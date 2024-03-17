紫色夢幻風襲來！嘉義瑞里紫藤花季3月17日浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】嘉義縣梅山鄉紫藤花海即將登場，預計近日將是一片花海盛況，嘉義縣文化觀光局日前舉辦宣傳記者會，邀請民眾一同參與紫藤花季，同時推廣 Line 官方帳號「慢遊嘉義Line@」，遊客上山前可先用手機掌握即時花況，並即早規劃遊程。瑞里紫藤花季包含「紫色野餐派對」、「紫色穿搭日」、「浪漫紫藤星球」裝置藝術及「住宿享觀音瀑布門票優惠」，也舉辦「情話募集」、「紫藤彩繪」線上活動及實體活動吸引民眾參與。

農業部農村發展及水土保持署南投分署今年與民宿合作推出「平日住宿贈體驗活動」，平日入住指定民宿即可免費參加「揉茶體驗」、「茶席體驗」、「咖啡烘焙體驗」及「槌染DIY」，嘉義縣政府也加贈紫藤茶杯或紫藤小毛巾給週四入住的遊客，鼓勵民眾避開周末人潮上山遊玩。翁章梁說，滿開的紫藤花海非常壯觀，隨著上山賞花的人潮增加，越來越多瑞里商家加入種植紫藤花，今年縣府與餐廳、民宿業者共同推出多項優惠活動，鼓勵遊客提早規劃行程，避免遇到一房難求的狀況。

▲瑞里紫藤花季將舉辦線上與實體活動吸引民眾參與。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

翁縣長還說，日本人春天時都會在櫻花樹下賞櫻野餐，民眾如果來到瑞里紫色山城遊玩，不妨帶著餐點，或購買當地高品質咖啡，也能一邊欣賞紫藤花一邊愜意野餐。

住瑞里、瑞峰合法民宿的遊客，可憑住宿憑證至觀音瀑布旅遊，享入園門票優惠價50元。文觀局鼓勵遊客加入「慢遊嘉義」官方LINE@，可獲得最新花況資訊、賞花路線、餐飲及住宿等資訊，更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」粉絲專頁或Instagram查詢

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