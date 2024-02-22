台南必訪餐酒館！超狂壽星優惠 霸氣送活體波士頓龍蝦

擁有獨特壽星限定優惠活動的餐酒館你吃過嗎？當日壽星能從飛飛摩天輪、季節性螃蟹、歲數試管酒、生日招待波斯頓龍蝦四選一，當月壽星則是試管酒12支，如果同桌也有其他壽星可以一起使用唷！記得提前預約預訂，才不會錯過這麼好康的優惠

▲生日招待波斯頓龍蝦。

▲試管酒。(圖片來源：天馬星空餐酒館。) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【天馬星空餐酒館】在台南安平開業已有5年之久，主打活體龍蝦、異國料理與各式酒款，店家本身沒有年齡限制，男女老少都可以在店裡享用品牌精心烹飪的佳餚，寵物只要不落地都可以入內，除此之外，以預約包場舉辦活動，還有當日當月壽星優惠等著你，是台南家庭聚餐、朋友歡聚的推薦餐館。

▲戶外雅座舒適且愜意。

充滿設計感的燈飾與擺設，在黑色系的裝潢設計盡顯格調，中間吧檯區提供各式飲品、調酒，不論今天是想大啖美食或是小酌一番，在這裡通通能夠滿足你的需求。

▲酒櫃。※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲各式裝扮道具。

大部分民眾對於餐酒館的餐點印象都是調味偏重，而店家則有所不同，為了體現食材的品質與餐點的滋味，調味上盡可能保留食材的本味，調味上盡量符合大眾習慣，但依舊提供客製化口味調整，竭盡所能滿足每位饕客的用餐習慣。

▲為了確保龍蝦品質，不惜成本規劃了水箱保存，確保顧客點餐前龍蝦都是活跳跳的。

海鮮什蔬沙拉

由淡菜、中卷、鮮蝦與時令蔬菜搭配成的什蔬沙拉，可以從和風芥末、泰式青醬、泰式酸辣、凱薩醬擇一，醬料都是由師傅親自調配，口味上也與坊間餐廳略有不同，品牌對於食材品質相當講究，作成冷食的沙拉更能體會出「新鮮」，濃郁海味與清爽沙拉十分開胃，讓人萬分期待接下來的餐點。

美國安格斯帶骨牛排

重達20oz的帶骨牛排一上桌便成為整場的焦點，現點現烤的牛排熟度可依據客人喜好做調整，肉品經過靜置後，將肉汁鎖在裡面，呈現完美熟度，上桌前經過炙燒處理，使得表皮口感更為脆口，將多餘油脂逼出，濃厚肉香與扎實肉感令人愛不釋手，簡單搭配玫瑰鹽、蒜片，更能體會出牛排的鮮美。

▲松露醬不論是搭牛排或薯條都能使其風味更加昇華。

新鮮波士頓龍蝦生猛拼盤

選用15至16兩重的波士頓龍蝦，龍蝦經過清蒸處理最能吃出鮮甜的原味，生猛拼盤則可以從香蒜白酒、南洋拉薩、西班牙蒜香三種口味擇一，醬料與淡菜、中卷、鮮蝦、蛤蜊、小鮑魚、大顆帆立貝一同拌炒，最後放上龍蝦便可上桌，海鮮經過醬料調味後，使得本來海味更加濃郁，沾點南洋拉薩醬口味更有層次感，每一口都在挑逗你的味蕾。

▲肉質鮮美彈牙的龍蝦依舊是餐點主角，飽滿的蝦膏跟肥美的蝦尾更是銷魂美味！

飛飛摩天輪

吃美食怎麼少了美酒陪襯呢？這款「飛飛摩天輪」可是派對聚餐首選酒款，24杯shot杯可選純酒或調酒，酒精濃度約為20%，拿起酒杯不分你我，盡情享受不醉不歸的微醺之夜。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

還想不到與朋友、家人歡聚的餐廳嗎？那就來【天馬星空餐酒館】吧！無論是想微醺一下或是品嚐異國料理，品牌都能提供多樣化的美食與美酒，讓顧客可以放鬆身心，盡情享受歡愉的夜晚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





【天馬星空餐酒館 Bistro Tian Ma Xing Kong】

店家地址：台南市安平區建平路680號

店家電話：0931030973

營業時間：17:30–02:00

停車資訊：附設停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/4bjyCpw





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