嘉義梅山一日遊提案！ 拐過梅山36彎，到太平雲梯飽覽嘉義美景

說到嘉義，很多人最先想到的可能是以森林小火車、日出雲海聞名的阿里山森林遊樂區，但還有許多值得探索的嘉義景點，同樣能夠欣賞到自然美景的地方。今天要介紹幾個在嘉義梅山的景點，包含太平雲梯、空氣圖書館、太平老街上的人氣小吃冬瓜妹等，在規劃嘉義旅遊行程時，不要忘了將這些景點安排進去。

嘉義景點推薦：梅山一日遊提案

望風亭

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要前往太平雲梯，就需要先開車經過著名的梅山36彎，蜿蜒而上的道路沿著山的走勢爬升，白天能夠欣賞沿路的美景，也有許多自行車騎士會來挑戰。而到了夜晚，可以在望風亭欣賞點亮燈光的太平雲梯以及周圍的梅山36彎，開闊的夜景相當浪漫壯觀。

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太平雲梯

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太平雲梯是全台灣海拔最高的空中吊橋，走在太平雲梯上，能夠俯瞰周圍的美景，天氣好的時候，還能飽覽梅山36灣、嘉南平原的景致。運氣好的話，也有機會能夠看到壯觀的雲海。週六晚間時段也有開放，可以購買星光票，從高處觀賞夜景，體驗不同於白天的魅力。

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太平雲梯服務中心地址：嘉義縣梅山鄉5號

開放時間：週三公休，平日 9:00-16:30，週六 9:00-17:30 18:00-20:00，週日 9:00-17:30

連絡電話：05 257 1215

冬瓜妹梅山太平店

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到太平雲梯欣賞完美景之後，可以到附近的太平老街走走逛逛。在太平老街上，有一間人氣小吃「冬瓜妹」，店裡除了有百年冬瓜茶等飲品之外，還有賣茶葉蛋、豆干等等品項，如果想喝點東西或是吃點東西的話，可以先在此解解饞，再繼續接下來的行程。

圖／@pickyeater77

地址：嘉義縣梅山鄉大坪路61號

營業時間：9:30-17:30

連絡電話：0925 197 172

空氣圖書館

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「空氣圖書館」的店名中雖然有圖書館幾個字，但是店內陳列的卻不是書，而是許多綠色植物以及擺飾品，通透的空間與植栽，讓人得以感受山上清新的空氣。到了這裡，除了拍照參觀之外，也可以坐下來在此喝茶、吃火鍋、定食等餐點，不同時段供應的品項不同，走完太平雲梯之後，可以到此稍作休息。

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地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

營業時間：週三公休，9:00-18:00

連絡電話：05 257 2366

牛伯伯茶塢

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外型像是一顆南瓜的「牛伯伯茶塢」是由主人「牛伯伯」親自打造而成，進到裡面，也有許多別出心裁的擺設，除了到此和牛伯伯喝茶、聊天之外，也可以在這裡欣賞周圍的美景。牛伯伯茶塢沒有固定的開放時間，想要到此參觀、喝茶的話，記得要先打電話過去預約！

圖／@nneateat

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連絡電話：0937 351 123

霧裡村喫茶會所

圖／@ivy801011

來到霧裡村喫茶會所，在天氣好的日子，可以眺望前方的茶園和遠方的山景，而在雲霧繚繞的時候，朦朧的景致也別有一番風味。點一杯高山茶，坐下來一邊欣賞窗外風景、一邊品茗，相當愜意。除了茶飲之外，這裡也有提供餐點，但是特別需要注意的是，平日如果想到這裡用餐的話，記得先預訂，以免撲空。

圖／@ivy801011

地址：嘉義縣梅山鄉14號附20

營業時間：週四～週一 11:00-17:00

連絡電話：0919 955 871

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