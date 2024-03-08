2024最夯台南包車玩法懶人包！台南燈會、台南寶可夢路線不要錯過

如果傳統的台南景點和美食已經不能滿足你，你絕對需要看小編為你彙集的台南包車特色玩法懶人包。說到2024最夯春季台南包車玩法，怎麼可以少了台南燈會、台南寶可夢包車路線。如果你只是想要到台南拍拍美照，台南包車也能滿足你的所有打卡願望喔！出發去台南包車旅遊前，你絕對不能錯過這一篇啦！





台南燈會包車路線

全新一屆台灣燈會準備在2月3日至3月10日 登場，除了安平燈區好高鐵燈區，台南還有許多地方有燈飾裝置，要把全部台南燈會都看好看滿，以下為你推薦相關的台南包車路線。





台南燈會包車路線｜台灣燈會安平燈區

台南包車旅遊，一定不能不去著名的安平老街、綠色隧道等景點，又曾可以不喝一碗安平牛肉湯！入夜後，你可以再去欣賞期間限定台南燈會安平燈區的裝置拍美照，一定會過上充實的一天。

今年台南燈會的安平燈區共有「臺南400展區」、「河光往事展區」兩大展區，設計融入了安平的地景及生態等元素，以光影、燈藝展現出台南豐富文化。在特定日子，台南燈會安平燈區更有結合無人機、煙火、雷射及燈光秀的空中展演，每場還會出動500台無人機，現場看是十分震撼！

路線：安平牛肉湯 → 安平老街 → 綠色隧道 → 億載金城 → 札哈木原住民公園（步行賞燈會）、德陽軍艦園區 →回程下車點：市區任一地點

建議出發時間：11:30

建議結束時間：20:30

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台南燈會包車路線｜月津港燈會

除了安平區燈區等大燈區，想去台南燈會的還可以在台南包車去月津港燈會。這次台南的包車路線讓你到訪麻豆代天府，以及讓你古裝穿越武俠小說中的城寨老塘湖藝術村，晚上就盡情在燈會玩個夠。

▲台南燈會包車路線｜月津港燈會 （圖／evan__august, Instagram)

台南燈鹽水月津港燈節今年有5大展區，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能總計66件作品，其中深具想像力的聲光與數位藝術為今年台南燈會活動的一大亮點。

路線：麻豆代天府→ 老塘湖藝術村 → 鹽水月津港燈節 →回程下車點：市區任一地點

建議出發時間：14:00

建議結束時間：23:00

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台南燈會包車路線｜鹿耳門元宵煙火秀 （2/24 一日限定）

元宵佳節去看煙火和燈會是一定要的！ 2024的台南燈會包車遊的一日限定活動怎能少得鹿耳門元宵煙火秀。活動早上九點開始就有踩街祭典，下午有民俗藝陣武陣大匯演，晚上藉由「鞭春贊、搶春牛」等傳統儀式，而重頭戲當然少不了最後還有環廟煙火大秀和高空音樂花火秀！

▲台南燈會包車路線｜鹿耳門元宵煙火秀 （圖／11_12_yao, Instagram)

路線： 普濟殿燈籠海 → 鹿耳門聖母廟→ 回程下車點：市區任一地點

建議出發時間：14:00

建議結束時間：23:00

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台南包車寶可夢Pokémon GO City Safari路線

「Pokémon GO City Safari」即將在台灣時間2024年3月9日（星期六）至 3月10日（星期天）在台灣台南舉辦，官方釋出30條建議路線，台南市市長黃偉哲還宣布只要完成30條官方路線的訓練家，可獲得魚頭君icash2.0吊飾，還加碼抽獎台灣燈會「小龍包」提燈，小編也替你用台南包車的方式彙集路線，讓你最快地把寶貝們抓回家！





台南寶可夢包車路線｜Pokemon GO 安平區

此台南寶可夢包車路線讓你可在德陽艦園區可登艦遠眺近海景致，以及國定古蹟億載金城保留有當時的護城河，當然不燒的400歷史的安平古堡，讓你漫步穿越古今時空的氛圍。除了在放鬆漫遊台南之際，台南包車當然還可以讓你迅速到達有稀有寶可夢的地方，讓你一趟台南旅程盡情抓個夠！

▲台南寶可夢包車路線｜Pokemon GO 安平區 （圖／（左）@seyo1, （中）@linhsinhua,（右）@akiraniwa，Instagram)

