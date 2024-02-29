食在台南轉角邂逅美食　台式風味老饕必推小吃

【圖／文：行遍天下】

府城台南迎來400週年，CNN推薦2024年全球最值得造訪城市，台南是台灣唯一入榜城市！始建於清朝的五條港老街、百年日式老糖廠華麗變身，古典繽紛的古廟、酷炫美學的博物館皆為打卡熱點。食在台南，嚐遍在地，來到台式風味起源地，轉角，邂逅美食！

▲神農街是台南必遊的人氣老街。

無數人心中台灣最美的美術館台南市美術館二館位於古都老城孔廟文化園區，由普立茲克建築獎得主石昭永攜手日本建築大師坂茂，將台南鳳凰花幻化為五角形碎形屋頂、純白系建築躍登台南藝術、建築新地標，頂樓的「南美春室The POOL」以「天空公園」為意象，2022年開幕旋即躍登熱門打卡咖啡廳。百年糖廠創意變身的十鼓文化創意園區宛若一座天馬行空的童趣遊樂園，老少咸宜的豐富設施兼具美感與趣味，「魔法工廠」以復古書牆長廊、大壁爐、飛天掃帚等布景成為最新網美打卡熱點，喜歡刺激的可以無限暢玩擎天之柱、飛天宅急便、蜘蛛人、糖晶落體、鋼鐵鐳戰、天堂上的鞦韆、煙囪滑梯等極限活動。近年來最夯的神農街為始建於清朝時期五條港區最主要的鬧街，老街至今仍可見保有清代、日治初期樣貌的古蹟古厝，懷舊老屋改造為文創店鋪、咖啡館、民宿，成為文青、遊客必逛的人氣景點。隱身東區光華街巷仔內ㄟ復古日系柑仔店桑原商店販售每日限定霜淇淋、週末限定可頌、日式雜貨、文具選物，亦因濃濃的日本昭和風成為打卡熱點。

▲台南市美術館二館

▲十鼓文化創意園區

▲桑原商店

美食古都可說是「台式風味」發源地，一抵台南，先衝國華街、永樂市場炫幾口古早味！近80年老店富盛號碗粿以在來米磨漿，加上溫體豬肉、野生火燒蝦仁、香菇、老滷肉燥炊製，淋上獨門醬汁黑豆醬油、辣醬、蒜泥，鹹香涮嘴。邱家小卷米粉以Q彈鮮美小卷搭配口感十足的粗米粉，佐上略呈粉色的香甜湯頭，正港好滋味！飲品更是選擇多多，台南人從小喝到大的雙全紅茶創於民國38年，堅持現沖原味，只賣紅茶，風味絕佳。同樣位於中西區的排隊名店藥師的私房紅茶老闆是專業藥師，因熱愛紅茶而轉開紅茶店，多款特色紅茶、奶茶躍登IG人氣打卡美食。這些年人氣排隊名店還多了赤崁樓旁的双生綠豆沙牛奶，開門就湧現人潮，綠豆沙口感綿密、香氣迷人。華燈初上，府城必吃晚餐、宵夜從5點賣到24:00，必衝米其林必比登推薦美食阿明豬心冬粉和每週四、六、日的花園夜市，近400攤特色美食、娛樂輪番上陣，讓你大滿足！

▲富盛號碗粿

▲邱家小卷米粉

▲阿明豬心冬粉

文青必逛的文創街區中西區有神農街、南區則是鄰近國華街、保安路的藍晒圖文創園區，將舊司法宿舍群老屋活化，由藝術家劉國滄打造出3D立體藍晒圖，園區處處可見藝術彩繪壁畫和裝置藝術，並進駐多家台南在地特色文創商店、咖啡甜點店，好逛又好拍！停車方便、免門票的藍晒圖，假日還會舉辦市集、藝術展演，成為台南超人氣微型文創園區。隱身永康區的小半樓陶 咖啡 茶是由台南在地陶藝家方啟文賢伉儷主理，以陶會友，將陶藝展售空間結合咖啡、茶藝和展覽空間，讓愛陶之人舒心交流。

▲藍晒圖文創園區

▲小半樓陶 咖啡 茶

想體驗台南在地早餐文化，吃貨首選位於安平區運河旁、米其林必比登推薦美食王氏魚皮店啦！透早4:00開賣，人氣必吃無刺虱目魚皮湯、配料超豐富的海鮮鹹粥、炸到外酥內嫩的煎魚肚、肉燥飯、肉汁油條，食材新鮮還有甜甜銅板價！早上6:00開賣的醇涎坊古早味鍋燒意麵是保安路便宜又大碗的銅板美食，從早排到晚的人氣名店。國華街永樂市場飄香70年的老店好味紅燒土魠魚羹那炸至外酥內嫩的紅燒土魠魚塊，佐上一口紅潤羹湯，香甜濃郁好好味！吃貨必朝聖的中正路80多年老字號、棺材板始祖赤崁棺材板，將金黃吐司淋上雞肉、花枝為主餡料的白色濃湯，先吃「蓋」再嘗餡。海安路必吃府城百年美食矮仔成蝦仁飯老店新裝潢，時尚又舒適，以安平特產火燒蝦炒出香氣，加入高湯與米飯拌炒煨熟，鹹香四溢！

▲王氏魚皮店

▲好味紅燒土魠魚羹

美食之都名不虛傳，人來府城就是從早吃到晚！台南街頭還有爆多人氣排隊紅茶店！中西區民生路、海安路口這家宜福居鮮奶茶是台南人超推薦的古早味奶茶，不想一直排隊、排隊，請錯開假日和尖峰時段，宜福居只賣紅茶、鮮奶紅茶，一杯25元起很超值。接著到附近的名東蛋糕吃買超人氣古早味現烤蛋糕吧！2024新裝潢的店面呈現大器明亮黃，天天推出不同口味，招牌南瓜乳酪和爆漿巧克力、天使檸檬、芋頭都是人氣必買。

▲宜福居鮮奶茶

▲名東蛋糕





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