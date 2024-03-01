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在地人口袋名單！ Google4.4顆星老字號「桃城三禾火雞肉飯」豬血湯才20元

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

嘉義雞肉飯你喜歡哪一家？網路推薦的雞肉飯超多，只有在地人才有辦法吃一輪，雞肉飯醬汁又分成白油、黑醬、油蔥三種，真的很難抉擇吃哪間，最後還是交給Google評論！這間老字號桃城三禾火雞肉飯，近2900則評論有4.4顆星，光是菜單就有50種選擇，深受在地人青睞，平日不見觀光客都是在地人來排～

桃城三禾火雞肉飯 在哪？

桃城三禾火雞肉飯不在熱鬧商圈！周邊都是民宅，騎車可停放店門口，汽車可停福利站或全聯聯通停車場步行約3分鐘，吃飽還能去嘉義公園散步，距離僅400公尺～

  • 地址：嘉義市東區民權路97號

  • 地聯絡電話：05-2786846

  • 地營業時間：10:00~19:00

  • 地兒童餐具、兒童座椅：有，無

  • 地附設停車場：無

員工忙到不行！即使非用餐時間還是挺忙～

小菜櫃涼菜賣相不錯！有花椰菜、茄子、玉米筍、三色蛋與魷魚，看起來都很新鮮～

以小吃店來講用餐區挺乾淨，桌與桌間不會擁擠，桌子也沒有黏膩感，順道一提客滿可能需要併桌用餐喔～

桃城三禾火雞肉飯 菜單

菜單有雞肉飯、滷肉飯、雞滷飯、湯品、小菜涼菜類，加起來有50種選擇，最便宜味噌、紫菜湯15元，小菜10元起、涼菜類15元起，銅板價點起來就是爽，每次來嘉義吃雞肉飯都有財富自由感，點菜不用精打細算～

每桌提供醬料可使用，聽說這辣菜脯是必加！

涼菜 茄子

幾乎每桌都會點好幾道涼菜！茄子40元外觀是漂亮紫色，簡單煮熟淋上特製醬油，吃起來清爽、開胃熱量低～

三色蛋

三色蛋50元份量很可以！經典台式料理，皮蛋、鹹蛋加上雞蛋蒸熟而成，吃原味就很有味道，擠點香甜美乃滋一起吃，滑順好入口，當前菜涼菜好吃～

豬血湯

豬血湯一般碗大小！點碗雞肉飯搭配一碗湯剛剛好！裡面有滿滿鴨血、酸菜與韭菜，喝起來挺輕爽，沒有重口味沙茶醬或油蔥調和，是很純粹的酸菜酸香，豬血滑嫩沒腥味～

雞滷飯加雞肉香腸

雞滷飯加雞肉香腸，這一碗50元感覺不到划算！一半雞肉、一半滷肉很有台灣味，滷肉肥而不膩、瘦肉不會過柴，油蔥酥香氣挺強烈，單吃滷肉沒有特別出色，但滷肉搭配雞肉滿香～

本以為是切片雞肉香腸！結果這是帶甜的軟香腸，覺得香腸可以跳過，吃口醃黃瓜解膩一下。

雞肉飯

一吃成主顧！米飯軟硬適中帶彈性，淋上特製雞油醬汁鹹甜適中，米飯不會過軟爛，雞肉結合雞胸與雞腿肉，一次可以吃到兩種鮮嫩雞肉口感，加上古早味油蔥酥，家人一吃停不下來，整體不算驚豔但很耐吃～

＊每個人對雞肉飯偏好不太一樣！對我們來說嘉義的雞肉飯都不錯，每間都有自己特色，桃城三禾米飯、醬汁與雞肉搭配剛好很耐吃～

桃城三禾火雞肉飯

地址：嘉義市東區民權路97號

聯絡電話：05-2786846

營業時間：10:00~19:00

兒童餐具、兒童座椅：有，無

附設停車場：無

FB粉專：桃城三禾火雞肉飯

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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