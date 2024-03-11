嘉義隱藏版異國料理！自然質感高調享受 正宗泰式美味上桌
【Woo Cafe 泰悟 正宗清邁料理】位於嘉義【安娜與國王酒店】一樓，憑藉著濃厚的泰國風情、森林系元素，佐以道地清邁風味的特色料理，打造出別具一格的泰式餐酒館，自開幕以來，不僅成功吸引到許多當地居民前來品味，更有不少熱愛泰式料理的饕客們紛沓而來，儼然在嘉義掀起一股美食熱潮！
想細細的品味美食佳餚，在何種環境下享用也是一大講究！品牌將用餐空間裝潢出富麗堂皇的高貴感，並融合泰式森林元素，連桌椅顏色都特意與裝潢搭配別樣風采，將原先奢華精緻的環境渲染出自然的清新感，讓客人得以自在、愜意的享受賓至如歸的美食體驗。
店家提供餐點品項以泰國清邁在地美食為主軸，是由四位泰籍主廚組成的料理團隊，嚴選品質優良的食材與原物料，透過團隊精湛的手藝，為顧客呈現最正宗的清邁風味。
分成全天候供應的度假早午餐、風味特調飲料與時段供應的皇家泰式料理兩大類，推出泰式早午餐、經典泰式、泰式咖哩、泰式小點、輕食沙拉、奶昔、湯品，以及種類多元的飲品任君挑選，主打最道地、正宗的泰式風味，每一道都讓人吃的心花怒放，簡直是泰式料理控們的天堂！
│紅咖哩雞酥餅
可謂是來店必點的紅咖哩雞酥餅，泰國主廚特製的紅咖哩雞口味相當道地，由鮮嫩雞肉、茄子、九層塔調味而成，整體香氣十分濃郁還具有層次感，夾起一旁的蔥油餅沾上紅咖哩湯汁一同品嘗，吃起來不僅酥脆可口，還風味極佳！
│蜜汁魚酥佐西瓜
西瓜與魚酥的鹹甜碰撞會是何種享受！這道蜜汁魚酥佐西瓜是泰國當地的特色點心，在新鮮的西瓜上撒滿魚酥與紅蔥酥，酥脆又飽滿的口感體驗，讓人忍不住一口接上一口，停都停不下來！
│豪華打拋豬麵包
豪華打拋豬麵包選用羅宋麵包烘烤過後，在切好的夾藏中放入滿滿的泰式打拋豬，可依食量自由切成等份狀後品嘗，辛香料氣息、豬肉香與麵包的香氣完美中和，搭配一旁附上的番茄醬、卡士達醬入口，香氣層次更加豐富。
│泰式奶茶
到泰式餐廳沒喝上一杯泰式奶茶實在說不過去！純粹由煉乳與奶水製成的無加糖泰式奶茶風味，褪去了過度膩口的甜味，更加符合台灣人口味。
【Woo Cafe 泰悟 正宗清邁料理】結合了嘉義在地食材與正宗泰式香料、醬汁，打造出多款香氣層次豐富的特色小點、飲品，品牌精心規劃出的南洋風情空間更是一絕！喜愛品嘗正宗泰式料理的饕客們可絕不容錯過！
營業地址：嘉義市東區和平路150號
營業時間：11:30–22:00（周一公休）
店家電話：052789596
粉絲專頁：bit.ly/3OwO2wK
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