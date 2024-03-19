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誠意十足的麵屋！雲林斗六老街裡日式拉麵，三大片叉燒有夠厚

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

京軒麵屋 | 雲林斗六太平老街裡日式拉麵店，拉麵擺上厚度十足叉燒誠意滿滿，京軒麵屋是雲林少有道地的日本拉麵，尤其是有二郎系拉麵跟沾麵的選項，大口吸麵、大口吃肉，醇厚日式湯底吃完飽足感十足。

雲林斗六太平老街美食

原本跟朋友不是要吃京軒麵屋，朋友比較想吃老街碗粿的蛋飯，沒想到排隊人潮太踴躍，於是我們轉戰京軒拉麵用餐，也讓我遇到濃郁的二郎系拉麵，豚骨、蒜味、沾麵，適合喜愛濃口拉麵的朋友們。

斗六日式拉麵

雲林少見的道地日式拉麵店，師承台中知名拉麵店的日本師傅，湯底有相當多種口味選擇，豚骨拉麵、雞湯拉麵、鹽味拉麵、蒜味拉麵、醬油拉麵、味噌拉麵、日式沾麵，喜歡吃日式拉麵的朋友可來訪。

京軒拉麵用餐可免費加一球麵，還有提供清湯調整濃度。

濃厚味噌拉麵（粗麵/台灣口味） 230。

二郎蒜香沾麵（麵量250g）+豬背油 260。

濃厚味噌拉麵(粗麵/台灣口味)230。難得我挑了味噌豚骨拉麵，看到三片後叉燒有點驚訝，老闆也太大氣，不怕客人吃，另外還有大量筍片跟青蔥、半顆溏新蛋，一上桌就很粗獷的感覺。

這叉燒真的很大片，而且滷的很入味，一夾就快散開了，大片厚叉燒，吃起來是很過癮的。

麵條我選擇的是粗麵，不過我覺得吃起來比較硬一點，屬於比較勁道的麵條。

味噌豚骨喝起來濃郁，我選台灣味比較沒有那麼鹹，不過到後面我還是沒喝完，但這拉麵是好吃的。

二郎蒜香沾麵(麵量250g)+豬背油260。麵量跟蔬菜量都拉大，還有附上一碗青蔥，一樣給了厚叉燒肉，我是看這份量我就覺得飽了。

朋友說蒜味很濃，滿滿的蒜味。

因為給的叉燒肉量多，湯底也相當濃郁，我個人覺得吃起來口味不錯，有機會會再回訪用餐。

京軒麵屋

營業時間：11:30~13:30、17:30~20:00(週三公休)

電話：05-537-0700

地址：雲林縣斗六市太平路154號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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拉麵 燒肉 老街 雲林美食

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