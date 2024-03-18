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台南隱藏版丼飯！日式料理精心呈現 「天使紅蝦干貝丼」不點可惜

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台南中西區民權路上的【兵衛丼】已在當地深耕十年的時光，是許多台南人會經常光顧的日式料理餐廳之一。透過自身在外闖蕩多年的廚藝累積與飽含誠意的料理手法，將日本職人精神結合在地元素，打造出一道道既精緻又風味十足的特色丼飯美食。

一踏入店內，便會感受到一股濃濃的日系氛圍感所環繞，在經典的吧檯設計到內部的用餐座位區，都與記憶中日本料理店的模樣相去無幾，暖黃色的燈光更是將木質調的桌椅渲染出暖心質感，令前來用餐的客人都能充分享受到特意營造的一絲寧靜氣息。

店家提供的餐點品項以丼飯類為主軸，推出像是天使紅蝦干貝丼、炙燒盛合海鮮丼、炙燒鮭魚親子丼、月見雪花牛丼、明太子牛丼、無敵兵衛丼等多款以海鮮、牛肉為主的餐點，還有如炙燒星鰻、松葉蟹膏、鮪魚、炙燒干貝、海膽、明太子旗魚、比目魚緣側等握壽司系列品項，也另有準備玉子燒、芥末章魚、綜合生魚片等單點料理供客人依個人喜好自由挑選！

天使紅蝦干貝丼

干貝控們必點的天使紅蝦干貝丼，結合了北海道干貝、紅天使蝦、旗魚刺身、日本鮭魚卵等高級食材組合而成，滿滿的鮮嫩干貝與可口紅蝦相互堆疊出的層層美味，一上桌就讓人看著口水直流！

▲丼飯中若有有蝦類食材，老闆便加將蝦頭加入湯品當中，讓客人品嘗味噌湯時，能享用到更加濃郁的鮮味。
▲丼飯中若有有蝦類食材，老闆便加將蝦頭加入湯品當中，讓客人品嘗味噌湯時，能享用到更加濃郁的鮮味。

炙燒盛合海鮮丼

將多項頂級生猛海鮮食材齊聚一堂的炙燒盛合海鮮丼，內含新鮮海膽、特選星鰻、紅天使蝦、比目魚鰭邊、北海道干貝、鮭魚側腹、日本鮭魚卵等新鮮海產，在主廚師傅的巧手下精緻的呈現出無與倫比的豐盛美感，品嘗時能享用到海鮮的甜氣在口中完美交織！

炙燒鮭魚親子丼

炙燒鮭魚親子丼屬於台灣人普遍能接受的日式海鮮丼飯料理，選用新鮮鮭魚經直火炙燒後，搭配各項小菜擺盤進餐點當中，最後淋上滿滿的日本鮭魚卵，入口時鮭魚卵在口中炸開的滋味與炙燒鮭魚的飽滿香氣，令人久久難以忘懷。

本身對日本料理情有獨鍾的老闆，過去曾為中式料理廚師，只因一份獨具匠心的熱忱與想法，便決心親自到多家日式料理餐廳試味、做功課，從中吸取經驗、口味，並綜合自身所學與在地風味，特製的醬汁與丼飯模樣都是精挑細選、細膩打造、研發而成，只為將最無與倫比的日料風味以最佳的風味姿態，傳遞給更多人知曉。

【兵衛丼】

營業地址：台南市中西區民權路二段185號

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00

店家電話：0978976716

粉絲專頁：bit.ly/3TeYGLx


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丼飯 海鮮 鮭魚

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