一營業便開放大家領取號碼牌，建議有興趣的讀者先拿號碼牌，以免向隅喲。阿婆烤玉米的流程是領號碼牌，接著等叫到號碼後則是挑玉米和結帳，並排取餐的時間，加上現點現烤所以時間較為漫長，不過炭香味搭配自製沙茶調味的香氣十足，吃起來也不會過於膩口，所以很多人都是等得心甘情願！

圖／IG@whereiamandwhatieat
圖／IG@whereiamandwhatieat

圖／IG@whereiamandwhatieat
圖／IG@whereiamandwhatieat

地址｜嘉義市東區民族路312號

營業時間｜09:30-21:00（週二公休）

延伸閱讀>>嘉義景點｜拐過梅山36彎，到太平雲梯飽覽嘉義美景，嘉義梅山一日遊提案

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

臭豆腐 豆花 雞肉飯

延伸閱讀

大甲媽9天8夜遶境新港倒數 順遊林懷民老家嘗嘉義美食

雲林男子涉酒駕撞死人被起訴 符合國民法官法審理

嘉市議員林煒軒遇襲案 嘉檢再聲押1男獲准

嘉義男騎士拒檢上演警匪追逐 竟又是酒駕

相關新聞

巷子內的隱藏好味道！ 精選7間「嘉義火車站周邊美食」 火雞肉飯、草魚湯、烤玉米口袋名單快筆記

今天就回「嘉」！近年來，嘉義逐漸成為台灣旅遊的熱門城市之一，這裡不僅景點多，美食也非常多，因此這回我們以嘉義火車站為據點，盤點了車站周邊的必吃美食，像是低調的火雞肉飯、文青風豆花店、被網友譽為全台灣最好吃的烤玉米、嘉義高人氣宵夜草魚湯等等，趕緊把這些店家筆記下來，放進自己的嘉義口袋名單吧！

一週只開3天！隱藏在巷弄裡的麵包店，最夯「可頌」好吃不容錯過

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 【鴨鴨麵包】隱藏在巷弄裡的麵包店 我到底有多愛吃麵包啦！最近發現這家【鴨鴨麵包】有我喜歡的可頌系列，立刻加入店家line好友預定麵包，我很喜歡這種非連

少見的紅蟳+溫體牛薑母鴨！ 阿傑台式料理X三八鷄X烤蚵199元吃到飽 還有賣鵝肉太狂了

udn走跳美食／痴吃的玩 嘉義美食｜嘉義西區美食『阿傑台式料理X三八鷄X烤蚵吃到飽』今天來吃嘉義超有名的店，最夯的199圓蚵仔吃到飽底加，還有賣薑母鴨、各式鍋物、三八雞、鵝肉、烤蚵及熱炒等多

免門票詩意美景！ 漫步台南鹽水「台灣詩路」賞春日木棉花道 品味庭園咖啡、悠閒下午茶

免門票景點充滿詩意！ 漫步台南鹽水「台灣詩路」賞春日木棉花道 品味庭園咖啡、悠閒下午茶

黃色小鴨進軍雲林！搭配「近水樓台湖畔森林咖啡」粉色花旗木超美

高雄黃色小鴨告一段落了，但原來雲林本來就有黃色小鴨？隨著「花旗木花季」開始，「近水樓台湖畔森林咖啡」園區有擺設11隻不同大小的黃色小鴨可搭配美拍打卡，活動期間每週六日還有樂團表演，趕快安排一日遊囉！

美好1日輕旅行！嘉義新港「7個文青景點」攻略 自駕、搭公車都方便

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣文化觀光局推薦新港文青景點一日遊，有「雲門舞集創辦人林懷民祖宅－培桂堂」、「老宅古蹟星巴克」、「全台最小的誠品書局」、「舊穀倉華麗變身的新農豆食堂」、「以香為主題的新港香

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。