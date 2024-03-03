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體驗過泥漿溫泉嗎？ 台南關子嶺住宿推薦 快來享受養顏美容的溫泉SPA吧

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / @新紅葉山莊官方網站、@林桂園石泉會館官方網站
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許多人可能都有所不知，除了陽明山以及北投之外，台南的關子嶺其實也名列為台灣的四大名湯之一！不僅如此，風景優美的關子嶺旅遊景點眾多，家長們可以帶著小孩來露營放電，情侶能在景色如畫的紅葉公園浪漫散步，也能揪上好姐妹們來逛老街、做SPA！想來趟說走就走的溫泉旅行嗎？趕緊跟著以下文章的介紹，選出適合的台南住宿地點吧！

台南住宿：關子嶺溫泉住宿推薦

林桂園石泉會館

圖 / @林桂園石泉會館官方網站
圖 / @林桂園石泉會館官方網站

想要遠離大城市的忙亂喧囂，卸下平日所累積的龐大壓力的話，不妨來到林桂園石泉會館。這裏四周盡是一片綠意盎然，房間不論是臥室、床榻或是浴室都十分寬敞，並配備著舒適宜人的溫泉浴池。一邊泡在蒸氣繚繞的溫泉中，一邊望著窗外近在咫尺的翠綠植物，想必足以在一瞬間徹底放鬆身心。

圖 / @林桂園石泉會館官方網站
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地址：台南市白河區關嶺里53號之18

電話：06-6823122

儷泉溫泉館

圖 / @儷泉溫泉館官方網站
圖 / @儷泉溫泉館官方網站

當外出旅行的時候，難免會想逛街購買名產、伴手禮，加上台南向來以各式各樣的特色美食聞名，因而更是需要精打細算來分配預算。有鑒於此，就可下榻於性價比出色的儷泉溫泉館，以平易近人的實惠房價好好休憩，感受溫泉為肌膚增添絲滑柔嫩的效果，並在充飽電之後繼續踏上多采多姿的旅途！

地址：台南市白河區關嶺里43-3號

電話：06-6822582

青雅泥漿溫泉精品會館

圖 / @青雅泥漿溫泉精品會館官方網站
圖 / @青雅泥漿溫泉精品會館官方網站

針對重視住宿環境的人，就推薦將青雅泥漿溫泉精品會館作為來到關子嶺的首選之一。其客房的硬體設施品質卓越且空間寬敞，部分房型還配有天窗，天氣好時就會見到陽光灑落在溫馨的木質地板上。除此之外，住宿的房價皆會依照人數附上早餐，且餐點豐盛美味，受到眾多網友們的一致好評，很適合一家大小一同來此度假。

圖 / @青雅泥漿溫泉精品會館官方網站
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地址：台南市白河區關嶺里11-12號

電話：06-6822550

千鶴泥漿溫泉山莊

圖@ / 千鶴泥漿溫泉山莊官方網站
圖@ / 千鶴泥漿溫泉山莊官方網站

雖然與青雅精品會館隸屬於同一集團，但千鶴泥漿溫泉山莊走的是截然兩樣的設計路線，整體散發出濃濃的道地日式風情，令旅客們彷彿瞬間移動來到了日本。在這樣典雅純樸的氛圍之下，讓人更能沈浸在泡溫泉的幸福滋味中，同時還能體驗到與日本有所不同的泥漿泉質。若再交替搭配冷泉與熱泉，還能促進血液循環而幫助達到瘦身功效喔！

圖@ / 千鶴泥漿溫泉山莊官方網站
圖@ / 千鶴泥漿溫泉山莊官方網站

地址：台南市白河區關嶺里關仔嶺10-1號

電話：06-6822313

儷景溫泉會館

圖 / @儷景溫泉會館官方網站
圖 / @儷景溫泉會館官方網站

放眼關子嶺一帶所有的飯店、旅館與溫泉會館，儷景溫泉會館應可說是規模最為完善的一家，不僅設有室外的溫泉浴池、SPA區以及餐廳，且所有房間的設備新穎，所附的備品亦是一應俱全。而根據房型的不同，甚至還有多層樓的獨棟客房可供預訂，讓人能夠在專屬的私人空間內，靜靜品味難能可貴的頂級假期。

圖 / @儷景溫泉會館官方網站
圖 / @儷景溫泉會館官方網站

地址：台南市白河區關仔嶺 61-5 號

電話：06-6822588

新紅葉山莊

圖 / @新紅葉山莊官方網站
圖 / @新紅葉山莊官方網站

如同前文所述，關子嶺除了有溫泉可泡之外，更是以美不勝收的自然景觀聞名。如果希望趁著來此一遊的機會，同時體驗頂級泉質與美麗景色，就建議入住於地勢較高的新紅葉溫泉山莊，以便俯瞰一望無際的群山綠樹，並徜徉於山間城堡莊園的氣氛當中。若是平日搭配專案訂房，還可享有一泊二食的周到服務，。

地址：台南市白河區關嶺里65-9號

電話：06-6822822

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