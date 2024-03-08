人氣打卡聖地！ 「白河林初埤木棉花季」 浪漫的紅色隧道吸睛登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】自從2015年經西班牙休閒 Boredpanda 旅遊網站選為全球最美花海街道之一，連綿超過數百公尺的白河「林初埤木棉花道」，已成網紅IG人氣打卡聖地，木棉花火紅盛開的美景令人印象深刻。

染得橘紅的木棉花道，兩側有著碧綠的稻田與紅、綠相間的蓮田，遼闊的田野風情與藍天白雲相互輝映，質樸的風情彷彿是一幅渾然天成的鄉間田園畫作，年年吸引攝影同好專挑日出晨曦或夕陽拍攝，展現出花道不同的風貌，記錄木棉花道最美的瞬間。

▲木棉花道與落葉藝術。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

木棉花道主要位於南90及附近路段沿路，沿著南90前進，轉入田間道路即可看見春日最火紅的花海大道。每年3月，就是白河林初埤木棉花道最美麗的時刻，如同烈火般鮮紅的木棉花覆蓋了整條道路，浪漫的紅色隧道總是吸引了許多遊客特地前來欣賞。

▲綻放的木棉花。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

除了在木棉花道下漫步賞花外，騎鐵馬漫遊林初埤也是一款能深入體驗在地美好風情的旅遊方式，不但能欣賞木棉花道美麗的景致，還能享受鄉村自在愜意的洗禮。推薦順遊鄰近的小南海風景區，有著約5公里兼具散步與單車的環湖賞景步道，以小南海吊橋為起點，銜接起埤塘旁的普陀寺與對岸的生態公園，不時可見成群白鷺鷥棲息於埤塘，環境十分清幽宜人。

▲木棉花道與水中倒影。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

木棉花道每年花期約3月至4月中上旬，花期約莫2週，但花況視實際氣候影響；此外，南90線道路段較窄，遊客停車時須留意不妨礙交通，賞花時也維護園區生態與整潔。活動詳情請上白河區公所官網查詢。

▲林初埤木棉花道。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

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