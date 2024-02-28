台南客製化藝術蛋糕首選！視覺味覺一次滿足的甜點饗宴

位於台南市東區【c.t.dessert】，僅距台南火車站不到10鐘車程，雖然店面不大卻擁有著充滿藝術氛圍的裝潢，牆上陳列著店家老闆的手繪藝術作品，每一幅都是具有獨特性的畫作。

▲店面色系選用薄荷綠搭配木質調，讓人感覺像在初春的森林裡。

▲店內亦有販售許多手作的藝文小物，許多都是老闆的朋友製作。

【c.t.dessert】的老闆是一位擁有美術背景的藝術家，從大學時期就開始經營甜點品牌，追求著色彩鮮明、完全客製化的蛋糕藝術，他將自己的畫作呈現在甜點上，透過手繪的方式，為每一個蛋糕賦予生動的色彩和獨特的故事。

▲老闆於大學時期的繪畫創作，展現精湛的繪畫工底。

店內除了可以訂製客製化手繪蛋糕，也有許多切片蛋糕可以品嘗，不論是口感綿密的乳酪蛋糕，還是層次豐富的千層蛋糕，都可以做訂購。

小山園抹茶千層

使用來自京都的小山園頂級抹茶，濃郁的抹茶香氣與層次分明的口感讓人一試難忘，身為抹茶控的你絕對不能錯過。

草莓奶霜千層

▲新鮮的草莓與柔順的奶霜層層疊加，交織出酸甜滋味。

黑糖麻吉芋頭巴斯克

▲店家僅使用簡單配方就呈現芋頭最原始的美味。

帶有濃厚奶香的巴斯克乳酪搭配香濃黑糖麻糬與老闆每日親自製作的奶香芋泥，甜蜜豐富的滋味層層堆疊，打造出一場口感與味蕾的絕妙邂逅。

草莓生乳酪

店家使用法國進口Kiri乳酪打造的滑順生乳酪蛋糕，搭配新鮮草莓點綴，口感香甜、奶香濃郁，整體清新又不失層次感。

草莓牛奶

以新鮮草莓現打，加入草莓醬增添草莓的濃郁口感，每一口都讓人感受到冬季限定的幸福感，搭配甜點更上一層樓。

年紀輕輕的老闆自大學時期就投身甜點創作並開立工作室，逐步收穫了許多忠實粉絲，擁有多年甜點製作經驗的他半年前從網路轉戰實體店面，直接感受到顧客們品嘗後的幸福神情以及評價，讓他獲得滿滿的成就感。

▲客製化蛋糕作品。（圖片來源:c.t.dessert）

此外，老闆也積極參與公益活動，從大學時期即開始義賣餅乾支持華山基金會、參與創世基金會活動，用蛋糕為努力抵抗病魔的患者和家屬獻上溫暖，這種熱心公益的態度，讓這裡不僅是能透過客製化蛋糕保存美好回憶的甜點店，更是一個充滿愛心和溫暖的所在。

▲不論是動漫人物、情侶照片、寵物、汽車，只要你想得到的，老闆皆能以巧手為你製作回憶，線上諮詢或來店詢問都可以！（圖片來源:c.t.dessert）





c.t.dessert

店家地址：台南市東區府連路425號

店家電話：(06)2088612

IG：https://bit.ly/49An9Ab

營業時間：10:30～20:00（週一、二公休）





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