路線：台江國家公園「永續豐收」→ 四草綠色隧道 → 德記洋行、安平老街 → 大魚的祝福 →抓寶結束點：億載金城 → 回程下車點：市區任一地點

（含官方建議路線：1、2、3、4、5、6、28）

建議出發時間：09:00

建議結束時間：18:00

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台南寶可夢包車路線｜Pokemon GO 濱海區

這趟台南包車旅程會將你帶到不同網美打卡必到著名景點。這趟台南包車的旅程會將你送位於洲北鹽田與中洲鹽田交界水晶教堂，也會帶你到將軍生命之樹看扇鹽巴地景園區和北門瓦盤鹽田。訓練家或有機會與首次在台南登場的坐騎寶可夢「坐騎小羊」相遇！目前，「坐騎小羊」只會在「Pokémon GO City Safari」活動內出現，日後也會在世界各地現蹤。如果你夠幸運，甚至還有機會遇見牠們的異色形態～如果當場看到寶他，訓練家們還可以在著名的景點拍照留念！

▲台南寶可夢包車路線｜Pokemon GO 濱海區 （圖／k7944459, Instagram)

路線：將軍生命之樹 → 北門水晶教堂 → 北門瓦盤鹽田→ 抓寶結束點：泰安宮 →回程下車點：市區任一地點

（含官方建議路線：24 、25、26、29、30 ）

建議出發時間：09:00

建議結束時間：18:00

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台南寶可夢包車路線｜Pokemon GO 關子嶺

這趟台南寶可夢包車路線絕對是寶可夢訓練家們的最愛！這條路線從龍崎老街出發，接著前往虎形山公園生態池或思源橋，再到關子嶺火山碧雲寺，然後到水火同源和紅葉公園，尋找更多寶可夢的足跡。關子嶺的自然風光中，訓練家甚至有機會找到活動限定的伊布！

▲台南寶可夢包車路線｜Pokemon GO 關子嶺 （圖／（左1、2）@butterfly_0801, （右）@aang15493，Instagram)

路線： 龍崎老街 → 虎形山公園生態池/思源橋 → 關子嶺火山碧雲寺 → 水火同源→ 紅葉公園→ 寶泉橋/閑雲橋 →回程下車點：市區任一地點

（含官方建議路線：19 、20、21、22、23 ）

建議出發時間：09:00

建議結束時間：18:00

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台南包車打卡路線

台南包車打卡路線｜超人氣海線

台南包車之旅不少人都必定選擇超人氣海鮮，邊在車上看美麗的景色，又可以在著名景點停下拍美照。 這趟台南包車之旅從安平樹屋開始，沿途穿越古老的安平古堡和老街，感受悠久的歷史氛圍。你還會感受宗教的神聖氛圍以及欣賞壯麗的鹽田風光，絕對是給你留下深刻台南印象的路線。

▲台南包車打卡路線｜超人氣海線 （圖／haruka29__, Instagram)

路線：安平樹屋 → 安平古堡&老街 → 生命之樹 →南鯤鯓代天府 → 井仔腳瓦盤鹽田→ 回程下車點：市區任一地點

建議出發時間: 09:30

建議結束時間：18:30

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台南包車打卡路線｜美拍小文青

如果你是愛拍美照的文青，想到台南深度遊，就可以選擇台南包車美拍小文青路線。熱愛文化藝術的你可以到台南美術館以及南埕衖事等參觀，並前往國華街美食一條街，品嚐道地的台南美食。好玩的事故文創園區也在行程之內，相信必定會讓文青們十分滿足！

▲台南包車打卡路線｜美拍小文青 （圖／kc_travel_photographer, Instagram)

路線： 台南美術館 → 國華街美食一條街 → 南埕衖事 →水交社園區 → 十鼓文創園區→ 回程下車點：市區任一地點

建議出發時間: 10:30

建議結束時間：19:30

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台南包車打卡路線｜府城熱門必遊

這趟台南包車府城熱門必遊路線絕對是讓你玩得盡興！從奇美博物館開始，你可以深入了解台南的藝術與歷史，之後再前往孔廟商圈，品味道地的台南小吃，並到林百貨找尋台南心頭好。包車路線還有赤崁樓和花園夜市、武聖夜市等景點，讓你一網打盡台南特色景點與美食。

▲台南包車打卡路線｜府城熱門必遊 （圖／（左）@wumaofun, （右）@momocheng2022，Instagram)

路線：奇美博物館 → 孔廟商圈 → 林百貨 →赤崁樓→回程下車點：花園夜市/武聖夜市/市區任一地點

建議出發時間: 09:30

建議結束時間：18:30

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