少見的紅蟳+溫體牛薑母鴨！ 阿傑台式料理X三八鷄X烤蚵199元吃到飽 還有賣鵝肉太狂了

嘉義美食｜嘉義西區美食『阿傑台式料理X三八鷄X烤蚵吃到飽』今天來吃嘉義超有名的店，最夯的199圓蚵仔吃到飽底加，還有賣薑母鴨、各式鍋物、三八雞、鵝肉、烤蚵及熱炒等多樣化菜色，選擇豐富一次滿足很適合家庭、朋友及公司等活動聚餐，建議提前訂位～

聚餐不知道吃什麼，小白推薦你來阿傑台式料理，位於嘉義市西區南京路及世賢路三段的交叉口，主打紅蟳薑母鴨、烤蚵吃到飽、三八雞、鵝肉及熱炒等豐富的品項，加上有特約停車場不用擔心停車問題。

『阿傑台式料理X三八鷄X烤蚵吃到飽』在嘉義市區也有烤蚵吃到飽，需兩人以上，每位烤蚵吃到飽只要199元，重點不限時間讓你烤到爽，小孩100公分以下免費，100-130公分收費100元，只不過無法預約，一律以現場為主，也不能攜帶外食(包含飲料)

這邊提供菜單給大家參考。

從嘉義東石送來的帶殼牡蠣都會裝成一籃一籃的，讓你可以盡情享受烤蚵樂趣。

沒有參與烤蚵吃到飽活動，但是想吃烤蚵也有提供單點，有需要可以直接詢問店員，幫你烤好送上桌～

烤的外皮金黃焦色的三八雞看起來超誘人，也是店裡的熱門招牌菜，裡面包入大量茄苳葉及蒜頭， 烘烤起來讓雞肉更香更有魅力。

三八雞會幫忙分解完再送上桌，熱騰騰的烤雞外皮酥脆、肉質細嫩，沾點雞油或胡椒都很加分，而裡面包裹的茄苳葉獨特的香氣也讓雞肉增添不一樣的風味。

菜單上有提供薑母鴨及溫體牛肉鍋，需要蔬菜及火鍋料可以來冰箱自取，裡面的蔬菜及各式火鍋料一盤均一價50元，想要蛤蜊、蚵等海鮮可以直接在菜單上加點。

薑母鴨裝在甕裡煮看起來美味許多，以一鍋350元來說肉給的蠻多的，部位有腿、胸、翅及脖子等都吃得到，加上肉質不乾柴讓小白家人都蠻愛的，再添加蔬菜下去熬煮更香甜。

每日新鮮直送的溫體牛來自台南善化，讓顧客不用跑到台南，也能在嘉義吃到新鮮美味的牛肉，不管是涮在薑母鴨還是昆布、薑絲湯都很可以。

想不到溫體牛搭配薑母鴨也是超讚，鮮嫩的牛肉吸附著湯汁的香氣一吃就愛上。

紅蟳配薑母鴨也是不錯的選擇，活體的抱蛋紅蟳現點現料理，裡面有滿滿的蟹黃，紅蟳增添了薑母鴨的香氣，讓紅蟳吃起來更鮮更美味。

民雄有名的鵝肉來阿傑也吃得到，當天點的剛好是鵝胸的部位，雖然油脂較少但也不會過於乾柴，適合不愛太油的朋友。

店員推薦這盤阿里山限定的竹篙筍，細嫩的竹篙筍經過師傅大火快炒，讓筍子吃起來更美味。

香噴噴的牛滷飯不管是大人、小孩都很愛，再來顆半熟荷包蛋，把蛋黃戳破拌著滷飯一起吃更唰嘴。

阿傑台式料理X三八鷄X烤蚵吃到飽

地址：嘉義市西區南京路306號

電話：05 – 235 5215

營業時間：17:00~01:00

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文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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